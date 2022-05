ZAKAJ SE POLETI ZAPIRAJO MESTNI TRGI IN ULICE PO SLOVENIJI?

Četudi so najpogostejši razlog za zaprtje mestnih trgov in ulic običajno kake prenove in druga gradbena dela, pa v letošnjem poletju vsaj za Škofjo Loko, Mursko Soboto, Slovenj Gradec, Koper, Celje in Novo mesto, temu ne bo tako. Razlog za enodnevno zaporo bo povsem drugačen!

icon-expand Na trge in ulice omenjenih krajev namreč prihaja izjemno priljubljena glasbena prireditev, VEČERNA GLASBENA ČAROVNIJA, ki bo prebivalcem mest z okolico, pričarala doživetje posebne vrste. Po izjemnem uspehu prireditve v letu 2019 se Večerna glasbena čarovnija vrača v kar šest slovenskih krajev. Tradicionalna glasbena prireditev se bo povsod predstavila z naborom priljubljenih slovenskih in hrvaških glasbenikov. Klapa Intrade s Tomislavom Bralićem, Marko Škugor, Manca Špik in Skupina Erosi so zveneča imena zabavne glasbe, ki jih pozna vsak. Letos pa se jim bo na odru pridružil še poseben gost presenečenja, ki nikogar ne pušča ravnodušnega. icon-expand Glasbena prireditev svojo pot po najlepših slovenskih trgih pričenja v petek, 3. junija na Mestnem trgu v Škofji loki, sledi pa ji Slovenska ulica v Murski Soboti takoj naslednji dan, v soboto, 4. junija. V petek 10. junija se bo »čarovnija« odvila na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu, junijski del turneje pa se bo zaključil v petek, 17.6. na Titovem trgu v Kopru. icon-expand Po premoru prek glavne poletne sezone se bo glasbena karavana vrnila v petek, 19. avgusta na prečudovit Muzejski trg v Celju, kjer se je zgodba Večernih glasbenih čarovnij pred tremi leti tudi pričela. Zadnja postojanka te obsežne turneje pa bo Glavni trg v Novem mestu, kjer bodo v nedeljo, 28. avgusta uprizorili veliki zaključni koncert. icon-expand Večerna glasbena čarovnija pa se vrača tudi v letu 2023, z novim naborom glasbenih izvajalcev in z novimi presenečenji. Kdo ve, morda se naslednje leto ustavijo tudi na vašem najbližjem mestnem trgu! icon-expand Vstop na letošnji čarobni večer si zagotovi TUKAJ! Naročnik oglasa je Finkram d.o.o.