Zakaj se Slovenci ne znamo oblačiti?

Po mojem mnenju to niti ni tako zelo pomembno, stil je nekaj, kar je posamezniku osebno in se z nami razvija celo življenje. Je pa pomembno, da smo pri oblačenju zavedni – se pravi, da se oblečemo SEBI primerno, primerno svoji postavi in pa tudi sporočilu, ki ga želimo oddajati na prvi pogled. Ste že slišali kdaj, da je najbolj pomemben PRVI VTIS ? No, kako se oblečemo ima pri tem zagotovo pomembno vlogo.

Je za pravilno oblačenje potrebno odšteti veliko denarja?

Ni nujno, lahko se zelo lepo oblečemo za zelo razumno vsoto denarja .Seveda se lahko ljudje navežemo na nekatere blagovne znamke, vendar pa sama rada spodbujam tudi zavednost na tem področju. Kaj to pomeni? Da rada podpiram LOKALNO, na primer slovenske modne oblikovalce in njihove blagovne znamke, da sem če se le da EKOLOŠKA in svoje stranke povežem s 'second hand trgovinami' kjer lahko kupimo oblačila, ki so dobro ohranjena vendar svojemu prvemu lastniku ne služijo več – tja pa odnesemo tudi oblačila po prečiščevanju omare .



Prečiščevanje omare? Kaj je to?

No, to pa je moje poslanstvo! Moja soba, moja omara, moje obleke se razvijajo z mano – in skozi leta sem prišla do zaključka, da mi tudi pomagajo pri razvijanju. Kar sem želela spremeniti v svojem žiljenju, je to, da se mi spremembe ne dogajajo ampak, da jih delam. Iz pasive sem šla v akcijo. In kaj ima tu veze omara in oblačila? Se vam kdaj zgodi, da se bolje počutite z rdečo šminko, ali v svojih najljubših petkah? Imate svojo najljubšo kravato ali srečne kavbojke?