Zakaj se staramo in ali lahko na ta proces vplivamo?

Živimo dlje kot generacije pred nami, vendar dodatna leta ne pomenijo nujno tudi več let zdravja in vitalnosti. Zato se znanost vse bolj usmerja v razumevanje bioloških procesov staranja: kaj se dogaja v naših celicah, zakaj se sposobnost obnavljanja organizma sčasoma zmanjšuje in ali lahko s pravočasnimi ukrepi te procese upočasnimo?

Dolgoživost FOTO: Shutterstock

Kronološka starost pove, koliko let smo stari, biološka pa odraža stanje našega organizma. Prav razumevanje te razlike odpira številna nova vprašanja o dolgoživosti, preventivi in možnostih sodobne medicine.

Od biologije staranja do novih možnosti medicine

Na panelu Zakaj se staramo? – Od biološke starosti do dolgoživosti bodo sodelovali strokovnjaki, ki bodo temo osvetlili z različnih strokovnih vidikov. Pogovor bo povezovala Maja Sodja.

Maja Sodja FOTO: POP TV

Prof. dr. Borut Štrukelj, farmacevt in strokovnjak za biokemijo ter biotehnologijo, bo prispeval pogled na biološke mehanizme staranja, razvoj novih učinkovin in možnosti, ki jih prinaša sodobna biotehnologija. Prof. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., je ustanoviteljica in vodja Enote za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu. Njeno strokovno področje vključuje klinično prehrano in presnovno podporo, ki imata pomembno vlogo pri ohranjanju telesne zmogljivosti, zdravja in kakovosti življenja. Dr. Rok Kopinč, doktor biomedicine ter direktor razvoja in vodja razvojne skupine podjetja Medex, se ukvarja z raziskovanjem bioloških procesov staranja. Njegov pogled bo osvetlil aktualna znanstvena spoznanja o biološki starosti, celičnih mehanizmih in možnostih vplivanja na procese staranja. Mirjana Sredojević, dr. med., specialistka kardiologije in vaskularne medicine, bo predstavila medicinski pogled na povezavo med staranjem, zdravjem srca in ožilja ter pomenom preventivnega pristopa.

Kaj danes vemo o biološki starosti in možnostih vplivanja na staranje?

Pogovor bo namenjen razumevanju ključnih bioloških procesov, ki določajo, kako se staramo. Strokovnjaki bodo spregovorili o vlogi genetike, epigenetike, presnove, prehrane in drugih dejavnikov življenjskega sloga ter o tem, kako se ti prepletajo z delovanjem naših celic in organov. Posebna pozornost bo namenjena tudi merjenju biološke starosti. Kaj nam lahko povedo sodobni testi in biomarkerji? Kako zanesljivo lahko ocenimo, v kakšnem stanju je naš organizem, in ali lahko na podlagi teh meritev sprejemamo boljše odločitve za svoje zdravje? Razprava bo odprla tudi vprašanje novih pristopov k upočasnjevanju staranja. Katere možnosti že podpirajo znanstveni dokazi, katere so še v fazi raziskav in kako razlikovati med resničnimi znanstvenimi dosežki ter velikimi obljubami industrije dolgoživosti? Pomemben del pogovora bo namenjen tudi prehrani in presnovnemu zdravju. Kako lahko z ustrezno prehrano in drugimi spremembami življenjskega sloga podpiramo delovanje organizma ter čim dlje ohranjamo telesno zmogljivost?

Pridružite se konferenci Platforma Zdravje – Dolgoživost Panel Zakaj se staramo? – Od biološke starosti do dolgoživosti bo na sporedu 7. decembra 2026 v Cukrarni v Ljubljani, v okviru konference Platforma – Dolgoživost: kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje.

Konferenca bo odprla vprašanja, kako lahko razumemo procese staranja, ohranjamo zdravje in vitalnost ter ustvarimo pogoje za kakovostnejše življenje v vseh življenjskih obdobjih. Ne zamudite priložnosti za srečanje s strokovnjaki in pogovore o znanstvenih spoznanjih, ki oblikujejo prihodnost dolgoživosti.

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