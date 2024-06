Zakaj se je Grošelj umaknil s kandidatne liste Gibanje Svoboda?

Klemen Grošelj aprila razlogov za umik z liste največje vladne stranke ni želel komentirati. K današnjemu pojasnjevanju okoliščin oblikovanja kandidatne liste pa ga je vzpodbudil ljubljanski župan Zoran Janković, s tem, ko je nedavno podprl srbskega predsednika Aleksandra Vučića na tamkajšnjih lokalnih volitvah.

Še januarja je premier Robert Golob na Grošlja "zelo močno računal" tako v volilni kampanji kot na kandidata za najvišje funkcije v Bruslju, je navedel Grošelj. Marca se je to spremenilo. Golob ga je po njegovih besedah namreč seznanil, da so ga postavili na osmo mesto, ki naj bi ga Golob označil za neizvoljivo, kar je Grošelj zavrnil. Golob mu je ponudil več položajev za to, da na "neizvoljivem mestu" tudi ostane, trdi Grošelj.