Zakaj so v Bohinju pred silovitim neurjem sprožili alarm?

Kot so pojasnili na občini, je območje Bohinja polno turistov, ki glavnino aktivnosti preživljajo na prostem. Prvi nevihtni val, v četrtek, je prišel dokaj nenapovedano in povzročil več škode, vključno s poškodbami ljudi. "V zvezi z napovedanimi in predvidenimi nevihtami smo zato takrat, ko je bilo to mogoče, izvedli več obveščanj javnosti, tako preko medijev, spletnih strani in družabnih medijev," so sporočili. O dogajanju naj bi obveščali tudi ponudnike nastanitev, v navezi so bili z obema kampoma in taborniki, ki imajo na tem območju trenutno večje število otrok.