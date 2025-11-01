Svetli način
Slovenija

Zakaj se vrata največjega pokopališča zaprejo, ko pade noč?

Ljubljana, 01. 11. 2025 16.44 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Tina Hacler
Komentarji
79

Pred 1. novembrom se pogovori začnejo pogosteje vrteti okoli spomina na mrtve in obiskovanja pokopališč. Nekateri iz tega naredijo celoten obred, na zadnje počivališče najbližjih pridejo, da posedajo, pripovedujejo o vsakodnevnih dogodkih, ohranjajo simbolične običaje, kot so jih vzdrževali še za časa življenja. Ena izmed naših bralk pa je opisala, kako je imela na našem največjem pokopališču že dve bližnji srečanji z varnostnikom. Enkrat je šlo za vstop po preteku uradnega delovnega časa, drugič zaradi sprehoda s psom.

V konkretnem primeru je šlo za starejšo vdovo s hčerko, ki sta na Žale prišli ob 21.20. Za njima je pritekel varnostnik in jima ukazal, da morata oditi. Bilo je v času poletnega vročinskega vala, zato sta mu skušali pojasniti, da sta počakali na pozni večer, da bi visoke temperature vsaj nekoliko popustile. Vendar je vztrajal, da je treba spoštovati uradni delovni čas pokopališča Žale. Ta je poleti do 21. ure, v zimskem času – od oktobra do aprila – pa do 19. ure.

Vhod na Žale
Vhod na Žale FOTO: Bobo

Ko je o dogodku pripovedovala v službi, pa pravi, da so se s svojimi zgodbami oglasili sodelavci z drugih koncev Slovenije, ki so pripovedovali, kako sami zvečer pogosto odidejo na pokopališča v svojem kraju, saj si velikokrat zaželijo bližine tistih najbližjih, ki so odšli, prav v nočnem času, ko je žalost pogosto največja. Denimo na božični večer, silvestrovo, ob rojstnih dnevih, obletnicah, posebnih priložnostih.

Vrata na Žale niso vedno odprta
Vrata na Žale niso vedno odprta FOTO: Aljoša Kravanja

Zakaj je torej preprečevanje vstopa v večernem času, ki ga na drugih pokopališčih očitno ni zaznati, na Žalah tako strogo?

Žale: Nadzor brez jasne časovne omejitve bi pomenil znatno varnostno tveganje

Na Žalah odgovarjajo, da je uradni odpiralni čas pokopališča določen v 32. členu Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana (MOL), ki med drugim ureja tudi časovne omejitve obiskov, o čemer govori 52. člen.

Tabla pri vhodu na Žale
Tabla pri vhodu na Žale FOTO: Aljoša Kravanja

"Namen določitve uradnega delovnega časa ni kaznovanje obiskovalcev, temveč zagotavljanje varnosti oseb in premoženja. Pokopališče Žale je zelo obsežno območje z več kot 150.000 grobnimi mesti, razvejano infrastrukturo in številnimi objekti, zato je nadzor v nočnem času brez jasne časovne omejitve praktično nemogoč in bi pomenil znatno varnostno tveganje," so poudarili za 24ur.com.

Veljajo strožja pravila kot v vsakdanjem javnem prostoru, tudi za štirinožce

Prav tako bi bralka rada razumela, kaj je razlog, da na Žale lastniki še vedno ne smejo s svojimi štirinožci, kljub temu, da so v sodobnem času psi že dovoljeni denimo na pošti, avtobusu, v številnih neživilskih trgovinah, lokalih, hotelih. Če je razlog varnost, zakaj nista tako kot drugje dovolj povodec in nagobčnik, če pa je razlog strah pred morebitnim nedostojnim vedenjem, denimo uriniranje po nagrobnikih ali podiranje sveč, pa sprašuje, kakšna je razlika med ostalimi živalmi, ki niso udomačene in lahko prosto zatavajo na območje Žal?

Tabla na Žalah, ki opozarja na prepoved vstopa s psi in kolesi
Tabla na Žalah, ki opozarja na prepoved vstopa s psi in kolesi FOTO: Aljoša Kravanja

Na Žalah se znova sklicujejo na omenjeni odlok o pokopališkem redu, za katerega pravijo, da v 53. členu izrecno prepoveduje vodenje psov in drugih domačih živali na območje pokopališča. Izjema velja le za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote.

"Namen te določbe je izključno ohranjanje pietete in spoštovanja do pokojnih ter zagotavljanje mirnega okolja za obiskovalce. Pokopališče je prostor posebnega pomena – namenjeno je tišini, zbranosti in spominu, zato tam veljajo strožja pravila kot v vsakdanjem javnem prostoru," odgovarjajo na Plečnikovih Žalah, ki so kulturni spomenik državnega pomena ter so vpisane na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine Unesco.

Čez Žale le s kolesom ob sebi
Čez Žale le s kolesom ob sebi FOTO: Bobo

Najpogostejše kršitve, s katerimi se srečuje njihova varnostna služba, so vožnja z vozili po območju, kjer to ni dovoljeno, vožnja s kolesi ter neprimerno vedenje, pod katero uvrščajo glasno pogovarjanje in predvajanje glasbe. "Primerov, kjer bi morala posredovati policija, na območjih naših pokopališč praktično ni," pa dodajajo na Žalah, kjer kot javno podjetje v lasti MOL, zadolženo za pokopališko in pogrebno dejavnost, skrbijo za vseh 18 ljubljanskih pokopališč.

Pokopov s krsto le še peščica, narašča tudi raztros pepela

Poleg osrednjih Žal, ki se nahajajo v četrtni skupnosti Bežigrad na severovzhodu prestolnice, so to še Sostro in Vič ter krajevna pokopališča Bizovik, Štepanja vas, Dravlje, Stožice, Polje, Šentvid, Rudnik, Črnuče, Šentjakob, Šmartno pod Šmarno goro, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel. V sklop javnega podjetja pa sodita tudi cvetličarna in kamnoseštvo.

Pogled na ljubljanske Žale
Pogled na ljubljanske Žale FOTO: Bobo

Iz letnega poročila za leto 2024 izhaja, da je bilo na zadnji dan preteklega leta oddanih 55.496 grobov. Poleg tega je bilo še 1.542 zasedenih grobov, za katere se grobnina ne zaračunava, ker so v njih pokopani talci, vojaki, predstavniki cerkve oziroma je na njih pokopališka infrastruktura. Število neaktivnih grobov, ki jih je še mogoče oddati, je bilo na ta dan 6.029. Število vseh grobov na Žalah je bilo tako 63.067, izhaja iz poročila.

Table na Žalah
Table na Žalah FOTO: Aljoša Kravanja

Lani je bilo 2.779 pogrebov, kar je 7,4 odstotka manj od predvidenih in 5,5 odstotka manj kot v letu 2023. Pogrebov z žaro je bilo 76,2 odstotka, s krsto devet odstotkov, narašča pa raztros pepela, ki je lani dosegel 14,9 odstotka.

KOMENTARJI (79)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Korošec77
01. 11. 2025 18.12
+2
Na kraj pameti mi ne pride, da grem s psom med grobove. In prav je, da je to prepovedano. Drugo pa tudi , naj kar zaklenejo. Kdo vse bi se tam zbiral in vse bi pokradli. Pri belem dnevu so mi z groba staršev ukradli ikebano in sveče, še isti dan, kot sem dal gor. In to gospa, ki jo je moja teta prepoznala, da ima firmo, ki po naročilu skrbi in ureja grobove, proti plačilu (če je npr. nekdo iz Amerike ali oddaljen) da gor rože ali svečo ali zalije, no taka firma mi je z mojega dol ukradla in dala na grob, kjer so ji plačali da ga uredi. Res me je žena morala miriti, da nisem tja letel tako besen, kot sem bil.
ODGOVORI
2 0
1butnskala
01. 11. 2025 18.11
+1
ja res katastrifa
ODGOVORI
1 0
mijam75
01. 11. 2025 18.11
+2
Očitno so bili razlogi, da so bili taki odloki sprejeti. je pa zanimivo, da imajo eni in isti ljudje vedno težave povsod. Me zanima, ali tudi v trgovino zahtevajo vstop po 21. uri, ker je vroče....
ODGOVORI
2 0
Lenart Čaubi
01. 11. 2025 18.04
+5
Psi ne sodijo na pokopališča sem sam lastnik psa pa mi na pamet ne pride ,da bi ga vodil k grobovom.
ODGOVORI
5 0
Vojko Kos
01. 11. 2025 18.01
+2
Pravilno!
ODGOVORI
2 0
Smuuki
01. 11. 2025 18.01
+4
Prvič sem opazil krajo na pokopališču v Zemunu. 1 uro po pogrebu se je moja ikebana ki som jo prinesel na pogreb že prodajala. Ni je bilo težko prepoznati. Prinesel sem jo iz Slovenije in je bila popolnoma drug stil. Detajle sem yi zapomnil ker sem jo sam dopolnjeval. Očitno smo uvozili tudi te običaje
ODGOVORI
4 0
CelyCely
01. 11. 2025 17.58
+2
Kaj se delajo neumne, če bi bil dostop 24ur bi bilo vse razbito, za psi pa vemo, da nihče ne pobira.
ODGOVORI
2 0
The T3chnics
01. 11. 2025 17.52
-1
Kaj pa tej so te Žale, da imajo svojci do svojega pokojnega omejen dostop. A na druga pokopališča pa ni problem it sredi noči.... a so mogoče manj vredna oz te Žale imajo za nekaj več.
ODGOVORI
2 3
Smuuki
01. 11. 2025 17.56
+1
Ljubljana je po zaslugi leve misli postalo nevarno mesto. Še mrtvi niso več varni. Kruta resnica
ODGOVORI
3 2
The T3chnics
01. 11. 2025 18.05
+1
Ja, žalostno. Jaz sem drugeče levi in moje mnenje je, da so ti politiki, ki se imajo za leve, popolnoma izgubili kompas in razsodnost!
ODGOVORI
1 0
bossanoga
01. 11. 2025 17.48
+10
Stare .abe ne hodijo ponoči na pokopališče, prav tako pa psi na pokopališče ne sodijo. Bolj se mi zdi, da nek novinar ni imel kaj delati, pa je šel pisarit bedarije.
ODGOVORI
10 0
jank
01. 11. 2025 17.46
+3
Le zakaj zaprejo vrata pokopališča? Da ni prepiha in duše ostanejo znotraj pokopališča.
ODGOVORI
7 4
marker1
01. 11. 2025 17.45
+13
Pes nagonsko lula ob vsakem drevesu ali vogalu. Predstavljaj si, da lula po grobu tvojih bližnjih. Samo zato psi ne smejo na pokopališče.
ODGOVORI
13 0
Sandi11
01. 11. 2025 17.43
-11
Če z vozili ni dovoljeno po pokopališču, potem tudi z invalidskimi vozički ni dovoljeno po pokopališču?
ODGOVORI
0 11
CelyCely
01. 11. 2025 17.59
+3
Invalidski voziček ni vozilo, kje imaš pamet?
ODGOVORI
3 0
Infiltrator
01. 11. 2025 17.40
+11
Glede Žal je pa tako ,da je že dolga leta tako ,ker pred tem se je dogajalo marsikaj ....
ODGOVORI
11 0
Infiltrator
01. 11. 2025 17.39
+12
Pse se vlaci vse prevec v trgovine z hrano
ODGOVORI
12 0
enapi
01. 11. 2025 17.38
+12
Kdo je ta gospa, da njeno bedno mnenje pride na naslovnico?
ODGOVORI
13 1
Infiltrator
01. 11. 2025 17.38
+13
A pes v živilski trgovini je pa higienično, pa se da ga vozi v vozičku?
ODGOVORI
13 0
Veščec
01. 11. 2025 17.49
+4
100 ljudi 100 čudi
ODGOVORI
4 0
Dragica Cegler
01. 11. 2025 17.37
+8
Bom najbolj srečna, ko tale pitral propade.Saj ne obstaja več beseda ,ki bi bila dovoljena.
ODGOVORI
11 3
Buča hokaido
01. 11. 2025 18.14
Meni se je prej pojavil nek rdeči napis, sestavljen iz raznih znakov, brez besedila. Ko sem hotela odposlati komentar.
ODGOVORI
0 0
enapi
01. 11. 2025 17.36
+12
Ti lastniki psov se počasi obnašajo kot vegani.
ODGOVORI
12 0
LeviTUMOR
01. 11. 2025 17.34
+8
Iz istega razloga zakaj bi se moralo ogradit jaslice. Zaradi nestrpnosti balkancev, ki uničujejo vse kar diši po Slo.
ODGOVORI
8 0
ptuj.si
01. 11. 2025 17.33
+2
Varnost?
ODGOVORI
2 0
