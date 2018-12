Zakaj novemu letu nazdravljamo ravno s penečim vinom?

Bliža se čas v letu, ko spijemo največ penin. Ali veste, v čem je razlika med penino in šampanjcem ter zakaj se novemu letu nazdravlja ravno s penečim vinom? Odgovore smo poiskali pri sommelierih, ki so s posebno večerjo pri kuharskem mojstru Tomažu Kavčiču prikazali h kakšni hrani lahko postrežemo različne vrste penine in kako jih sploh postreči.