Zakaj še ne občutimo precejšnjega znižanja cen na svetovnih borzah?

Od polnoči so pogonska goriva v Sloveniji nekoliko dražja, za dober cent in pol dizel, za slab cent bencin. Kaj pa bo s cenami v prihodnje in zakaj državljani še ne občutimo precejšnjega znižanja cen na svetovnih borzah? Sredi junija se izteče regulacija marž naftnih trgovcev, država pa načrtuje njeno podaljšanje. Da bi razbremenili gospodinjstva in gospodarstvo razmišljajo celo o znižanju marž, kar že povzroča nemir med prodajalci. Glavni med njimi, Petrol, je sicer kljub regulaciji lani ustvaril skoraj 150 milijonov dobička, a opozarja, da na litru bencina še vedno daleč največ zasluži država.