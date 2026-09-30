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V Bohinju in na Bledu po novem oddaja stanovanj turistom le 30 dni na leto

Bled, 30. 09. 2026 20.05 pred 59 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Žiga Podkrižnik
Turisti

Zakaj se v nekaterih turistično zanimivih krajih branijo turistov – naj jih bo torej čim manj, v nekaterih pa si jih želijo še več? Kakšne so pasti, kakšne dobre plati? V Bohinju in na Bledu bodo po novem stanovanja v bloku lahko oddajali le 30 dni na leto, čeprav jim zakon dovoljuje 60. Bo to res rešilo stanovanjsko problematiko ali za omejitvami stojijo drugi razlogi?

Turisti so dobrodošli, dokler polnijo naše blagajne in ne delajo težav. A v praksi pogosto žal ni tako. "Kraj ni tako velik, kolikor pride turistov," pravi domačin. Drugi pa: "Mene bolj moti ta gostota prometa pa ta masa ljudi, ki se pojavlja na Bledu."

Letošnja sezona bo sicer rekordna na državni ravni, enak trend opažajo tudi na Gorenjskem. V občini Bled so turisti lani ustvarili več kot milijon 200 tisoč nočitev, kar je približno 60 tisoč več kot leto prej. Letos so številke po posameznih mesecih višje kot lani. Če se bo trend nadaljeval, bi lahko število nočitev na Bledu letos preseglo 1,3 milijona.

A težave se ne pojavljajo le na cestah, temveč tudi v blokih, kjer turisti prenočujejo.

"S kakšno steklenico in pa z ojačano glasbo se ne znajo ustaviti ob deseti uri," pojasnjuje moški. "Prehrupno. Nekateri so celo žar tukaj na skupen prostor prinesli," pove stanovalec. 

Prav to je eden od glavnih razlogov, zakaj se je občina odločila, da oddajanje v večstanovanjskih objektih omeji na le 30 dni letno. "Smo zasebni ponudniki veseli, da se je končno neko pravilo tukaj vzpostavilo, da vsaj sedaj vemo, pri čem smo," pojasnjuje predstavnik sobodajalcev Luka Poklukar.

Odlok ne bo bistveno ohromil ponudbe na Bledu. Najstrožja omejitev bo namreč veljala za okoli 40 ponudnikov. "Sobodajalci v enostanovanjskih in dvostanovanjskih hišah bodo še naprej lahko oddajali 180 dni, s. p.-ji 270," dodaja Poklukar.

Tudi zato menijo, da s tem ne bomo rešili stanovanjske problematike, kar je bil glavni razlog za sprejetje zakona. Država je sicer kot najbolj kritične izpostavila 14 občin in kratkotrajno oddajanje tam omejila na 60 dni. Občine pa lahko to omejitev prilagodijo po lastni presoji. Medtem ko so omejitve ponekod še zaostrili, so se denimo v Kopru odločili za zgornjo mejo, oddajanje bo fizičnim osebam dovoljeno 180 dni v letu.

"Sem proti tem omejitvam," je povedala ena od občank. Prav se ji zdi, da kdor hoče oddajati turistom, naj oddaja in plača davek. "Ta zakon vsaj v tem delu ni dober in ne ureja tistega področja, ki je pri nas problematično, torej strehe nad glavo našim občanom," pa pravi župan občine Koper Aleš Bržan.

Omejitev kratkoročnega oddajanja je sicer sprejela Golobova vlada, Janševa pa ga je z interventnim zakonom zamrznila. A ker je zaradi referendumske pobude usoda interventnega zakona še neznana, pa ostaja odprto tudi vprašanje, ali bo omejitev s prihodnjim letom sploh začela veljati.

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KOMENTARJI7

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zmerni pesimist
30. 09. 2026 21.08
Zmenite sa da dajo denar pa ne pridejo
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0 0
vremenko
30. 09. 2026 21.05
Turisti v kraj, ki ga obiščejo, vedno prinesejo veliko denarja. Jaz nevem, če se vlada in nekateri sploh zavedate, koliko denarja prinesejo turisti, in to ne samo lastnikom nastanitev, temveč tudi ponudnikom prevozov,, restavracijam in barom, čistilnim servisom (čeprav pri čiščenju gre velikokrat tudi nekaj zaslužka sosedam in posameznicam, ki si s pomočjo pri čiščenju apartmajev malo olajšajo finančno stisko), Koristi imajo maloprodajna podjetja, kot so trgovine s spominki, trgovine z oblačili in rokodelskimi izdelki. Upravljavci atrakcij in dejavnosti, ki vodijo muzeje, izlete, športne dogodke in predstave, imajo koristi od obiska turistov. Lokalne skupnosti in obrtniki, ki prodajajo ročne izdelke, ulično hrano in lokalne specialitete. Da ne govorim, koliko denarja se je steklo v državno blagajno od sobodajalcev. Ogromno koristi imajo tudi različni mojstri, saj je stanovanja neprestano potrebno obnavljati, nove kopalnice, nove kuhinje, spalnice, vrtno pohištvo, klima naprave, itd. Naši sosedje Hrvati, Avstrijci in Italijani ogromno zaslužijo s turisti in si dvigujejo standard, somo potrebno se je iti turizem pametno in odgovorno.
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0 0
zelen
30. 09. 2026 21.08
pa kolk se šele od turistične takse zliva v občinske proračune da bi ble vse ulice z zlatom lahko tlakovane
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0 0
zelen
30. 09. 2026 21.00
ta je pa bosa, če lastnik stanovanja dobi soglasje od sosedov res ne vem zakaj ga občina bolj obremenjuje kot druge ponudnike.
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+2
2 0
mukalo
30. 09. 2026 20.44
Kdo bo to kontroliral!!!?????
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0 0
Yon Dan
30. 09. 2026 20.28
Vsak lahko s svojim dela kar hoče. Kaj to briga oblast!
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+6
8 2
CelyCely
30. 09. 2026 20.24
A stalni prebivalci imajo pa vsi helikopterje in ne bodo na cestah?
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