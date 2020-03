Zakaj se Slovenija segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja?

Podnebje se zaradi človekove dejavnosti v zadnjih 150 letih spreminja bistveno hitreje, kot se je nekoč. Skupaj z naraščajočo temperaturo zraka narašča tudi število izrednih vremenskih dogodkov, a podnebne spremembe se ne dogajajo v vseh delih sveta enako hitro. Nasini podatki kažejo, da se je povprečna temperatura zraka v zadnjih 150 letih najbolj dvignila na širšem območju Alp, v osrednji Aziji, Braziliji, Kanadi in na Arktiki. Zakaj ravno na teh območjih?

V zadnjih letih veliko govorimo, da zime niso več takšne, kot so bile nekoč. Tudi poletja postajajo vse bolj vroča, pogosteje pa smo deležni tudi t. i. stacionarnih situacij, ko določen tip vremena nad nami vztraja dalj časa. Tako lahko po daljšem suhem obdobju nastopi daljše obdobje deževnega vremena, tudi s poplavami. Vse pogostejše izredne vremenske dogodke lahko pripišemo podnebnim spremembam. Te sicer niso nekaj novega, saj so se dogajale v vsej zgodovini našega planeta, so pa v zadnjih 150 letih zaradi človekove dejavnosti bistveno hitrejše, kot so bile nekoč.

Letošnja meteorološka zima je bila v Sloveniji ena izmed najtoplejših in najbolj sončnih do zdaj. FOTO: Shutterstock

Zima 2019/2020 je bila v Sloveniji med štirimi najtoplejšimi v zgodovini meritev Letošnja meteorološka zima, ki se je v nedeljo končala, je bila ena izmed najtoplejših v zgodovini meritev. V večjem delu države je bila za dve do tri stopinje toplejša od dolgoletnega povprečja ter s tem tretja ali četrta najtoplejša vsaj od sredine minulega stoletja. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je bila v vzhodni in osrednji Sloveniji povprečna zimska temperatura med tremi in štirimi stopinjami Celzija, na Goriškem šest, ob morju pa sedem stopinj Celzija. Zelo zgovoren je podatek, da se je pet najtoplejših zim v zadnjih 70 letih zvrstilo po letu 2000. V Novem mestu je bila s povprečno temperaturo 5 stopinj Celzija najtoplejša zima 2006/2007, na drugem mestu je zima 2013/2014 (4,1 stopinje Celzija), letošnja zima pa se je po prvih podatkih s povprečno temperaturo 3,9 stopinje Celzija uvrstila na tretje mesto, skupaj z zimo 2000/2001. Pozitivna in negativna povratna zanka Podatki kažejo, da se je povprečna globalna temperatura zraka od konca 19. stoletja do leta 2016 dvignila za eno stopinjo Celzija. Podatki za Evropo medtem kažejo na še precej višji porast temperature, ki lokalno presega dve stopinji Celzija. Zakaj je tako?

Graf gibanja povprečne temperature zraka po letih. FOTO: POP TV

Odgovor se skriva v razporeditvi oceanov in kopnega. Ozračje nad oceani se namreč segreva bistveno počasneje kot nad kopnim, kar znižuje globalno povprečje. Največji dvig temperatur je sicer zaznati v Alpah, osrednji Aziji, Braziliji, Kanadi in na Arktiki. Na teh območjih prihaja do t. i. pozitivnih povratnih zank. Kot primer take zanke omenimo permafrost oziroma trajno zamrznjena tla, na območju Kanade in Sibirije, kjer je shranjena večja količina toplogrednih plinov, predvsem metana. Ta tla so se zaradi toplejšega vremena začela taliti, toplogredni plini pa so se začeli sproščati v ozračje, kar je le še pospešilo dvig temperatur.

Ozračje nad kopnim se segreva nekajkrat hitreje kot ozračje nad oceani. Prikazan je dvig povprečne temperature zraka od leta 1880 do leta 2018. FOTO: NASA GISS

Primer pozitivne povratne zanke je tudi arktični morski led, ki se zaradi vse višjih temperatur prav tako tali, taljenje tega pa pospešuje še dejstvo, da nezaledenela morska površina vpije bistveno več Sončeve energije, kar le še bolj segreva to območje. Prav v polarnih predelih se je ozračje v zadnjih 150 letih najbolj ogrelo, in sicer za okoli 3,5 stopinje Celzija.

Zaradi taljenja arktičnega ledu se proti jugu zlivajo ogromne količine mrzle vode, ki hladijo severni Atlantik in posledično tudi zrak nad njim. To pa je primer negativne povratne zanke, zaradi česar se je ozračje nad severnim Atlantikom v zadnjih 150 letih celo nekoliko ohladilo. Pozitivna povratna zanka torej pospešuje podnebne spremembe, negativna pa jih zavira.

Taljenje arktičnega ledu ima velik vpliv na vremenske vzorce v zmernih geografskih širinah, kjer leži tudi Slovenija. FOTO: Dreamstime

Kaj pa pri nas? V Sloveniji smo v zadnjih desetletjih vse pogosteje priča t. i. blokadam, ko se nad nami dalj časa zadržuje območje visokega zračnega tlaka, ki nam prinaša sončno vreme. Trdovraten anticiklon je zaznamoval tudi večji del pravkar končane meteorološke zime, še pogostejše pa so razmere z anticiklonom v poletnem času. Zaradi anticiklona pade manj padavin, to pa lahko ob močnem soncu in visoki temperaturi zraka privede do suše, ki potem še okrepi vročino. Kot kažejo podatki Arsa, se pri nas ravno poletja segrevajo najhitreje, zelo blizu pa so tudi pomladi in zime, medtem ko jeseni v primerjavi z dolgoletnim povprečjem ni zaznati večjih sprememb.

Kakšen je dolgoletni trend? Povprečna temperatura zraka se je torej v Sloveniji dvignila za okoli dve stopinji Celzija, skoraj ves dvig je iz obdobja zadnjih štiridesetih let. Morda se to ne sliši veliko, a vsak dvig temperature za stopinjo Celzija pomeni okoli 150 metrov višjo mejo sneženja, s tem pa tudi precej manjšo možnost za sneženje po nižinah. Izračun pokaže, da sneg v povprečju vsako novo desetletje prekriva tla od dva do štiri dni manj kot v desetletju pred tem. To pomeni, da se je skupno število dni s snežno odejo od sredine minulega stoletja marsikje že prepolovilo. Zmanjšuje se tudi skupna količina zapadlega snega, in sicer v povprečju za približno osem odstotkov na desetletje, kar pomeni, da danes zapade za skoraj polovico manj snega, kot ga je zapadlo pred 50 leti.

Takšni prizori so pri nas tudi v alpskih dolinah vse bolj redki. FOTO: Robert Erjavec