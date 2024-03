Zakaj si velikonočnega zajčka večinoma predstavljamo narobe?

Bolj strog je post, bolj se ljudje veselijo velikonočne pojedine, glavni simbol velike noči pa so pirhi, ki jih pogosto ne prinese kokoš, ampak velikonočni zajček. A zakaj so jajca in zajci povezani z veliko nočjo? Legend o tem je veliko, a nobena ni zares dokazana. V ljubljanskem živalskem vrtu pa vam lahko razložijo, zakaj so jajca zares čudežna in zakaj si velikonočnega zajčka večinoma predstavljamo popolnoma narobe.