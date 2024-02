Zakaj se je center Ljubljane v sredo pogreznil v temo?

V sredo zvečer so ponekod v središču prestolnice ugasnile luči. Dlje časa niso delovale niti ulične svetilke, niti semaforji. V temo pa se je pogreznila tudi dvorana v Cankarjevem domu, kjer so le nekaj minut pred tem zaključili državno proslavo pred kulturnim praznikom. In zakaj je bil del Ljubljane okoli dve uri pogreznjen v temo?

OGLAS

Da je v sredo zvečer v središču Ljubljane prišlo do nenačrtovanega izpada električne energije, so dan kasneje potrdili tudi v podjetju Elektro Ljubljana. Sporočili so, da je bila ob 21.38 prekinjena preskrba z električno energijo 1273 uporabnikom omrežja v centru mesta Ljubljana.

Izpad elektrike v Ljubljani FOTO: Elektro Ljubljana icon-expand

"Do prekinitve je prišlo zaradi preboja izolacije na srednje napetostnem kablovodu med transformatorskima postajama (TP) Gregorčičeva in Novi trg ter med razdelilno postajo RTP Center in TP Kongresni trg. Brez električne energije so ostali uporabniki, ki se napajajo iz dveh srednje napetostnih vodov iz RTP Center," so pojasnili.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Interaktivni zemljevid je v sredo zvečer pokazal, da so se težave pojavile na osmih transformatorskih postajah. Center mesta se je pogreznil v temo, ugasnile so namreč tudi cestne svetilke in semaforji. Uporabniki pa so na spletu kmalu delili fotografije zatemnjene Ljubljane.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Brez električne energije so za kratek čas ostali tudi v Cankarjevem domu, kjer se je ravno zaključila državna proslava pred kulturnim praznikom. "Pa imamo dogodek," je na spletu zapisal eden od uporabnikov ter delil fotografije v temo pogreznjenega Cankarjevega doma.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke