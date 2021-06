Zakaj se primer odrezana roka vrača na prvo stopnjo?

Čeprav so se obtoženi branili, da niso krivi, je prvostopenjsko sodišče pritrdilo očitkom tožilstvo, da je četverica z namerno odrezano roko skušala od zavarovalnic pridobiti visoko odškodnino ter poslalo Abramova v zapor za tri leta, Adlešičevo za dve, oče Abramova je dobil eno leto pogojno, mamo pa so oprostili.

Oče Sebastiena Abramova , ki je kasneje skupaj s sinom sedel na zatožno klop, je pred dvema letoma opisal, kaj se je zgodilo: "Hotela je, da postavim mizo in da se požaga, pa sem šel stran in se je zgodilo." Poleg Abramova in Gorazda Colariča je tožilstvo nato kazensko preganjalo še Julijo Adlešič in mamo Sebastiena Abramova.

Višje sodišče razveljavilo prvostopenjsko sodbo

Zdaj pa preobrat. V petek je namreč sodišče obrambi poslalo sklep o podaljšanju pripora za Abaramova, v katerem je med odstavki zabeleženo, da je višje sodišče prvostopenjsko sodbo razveljavilo in vrnilo v ponovno odločanje. Strankam v postopku sodba še ni vročena in predvidoma zato se tožilstvo nanjo še ni odzvalo.

Odvetnik Julije Adlešič Boris Grobelnik pa pravi:"Mi v tej fazi postopka nismo dobili obrazložene sodbe in težko govorimo, čemu je bilo odobreno, pri tem, da smo oporekali pristojnosti tožilca in predlagali kup dokaznih predlogov."Višje sodišče po naših informacijah ni ugodilo le pritožbi zagovornikov obtoženih pač pa tudi tožilstvu, ki je oporekalo višini izrečene kazni.

Novo sojenje lahko zdaj, po oceni zagovornika, pričakujemo še pred poletjem. "Glede na to, da je to zadeva nujna, da je to pripor, je pričakovati, da se bo začelo pred sodnimi počitnicami ali v juliju oziroma avgustu," še pojasnjuje Grobelnik.

Adlešičeva je v prvo dosojeno kazen prestala že v priporu in je zdaj na prostosti, tako kot oče in mama Sebastiena Abramova. Abramov pa je trenutno v celjskem priporu in če mu senat ne bi s petkovim sklepom podaljšal pripora, bi moral tam ostati do začetka sojenja za sum umora Sare Veber.