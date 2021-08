Zakaj Šarec meni, da je že pred volitvami potrebna 'antijanša' zaveza med strankami KUL?

Takšen dogovor bi imel le tri zaveze za čas po volitvah: normalizacijo Slovenije, vrnitev k ustavnim temeljem in vrednotam, ki so nas osamosvojile in pripeljale v Evropsko unijo. Nato oblikovanje skupne vlade, ki bo močna in trdna, brez strank in posameznikov, ki sodelujejo ali podpirajo vlado Janeza Janše. In tretjo – predlog nastopa strank na volitvah s svojimi kandidacijskimi listami, lastnimi programi, a s skupnimi programskimi izhodišči in ob jasni predpostavki, da bo mandatarja izbrala tista stranka, ki bo na parlamentarnih volitvah prejela največ glasov.

V oddaji 24UR ZVEČER so ob tem gostili prvaka LMŠ. Povprašali so ga, zakaj mu je tako pomembno, da se že pred volitvami oblikuje blok proti Janši? In zakaj je pomembno, da se stranke tega bloka – se pravi SAB, SD in Levica – obvežejo, da ne bodo šle z njim v koalicijo? Šarec je odgovoril, da to ni pomembno samo zanje, pač pa to pričakuje od njih tako civilna družba, kakor tudi velik del javnosti. "In ta predlog – kot največje opozicijske stranke – namreč ne smemo pozabiti, da še vedno veljajo rezultati preteklih volitv, kjer je LMŠ največja po odstotku, dobljenem na volitvah ... in zato ne moremo sedeti križemrok. Zato smo tudi predlagali partnerjem, z njimi smo o teh zadevah tudi že večkrat govorili in v izogib temu, da bi ves čas poslušali očitke v javnosti, kako smo nesposobni sodelovanja, kako bi nas moral nekdo drug povezovati, mogoče tudi ljudje, ki se na volitvah niti ne bodo preizkusili, smo v naši stranki pač formulirali ta predlog, za katerega mislim, da nihče ne more imeti nič proti, ker so točke, ki so v njem zapisane, jasne, enostavne in bistvene za to, da lahko po volitvah sodelujemo."

A zakaj predsednik stranke LMŠ pravi, da je treba ta dogovor podpisati? Ne zaupa Bratuškovi, Fajonovi in Mescu na besedo? Zakaj podpis? "Jaz jim zaupam, v naši stranki jim popolnoma zaupamo. Ampak s tem odgovarjam na pozive javnosti in pozive civilne družbe. Namreč, kar se mene tiče, je popolnoma jasno, da bomo mi štirje, ki smo sedaj v opoziciji, tudi skupaj v vladi. Nemogoče je zdaj napovedati, kdo bo koliko dobil na volitvah, na volitvah se bodo zagotovo karte premešale. In tisti, ki bo dobil največ od nas, je logično, da bo tudi sestavljal vlado. Ampak civilna družba, velik del javnosti, pričakuje od nas sodelovanje in verjamem, da nobena od nas štirih strank nima nobenega namena ravnati drugače, kot tako kot od nas pričakujejo ljudje."

V pismu je Šarec sicer zapisal, da se morajo predsedniki strank koalicije KUL usesti skupaj in se dogovoriti brez posrednikov. Ali to pomeni, da jih je bilo v njihovih prejšnjih opozicijskih akcijah veliko, da potez niso vlekli predsedniki opozicijskih strank, ampak drugi in so oni temu le sledili? Šarec odgovarja, da so jih ljudje volili na volitvah, ljudje so jim zaupali mandate. "Upam, da nam jih bodo tudi na naslednjih volitvah. In ko te nekdo izvoli v državni zbor, seveda od tebe pričakuje, da boš ti tisti, ki boš kreiral politiko. Namreč, moje, ali pa naše mnenje v stranki je, da kdor ni šel na volitve oziroma se ni preizkusil na volitvah, pač ni pošteno, da mora potem on odločati namesto tistega, ki pa je v parlamentu. In v parlamentu smo mi, in javnost in civilna družba tudi od nas, ki smo politiki, tudi pričakujejo, da bomo našli skupni jezik. In ga tudi bomo."

Prvak LMŠ sicer pravi, da se zdaj dogajajo prelomni trenutki, ki terjajo dogovor med opozicijskimi strankami? Kateri? Pravi tudi, da je zdaj čas za tektonske premike. Kakšne? "Čas je za tektonske premike – v tem smislu, da se skupaj usedemo, da se dogovorimo za te točke in da po volitvah ne dovolimo nikoli več da pride do takšne situacije, ki jo imamo danes. Da bi vladali tisti, ki tudi policiste zmerjajo z lenuhi ... To je samo zadnja 'cvetka', ki smo je deležni. Skratka: tektonski premik v smislu normalizacije države, da jo utirimo nazaj tja, kjer je bila. Potem se je pa treba soočiti s podnebno krizo, s krizo v zdravstvu; javno šolstvo, javne dobrine so pod vprašajem. In seveda ekologija – klimatologi so ravno zdaj izdali tako imenovano 'zadnje opozorilo'. In tukaj bodo naše prioritete. Odločiti se bo treba, kaj narediti s TEŠ 6 – namreč, dokler TEŠ 6 ne bomo zaprli, ne moremo niti sanjati o kakšnem razogličenju slovenske družbe. Treba se bo odločiti, kako graditi drugi blok jedrske elektrarne. In tako naprej."