V Bohinju in na Bledu po novem oddaja stanovanj turistom le 30 dni na leto

Turisti so dobrodošli, dokler polnijo naše blagajne in ne delajo težav. A v praksi pogosto žal ni tako. "Kraj ni tako velik, kolikor pride turistov," pravi domačin. Drugi pa: "Mene bolj moti ta gostota prometa pa ta masa ljudi, ki se pojavlja na Bledu."

Letošnja sezona bo sicer rekordna na državni ravni, enak trend opažajo tudi na Gorenjskem. V občini Bled so turisti lani ustvarili več kot milijon 200 tisoč nočitev, kar je približno 60 tisoč več kot leto prej. Letos so številke po posameznih mesecih višje kot lani. Če se bo trend nadaljeval, bi lahko število nočitev na Bledu letos preseglo 1,3 milijona.

A težave se ne pojavljajo le na cestah, temveč tudi v blokih, kjer turisti prenočujejo.

"S kakšno steklenico in pa z ojačano glasbo se ne znajo ustaviti ob deseti uri," pojasnjuje moški. "Prehrupno. Nekateri so celo žar tukaj na skupen prostor prinesli," pove stanovalec.

Prav to je eden od glavnih razlogov, zakaj se je občina odločila, da oddajanje v večstanovanjskih objektih omeji na le 30 dni letno. "Smo zasebni ponudniki veseli, da se je končno neko pravilo tukaj vzpostavilo, da vsaj sedaj vemo, pri čem smo," pojasnjuje predstavnik sobodajalcev Luka Poklukar.

Odlok ne bo bistveno ohromil ponudbe na Bledu. Najstrožja omejitev bo namreč veljala za okoli 40 ponudnikov. "Sobodajalci v enostanovanjskih in dvostanovanjskih hišah bodo še naprej lahko oddajali 180 dni, s. p.-ji 270," dodaja Poklukar.

Tudi zato menijo, da s tem ne bomo rešili stanovanjske problematike, kar je bil glavni razlog za sprejetje zakona. Država je sicer kot najbolj kritične izpostavila 14 občin in kratkotrajno oddajanje tam omejila na 60 dni. Občine pa lahko to omejitev prilagodijo po lastni presoji. Medtem ko so omejitve ponekod še zaostrili, so se denimo v Kopru odločili za zgornjo mejo, oddajanje bo fizičnim osebam dovoljeno 180 dni v letu.

"Sem proti tem omejitvam," je povedala ena od občank. Prav se ji zdi, da kdor hoče oddajati turistom, naj oddaja in plača davek. "Ta zakon vsaj v tem delu ni dober in ne ureja tistega področja, ki je pri nas problematično, torej strehe nad glavo našim občanom," pa pravi župan občine Koper Aleš Bržan.

Omejitev kratkoročnega oddajanja je sicer sprejela Golobova vlada, Janševa pa ga je z interventnim zakonom zamrznila. A ker je zaradi referendumske pobude usoda interventnega zakona še neznana, pa ostaja odprto tudi vprašanje, ali bo omejitev s prihodnjim letom sploh začela veljati.