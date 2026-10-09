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Slovenija

Zakaj se nam zdi, da ljudje tako hlepijo živeti s 500 evri socialne podpore

Ljubljana, 09. 10. 2026 07.37 pred 56 minutami 6 min branja 29

Avtor:
Alenka Arko
Denar

Te dni je pred referendumi v nedeljo zaokrožila ena izmed verjetno napol internih raziskav javnega mnenja. Kot vemo, se bomo odločali kar o štirih stvareh. In niti najmanj me niso presenetili rezultati raziskave. Pri treh referendumih sicer je večinska podpora predlaganim zakonom in spremembam, ki pa ni zelo visoka, nekaj čez 50 odstotkov. Le pri enem odstopa, podpira ga več kot 70 odstotkov ljudi.

Gre za referendum o pogojevanju socialne podpore z javnimi ali družbeno koristnimi deli.

Ljudje so vseeno navajeni na RTV, pa ta prispevek, roko na srce, ne poruši ravno družinskega proračuna, tudi vsakdo pozna kakšnega tujca, ki je fajn. Tega okoli politične policije veliko ljudi niti ne razume najbolje in tudi so, po mojem sicer zmotno, prepričani, da tudi če bo zakon sprejet, se njih ne tiče zdaj in se jih ne bo tikal v prihodnosti. Ampak, ko gre pa za tiste, ki nimajo, tiste, ki so revni, tiste, ki iz različnih razlogov ne delajo, to je pa cel škandal.

Iz svoje najljubše otroške knjige Pika Nogavička se spomnim zgodbe, ko so v Pikini šoli bogati meščani delili tople spodnje gatke in zdrav močnik revnim otrokom, ampak le, če so znali pravilno odgovoriti na zastavljena vprašanja iz zgodovine, matematike itd. Če niso znali, so se morali brez volnenega perila in močnika tiho sramovati v kotu.

Žal volivci tudi o tem, zakaj gre pri tem predlogu, čeprav so morda prepričani, da sledijo le preprosti in zdravorazumski odločitvi, ki bi jo zajeli v star slovenski rek, kdor ne dela, naj ne je (vzet sicer iz Svetega pisma Nove zaveze), v resnici ne vedo prav dosti. In kar je še huje, kot je bilo iz dosedanjih razprav očitno, o tem ne vedo kaj dosti niti tisti, ki so zakon predlagali. So pa uspešno zbudili ogorčen, ampak povsem neutemeljen, kot bom pojasnila v nadaljevanju, gnev ljudi, ki so končno našli tarčo svoje jeze:

To so, kot bi sami dejali, lenuhi, prisesani na državne jasli in kar je še podobnih, pogosto slišanih stavkov.

V soočenjih so potem predlagatelji o vsem razlagali, kot da so ravnokar odkrili toplo vodo.

Alenka Arko
Alenka Arko
FOTO: POP TV

Ti ljudje v resnici hlepijo po tem, da bi delali, pa jim doslej tega ni znal nihče zagotoviti, zdaj pa smo mi prišli in jim bomo ponudili nekakšna javna dela. O katerih še nihče nima pojma, kakšna naj bi bila, kdo naj bi jih izvajal, kdo bi jih nadzoroval, kakšno bo varstvo pri delu, sploh kakšne bodo pravice ljudi, ki jih bodo prisiljeni izvajati, zato da bodo dobili 500 evrov podpore. O tem področju ne vedo nič, so se pa vmes tako vživeli v neke povsem namišljene situacije ljudi, ki samo čakajo, da jih bo nekdo prav usmeril, da so skoraj postali kar malo ganjeni ob zamisli vse prihodnje dobrote, ki jo bodo tako delili.

Ampak seveda sploh ni tako. Ne gre za nikakršne lenuhe, to je treba poudariti. Ljudje, ki so na socialni, je ne vlečejo kar tako, na lepe oči, ker se jim ne da delati.

In tudi, če se vmes znajde kakšen takšen, že zdaj obstaja, poudarek!, zelo dobro vpeljan sistem, ki deluje. Lani so tako uvedli nekaj čez 700 postopkov.

"Ampak seveda sploh ni tako. Ne gre za nikakršne lenuhe, to je treba poudariti. Ljudje, ki so na socialni, je ne vlečejo kar tako, na lepe oči, ker se jim ne da delati."
"Ampak seveda sploh ni tako. Ne gre za nikakršne lenuhe, to je treba poudariti. Ljudje, ki so na socialni, je ne vlečejo kar tako, na lepe oči, ker se jim ne da delati."
FOTO: Shutterstock

V velikanski večini primerov pa so v ozadju socialne podpore vedno utemeljeni in raziskani razlogi in vsi, ki jim država pomaga na ta način, so že tako ali tako vpeti v različne programe pomoči, iskanja dela, delavnic, dodatnega izobraževanja in tako naprej. V to so vključeni tudi centri za socialno delo. Ki jih zdaj med drugim skrbi, kdo bo preverjal, kaj pomeni delovna sposobnost? Kdo bo presojal, kdaj gre za kronično bolezen, za hude psihične stiske, izgorelost ali še kaj hujšega. Če smo vendarle realni v svojem gnevu, pomislimo, kdo bi si tako na moč želel živeti s 507 evri na mesec, če ga v to ne bi silile težke življenjske preizkušnje. In ne, podpora ni enako visoka kot minimalna plača, ta je zdaj 1480 evrov bruto na mesec, torej kar precej več.

In kot rečeno, že zdaj pomoči ne dobijo, če niso aktivni pri iskanju dela.

In še to, niso vsi prejemniki socialne pomoči brezposelni, nasprotno, veliko je takih, ki kljub zaposlitvi dobijo premalo, da bi preživeli sebe in družino.

Težko razumljivo je, da ljudje, ki sicer rade volje darujejo, sodelujejo pri različnih dobrodelnih pobudah za pomoč ljudem, ne znajo povezati, da gre v veliki meri za iste ljudi, te, ki jim zdaj govorijo lenuhi.

Ampak to seveda ni nič novega ali posebnega. Ljudje bi pomagali, ampak pod svojimi pogoji, da se lahko kopljejo v občutku lastne dobrote. Iz svoje najljubše otroške knjige Pika Nogavička se spomnim zgodbe, ko so v Pikini šoli bogati meščani delili tople spodnje gatke in zdrav močnik revnim otrokom, ampak le, če so znali pravilno odgovoriti na zastavljena vprašanja iz zgodovine, matematike itd. Če niso znali, so se morali brez volnenega perila in močnika tiho sramovati v kotu.

Ko je Pika to videla, je postavila svojo stojnico, na kateri so vsi odgovori veljali kot pravilni, nagrado pa so dobili prav vsi otroci, žal v tem primeru v glavnem nezdrave sladkarije.

Vidimo, tudi milijarderji danes so nekateri zelo dobrodelni, toda denar gre, kamor se zdi njim, ne pa tja, kjer bi ga res potrebovali.

In tako tudi večina pri nas, damo za poplavljence, damo, če nas prepričajo žalostne zgodbe. Ne damo pa od našega davkoplačevalskega denarja. Če gre za to, da bodo najbogatejši že v enem letu dobili kar nekaj sto milijonov več, ali pa denimo, da bomo zdaj vsi plačevali, da bodo v zasebnih vrtcih lahko otroci prav teh bogatašev že pri treh letih igrali tenis in podobno, to ni problem, ko gre pa za tistih nekaj, ki vsak mesec dobijo nekaj sto evrov, to so pa lenuharske izkoriščevalske barabe.

"Vidimo, tudi milijarderji danes so nekateri zelo dobrodelni, toda denar gre, kamor se zdi njim, ne pa tja, kjer bi ga res potrebovali."
"Vidimo, tudi milijarderji danes so nekateri zelo dobrodelni, toda denar gre, kamor se zdi njim, ne pa tja, kjer bi ga res potrebovali."
FOTO: Shutterstock

Ob tem predlagatelji nimajo pojma očitno, o koliko ljudeh sploh govorijo, dejstvo je, da je pri nas dobitnikov socialne pomoči malo, in je v zadnjih letih tudi zelo padlo, zaradi, kot smo že govorili, dobrega dela vseh že doslej vpetih institucij. Zdaj grozi, da bi poseg v dober sistem stvari poslabšal, morda bo še več brezdomcev na cesti, še več mater, ki ostanejo same z otroki in so prisiljene v ponižujoče odhode na Rdeči križ ali na čakanje na arbitrarno dobrodelnost Slovencev.

Tistih tudi, ki so v življenjski loteriji potegnili boljšo srečko in v petek ob enih popoldne šibajo na zaslužen vikend ven iz mesta.

Nič dobrega ne bodo naredili, če bodo obkrožili za. Razen, da bodo nekaj sto ljudi spravili v še bolj ponižujoč in življenjsko težek položaj.

Ali smo res tako trdi, neusmiljeni, tako pravičniški in tudi tako slepi, da usmerjamo ta čustva v povsem napačen cilj?

Vsakršna solidarna misel, da tudi če bi bilo med nami res nekaj tako imenovanih lenuhov in da si to kot relativno bogata družba lahko privoščimo, pa je seveda v zadnjih letih postala odkrito in absolutno blasfemična. Ampak, še enkrat, ne govorimo o tem, govorimo o tem, da že imamo sistem, ki popolnoma deluje in ga lahko predlagane "izboljšave" le poslabšajo.

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KOMENTARJI29

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ABoZo
09. 10. 2026 08.33
Zadeva je čisto enostavna. Imaš cel kup zdravih iskalcev zaposlitve, ki pridejo na razgovor in ti gladko povedo, da so prišli ker morajo ampak delali pri nas pa ne bodo. Če ga na silo zaposlimo, vemo kaj nas čaka, tako ga raje zavrnemo kot neprimernega kandidata. In on veselo nazaj na zavod, občasno pa kaki fuš naredit in je na boljšem kot marsikateri zaposleni. Njemu se ne gre samo za 500€ socialne, njemu se gre za cenejše stanovanje, brezplačen vrtec, šolo, zavarovanje in neobdavčen zaslužek. Zakon ne ukinja socialne pomoči ampak jo ureja bolj pošteno.
Odgovori
0 0
SpamEx
09. 10. 2026 08.31
Poznam osebke ki to prejemajo že desetletja ker nočejo delati pa sem vseeno proti ukinjanju tega ker vem kako živijo
Odgovori
-1
0 1
Bbcc12
09. 10. 2026 08.30
Tisti ki imajo več otrok se jim splačam baje in pa elektriko pa kurjavo jim plačajo.
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
09. 10. 2026 08.26
proti
Odgovori
-2
0 2
Julijann
09. 10. 2026 08.24
Problem so zdrave osebe on ni jih tako malo, katerim se ne ljubi vstajati vsak dan ob isti uri in oditi na delo. Dokler lahko, to izkoriščajo. Delajo pa na črno takrat, ko se njim to ljubi in na roko denar, tako da so vseeno na boljšem kot če bi vsak dan šli na delo.
Odgovori
+2
4 2
Podlesničar
09. 10. 2026 08.33
1200 je takih ja, večinoma romi.
Odgovori
0 0
Rebelution
09. 10. 2026 08.23
Zakaj so sploh referendumi? Pri konoplji še kar ne duha ne sluha!
Odgovori
+1
2 1
tron3
09. 10. 2026 08.22
Slovenski podjetniki bodo kr naenkrat tako uspešni, da bodo začeli izvažati na Kitajsko, ki naredi že skoraj 70% vseh produktov na svetu in bodo potrebovali delovno silo in za to so najprimernejši prejemniki socialnih prejemkov po Reberšku!!!
Odgovori
+3
3 0
Legolas99
09. 10. 2026 08.22
S kakšnim užitkom in veseljem sem obkrožil ZA😀
Odgovori
-1
2 3
Joe70
09. 10. 2026 08.21
Osebno poznam dva taka kibsta se odločila da ne bosta delala. Krivda pa je na strani socialnih služb, ki rabijo stranke. Ne ukvarjajo se s tem da nekdo izkorišča sistem. Tisti ji si zaslužijo podporo bi morali dobiti več. Vsem ostalim pa ukiniti podporo in poskati v službe. Ne pa uvažati Balkancev in Azijcev.
Odgovori
+6
7 1
Podlesničar
09. 10. 2026 08.24
Če si zdrav lahko glumiš kakšno leto, dve... potem ti pa zaprejo pipico. Zdravih oseb, ki bi prejemali denarno pomoč dlje kot 20-30mesecev praktično ni, razen trajno nezaposljivih, kot so romi.
Odgovori
+0
2 2
Joe70
09. 10. 2026 08.32
Saj oba ob tem tudi izkoriščata zdravstvo. Eden je imel že vse bolezni tega sveta. Spet krivda na strani zdravnice ki mu naseda. Stalno neka slikanja in preiskave, on pa zdrav in mu ne dobijo nič. Rad bi zlezel v penzijo.
Odgovori
0 0
MatPaat
09. 10. 2026 08.16
Daj ne mutite več! Ni problem socialna pomoč. Problem je, ker nekdo sobi teh 500€ potem gre na črno delat za 2 tedna in ima več kot nekdo na minimalni plači pa še pol mesca je potem doma. Tu je problem! In zato bom glasoval ZA. Naj gre vsak dan Od 11 do 13.00 pobirat smwti, da ne bo mogel fušat.
Odgovori
+9
9 0
Robi333
09. 10. 2026 08.24
Govoriš, kot da bi blo treba zaradi tistih, ki pijani vozijo, na splošno prepovedat alkohol. Ali pa da bi zaradi njih zdaj morali vsi hodit na AA?
Odgovori
-1
1 2
zvoneti
09. 10. 2026 08.26
Nakladate, če bi bilo tako lepo in enostavno bi to vsi počeli. Kaj pa prispevki za pokojnino, ali mislite, da so ljudje tako neumni, da bodo tako delali dolgoročno????? Če si sam vplačuješ delovno dobo se ta ne šteje v pokojninsko dobo.
Odgovori
-1
0 1
Čudovita zima
09. 10. 2026 08.14
V tej državi najlepše živijo tisti, ki nastavljajo ogledala drugim, kdaj bo tega konec?
Odgovori
0 0
zvoneti
09. 10. 2026 08.11
Bavo Alenka, zelo dober članek. Ves čas od desnih poslušamo eno samo nabijanje in prodajanje megle brez nekih resnih analiz in podatkov, koliko je sploh takih primerov, pogovarjamo se o minorni zadevi in grozljivo je, da sedanja prevarantska politika že mesece prodaja meglo in spet deli in hujska narod in se ne ukvarja z resničnimi težavami kot je recimo sramotno naraščanje revščine med takimi, kjer delata oba starša, med upokojenci z 40 let delovne dobe, ki prejemajo pokojnino pod pragom revščine, ki jih je kar 60%. Saj vsi vemo, da gre v večini za tako ali drugače nezaposljive osebe. Koliko pa bo potrebnih novih zaposlitev, da bodo odločali o nekaj osebah in za kašno delo so sposobni, kdo bo iskal te ponudnike in sklepal pogodbe,kdo bo vodil evidence koliko ur so opravljali, zakaj niso prišli........ CSD-ji že sedaj uspešno izločijo neprimerne iz sistema, stroka je javno dala podatek na soočenjih na RTV, da je računsko sodišče ugotovilo manj kot 1% napak. Najbolj žalostno pa je, da imajo celo vojsko zvestih nerazgledanih osebkov, ki jih brezpogojno podpirajo in omogočajo vladanje prevarantom in manipulatorjem.
Odgovori
-6
4 10
zmerni pesimist
09. 10. 2026 08.11
Zato ker na črno delajo
Odgovori
+9
9 0
Misika1967
09. 10. 2026 08.21
Pa daj se ti.
Odgovori
-1
1 2
?rnogled
09. 10. 2026 08.09
Naj kar navedem en primer iz naše bližnje okolice. Mati "samohranilka", ki s fantom, očetom dveh predšolskih otrok, živita na istem naslovu, on pa je prijavljen drugje, na drugem naslovu, kasira mesečno ca 1691 €. Zgleda pa tako: mati samohranilka 507€, prvi otrok 299 €, drugi otrok 299€,dodatek za enostarševsko družino 183 €, otroški dodatek 402 €. Naj še enkrat povem, da živita skupaj in on je v službi. Kdo to nadzira? Nekdo bo rekel, saj takih pa ni veliko. Vsak je preveč.
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+14
15 1
tron3
09. 10. 2026 08.09
V vsaki družbi živi okoli 10% ljudi, ki bodo celo življenje doma ali pa kako drugače!!! Vendar Vas sprašujem kje bodo delali, vojna bo to dejstvo, ki ga nihče več ne more spremeniti, da bo Slovenija vpletena v to norost, pa se zahvalite tako ta Pernatemu, Junezu Osvoboditelju Kartonastim in vsem ostalim političnim veljakim, ki so začutili potrebo, da obiščejo Kijev in kupujejo z našim denarjem orožje za ta Zelenga!!!
Odgovori
+4
6 2
SDS_je_poden
09. 10. 2026 08.05
Dan danes ljudi žene žlehtnoba in zavist. To je prinesel kapitalizem.
Odgovori
-5
5 10
09. 10. 2026 08.05
S tem prispevkom se ne morem strinjati. Socialna pomoč je potrebna za ljudi, ki se znajdejo v stiski, vendar bi morali dosledneje preverjati tudi morebitne zlorabe. Css tega ne pocne in dovoli da jim prosilci tvezijo vse mozne razloge zakaj ne morejo delati. V svoji neposredni bližini poznam dva primera ljudi, ki imata vsak le približno pet oziroma šest let delovne dobe in po lastnih besedah ne želita delati, ker pričakujeta, da bo zanju poskrbela država. Prvi primer je 54-letna ženska, ki živi z materjo v enosobnem stanovanju. Po mojem vedenju na CSD navajata, da živita v ločenih gospodinjstvih, čeprav ji mati finančno pomaga in plačuje pogoste obiske restavracij. Sama prosilka pa denar porablja za telefone, masaže, oblacila, kofetkanje, kopališča in izlete. Ob tem se sprašujem kako CSD dejansko preverja njene življenjske razmere in upravičenost do pomoči. Drugi primer je 62-letni moški s približno petimi leti delovne dobe, ki je po mojem vedenju večino časa delal na črno. Redni zaposlitvi se je izogibal tudi zaradi težav z alkoholom, saj se ni mogel oz ni zelel zjutraj vstajati in odhajali na delo. Ta isti danes pričakuje, da bo njegovo preživetje zagotovila država. In prejema socialno podporo. Mislil. In to podpiramo Ne trdim, da so vsi prejemniki socialne pomoči takšni. Veliko ljudi pomoč resnično potrebuje in prav je, da jo dobijo. Toda če nekdo zavestno prikriva podatke ali je sposoben delati, pa delo brez upravičenega razloga zavrača, sem za to, da se njegov primer preveri in se mu ob ugotovljenih kršitvah pomoč odvzame. Merila morajo biti enaka za vse, ne glede na narodnost. Solidarnost mora spremljati tudi osebna odgovornost.
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+12
12 0
Misika1967
09. 10. 2026 08.25
Torej gospa z 570eu lahko kofetka,placa masaze,kopalisca,oblacila. Torej ti z minimalko zivis kot lord. Lol
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0 0
Podlesničar
09. 10. 2026 08.05
Romi na bodo urejali okolico, kosili zelenice, gasilcem prali avtomobile... hahaha,... pa zraven še pokradli še enkrat toliko.
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+3
6 3
Geres
09. 10. 2026 08.02
Meni se ta predlog spremembe ne zdi dober. Tako na hitro, počez. Gleda se samo na socialno pomoč, ne pa na skupne socialne transferje posamezniku / družini. Tisti, ki se res "znajdejo", živijo v socialnem stanovanju, za katerega praktično ne plačujejo, žena je doma, imajo par otrok, zastonj vrtec, najvišji otroški dodatki, mož, vsaj uradno, dela za minimalca. Zadev bi se morali lotiti celostno, ne samo tako na počez, za všečke. Osebno bi ukinila otroške dodatke do konca osnovne šole in dala za vse brezplačen vrtec ter brezplačno malico in kosilo.
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+2
8 6
Slovener
09. 10. 2026 08.01
Nažalost je realnost taka, da imamo na eni strani ljudi, ki živijo od svojega dela ( teh je vedno manj), na drugi strani pa ljudi, ki samo iščejo svoje pravice, pozabljajo pa na dolžnosti( teh pa je nažalost vedno več). Ne pravim da so vsi enaki, ampak na tem področju so potrebne korenite spremembe ! Bi bilo pa lepo, če bi v medijih ( objektivnost novinarstva) prikazali tudi koga, ki resnično izkorišča ta sistem.
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+11
12 1
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