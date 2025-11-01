Zakaj se vrata največjega pokopališča zaprejo, ko pade noč?

Pred 1. novembrom se pogovori začnejo pogosteje vrteti okoli spomina na mrtve in obiskovanja pokopališč. Nekateri iz tega naredijo celoten obred, na zadnje počivališče najbližjih pridejo, da posedajo, pripovedujejo o vsakodnevnih dogodkih, ohranjajo simbolične običaje, kot so jih vzdrževali še za časa življenja. Ena izmed naših bralk pa je opisala, kako je imela na našem največjem pokopališču že dve bližnji srečanji z varnostnikom. Enkrat je šlo za vstop po preteku uradnega delovnega časa, drugič zaradi sprehoda s psom.

V konkretnem primeru je šlo za starejšo vdovo s hčerko, ki sta na Žale prišli ob 21.20. Za njima je pritekel varnostnik in jima ukazal, da morata oditi. Bilo je v času poletnega vročinskega vala, zato sta mu skušali pojasniti, da sta počakali na pozni večer, da bi visoke temperature vsaj nekoliko popustile. Vendar je vztrajal, da je treba spoštovati uradni delovni čas pokopališča Žale. Ta je poleti do 21. ure, v zimskem času – od oktobra do aprila – pa do 19. ure.

Vhod na Žale FOTO: Bobo icon-expand

Ko je o dogodku pripovedovala v službi, pa pravi, da so se s svojimi zgodbami oglasili sodelavci z drugih koncev Slovenije, ki so pripovedovali, kako sami zvečer pogosto odidejo na pokopališča v svojem kraju, saj si velikokrat zaželijo bližine tistih najbližjih, ki so odšli, prav v nočnem času, ko je žalost pogosto največja. Denimo na božični večer, silvestrovo, ob rojstnih dnevih, obletnicah, posebnih priložnostih.

Vrata na Žale niso vedno odprta FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Zakaj je torej preprečevanje vstopa v večernem času, ki ga na drugih pokopališčih očitno ni zaznati, na Žalah tako strogo?

Žale: Nadzor brez jasne časovne omejitve bi pomenil znatno varnostno tveganje

Na Žalah odgovarjajo, da je uradni odpiralni čas pokopališča določen v 32. členu Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Ljubljana (MOL), ki med drugim ureja tudi časovne omejitve obiskov, o čemer govori 52. člen.

Tabla pri vhodu na Žale FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Namen določitve uradnega delovnega časa ni kaznovanje obiskovalcev, temveč zagotavljanje varnosti oseb in premoženja. Pokopališče Žale je zelo obsežno območje z več kot 150.000 grobnimi mesti, razvejano infrastrukturo in številnimi objekti, zato je nadzor v nočnem času brez jasne časovne omejitve praktično nemogoč in bi pomenil znatno varnostno tveganje," so poudarili za 24ur.com.

Veljajo strožja pravila kot v vsakdanjem javnem prostoru, tudi za štirinožce

Prav tako bi bralka rada razumela, kaj je razlog, da na Žale lastniki še vedno ne smejo s svojimi štirinožci, kljub temu, da so v sodobnem času psi že dovoljeni denimo na pošti, avtobusu, v številnih neživilskih trgovinah, lokalih, hotelih. Če je razlog varnost, zakaj nista tako kot drugje dovolj povodec in nagobčnik, če pa je razlog strah pred morebitnim nedostojnim vedenjem, denimo uriniranje po nagrobnikih ali podiranje sveč, pa sprašuje, kakšna je razlika med ostalimi živalmi, ki niso udomačene in lahko prosto zatavajo na območje Žal?

Tabla na Žalah, ki opozarja na prepoved vstopa s psi in kolesi FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Na Žalah se znova sklicujejo na omenjeni odlok o pokopališkem redu, za katerega pravijo, da v 53. členu izrecno prepoveduje vodenje psov in drugih domačih živali na območje pokopališča. Izjema velja le za pse, ki služijo človeku kot vodniki, službene pse policije in pse reševalne enote. "Namen te določbe je izključno ohranjanje pietete in spoštovanja do pokojnih ter zagotavljanje mirnega okolja za obiskovalce. Pokopališče je prostor posebnega pomena – namenjeno je tišini, zbranosti in spominu, zato tam veljajo strožja pravila kot v vsakdanjem javnem prostoru," odgovarjajo na Plečnikovih Žalah, ki so kulturni spomenik državnega pomena ter so vpisane na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine Unesco.

Čez Žale le s kolesom ob sebi FOTO: Bobo icon-expand

Najpogostejše kršitve, s katerimi se srečuje njihova varnostna služba, so vožnja z vozili po območju, kjer to ni dovoljeno, vožnja s kolesi ter neprimerno vedenje, pod katero uvrščajo glasno pogovarjanje in predvajanje glasbe. "Primerov, kjer bi morala posredovati policija, na območjih naših pokopališč praktično ni," pa dodajajo na Žalah, kjer kot javno podjetje v lasti MOL, zadolženo za pokopališko in pogrebno dejavnost, skrbijo za vseh 18 ljubljanskih pokopališč.

Pokopov s krsto le še peščica, narašča tudi raztros pepela

Poleg osrednjih Žal, ki se nahajajo v četrtni skupnosti Bežigrad na severovzhodu prestolnice, so to še Sostro in Vič ter krajevna pokopališča Bizovik, Štepanja vas, Dravlje, Stožice, Polje, Šentvid, Rudnik, Črnuče, Šentjakob, Šmartno pod Šmarno goro, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel. V sklop javnega podjetja pa sodita tudi cvetličarna in kamnoseštvo.

Pogled na ljubljanske Žale FOTO: Bobo icon-expand

Iz letnega poročila za leto 2024 izhaja, da je bilo na zadnji dan preteklega leta oddanih 55.496 grobov. Poleg tega je bilo še 1.542 zasedenih grobov, za katere se grobnina ne zaračunava, ker so v njih pokopani talci, vojaki, predstavniki cerkve oziroma je na njih pokopališka infrastruktura. Število neaktivnih grobov, ki jih je še mogoče oddati, je bilo na ta dan 6.029. Število vseh grobov na Žalah je bilo tako 63.067, izhaja iz poročila.

Table na Žalah FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand