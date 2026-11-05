Zakaj si je župan po osmih letih nenadoma premislil glede cerkve?

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Mestna občina Koper je tik pred lokalnimi volitvami leta 2018 pod vodstvom tedanjega župana Borisa Popoviča na javni dražbi prodala 1500 kvadratnih metrov veliko parcelo med Planetom Koper in avtobusno postajo. Zemljišče za gradnjo pravoslavnega verskega centra je kupila družba KPL v lasti podjetnika iz BiH Mladena Milanovića, ki zdaj nastopa tudi kot potencialni donator za nakup zemljišča za pravoslavno cerkev v Kranju.

Aktualni župan Bržan je osem let vztrajal, da lokacija zaradi načrtov za cestno in prometno infrastrukturo ne ustreza gradnji, pravoslavni skupnosti pa neuspešno ponujal nadomestni lokaciji v Olmu in pri pošti. Konec oktobra letos pa je občina sporočila, da je z lastnikom dosegla kompromis za hkratno umestitev cerkve in ceste ter nadaljevanje priprave podrobnega prostorskega načrta. Svetniki treh strank so nadzornemu odboru občine zdaj poslali pobudo za pregled županovega ravnanja. Kot je na današnji novinarski konferenci pojasnil mestni svetnik in županski kandidat Levice Alan Medveš, podpirajo pravico pravoslavnih vernikov do verskega prostora, a opozarjajo na nejasne okoliščine in dejstvo, da župan vsebine kompromisa ni predstavil svetniškim skupinam. "Problematično je, da župan osem let zagovarja neprimernost lokacije ob izhodu s hitre ceste ter avtobusni in železniški postaji, nato pa odločitev spremeni tik pred lokalnimi volitvami. Takšno ravnanje kaže na ponovitev zgodbe iz leta 2018 in predvolilno kupovanje glasov," je dejal Medveš. Mestna svetnica ter županska kandidatka Gibanja Svoboda in Liste Zavedno Koper Mateja Hrvatin Kozlovič je potegnila vzporednico z dogajanjem tik pred volitvami v Kranju. "Najmanj higiensko in pravilno bi bilo, da bi župan s takšnimi odločitvami počakal na sklic nove sestave občinskega sveta. Ne želimo ugibati o kupovanju glasov tik pred volitvami, a moramo zaradi občanov preveriti, ali je občina vse postopke izpeljala zakonito in pregledno," je poudarila.

Mestna svetnica SD in sopodpisnica pobude za nadzor Jadranka Šturm Kocjan pa je v pisni izjavi opozorila na po njeni oceni nenavadno naglico pri sklepanju kompromisa. "Župan Bržan pri delovanju velja za neodločnega in počasnega, ob pojavu javno-zasebnega interesa investitorjev pa sprejema nenavadno hitre odločitve, še zlasti, ko v njih vidi priložnost za nabiranje predvolilnih glasov," je zapisala.

Župan izjave o kupovanju glasov označil za žaljive

Bržan je očitke zavrnil in izrazil razočaranje nad organizatorji novinarske konference. Izjave o kupovanju glasov je označil za izredno žaljive, saj v času županovanja nobeni skupnosti ni nudil ugodnosti v zameno za glasove. Hkrati je dejal, da naj bi Mateja Hrvatin Kozlovič pred državnozborskimi volitvami klicala pravoslavnega duhovnika in obljubljala podporo skupnosti. Župan je potrdil, da je pred osmimi leti gradnjo na sporni parceli zavračal zaradi nujnosti ureditve javne cestne infrastrukture in nadomestitve zdajšnje ceste mimo avtobusne postaje. Pojasnil je, da je občina ves ta čas lastnikom neuspešno ponujala druge lokacije, nakar so lastniki pristali na umestitev nujne ceste čez njihovo parcelo, zato po županovih besedah občina ni spremenila stališča ali popuščala, temveč le uresničila prvotne zahteve po varovanju javnega interesa. Občina po Bržanovih navedbah kompromisnega dogovora še ni podpisala zaradi predvolilnega časa. Dogovor pa predvideva nadaljevanje priprave podrobnega občinskega prostorskega načrta in spremembo izhodišč za vključitev cestne infrastrukture. Vodja občinskega urada za nepremičnine Matjaž Marčič je ob tem potrdil, da bo lastnik kot pobudnik tudi prevzel vse stroške priprave prostorskega akta.