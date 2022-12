Zakaj skoraj 500-milijonska dokapitalizacija HSE?

Kot so spomnili, je ekipa premierja Roberta Goloba že novembra soglašala z dopolnitvijo letnega načrta upravljanja, ki je med drugim omogočila naknadno vplačilo kapitala družb na področju energetike oz. HSE v višini 300 milijonov evrov, "današnje soglasje pa se nanaša na zvišanje tega zneska s sedanjih do 300 milijonov evrov na do 500 milijonov evrov".

Vlada je na današnji seji podala soglasje k spremembi letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022, in sicer v delu, ki se nanaša na posebne upravljavske aktivnosti SDH na področju energetike v luči energetske krize, ter delu, ki se nanaša na pričakovane denarne tokove iz upravljanja kapitalskih naložb, so po seji pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje (Ukom).

"Gre za premostitev likvidnostnih težav HSE. Verjamemo, da bo HSE sredstva vrnil do konca leta 2024, če ne bo novih pretresov na trgu," je še pred koncem seje dejal minister za finance Klemen Boštjančič. Predsednik komisije Jernej Vrtovec (NSi) je sejo sklical, da so lahko predstavniki vlade, SDH in HSE pojasnili razloge za takšno potezo. Presenetilo ga je, da o tej možnosti v DZ niso govorili septembra, ko so poslanci dali zeleno luč državnemu poroštvu za dostop energetskim podjetjem do kreditov za zagotavljanje zanesljive oskrbe z elektriko in plinom. Nekaj odgovorov so podali na odprtem delu seje, nato pa so jo za javnost zaprli.

Generalni direktor HSE Tomaž Štokelj je pojasnil, da so pomoč potrebovali zaradi letošnje slabe hidrologije ter težav Premogovnika Velenje in posledično zaustavitve Termoelektrarne Šoštanj (Teš). "Hidrologija je letos 32 odstotkov pod načrtovano z najnižjo proizvodnjo v zadnjih 20 letih," je spomnil. Pri termoproizvodnji je v drugi polovici leta prišlo do težav v Premogovniku in proizvodnja Teša je 20 odstotkov pod načrti, je dodal.

"Na hidrologiji so imeli za 300 milijonov evrov izpada prihodkov, iz naslova nižje proizvodnje Teša je ta znašal 170 milijonov evrov," je povedal in navedel, da je tako negativni vpliv na letošnje poslovanje dosegel 470 milijonov evrov, ki jih je ublažilo 50 milijonov evrov več od načrtovanih pri trgovanju z električno energijo. "Izpad prihodkov tako znaša 420 milijonov evrov," je pojasnil.

HSE je precej zadolžen, ima okoli 700 milijonov evrov dolga. Banke mu kljub državnemu poroštvu niso želele dati toliko kredita, kolikor bi ga potreboval. Ker je državno poroštvo dano za 80 odstotkov, 20 odstotkov pa bi šlo v breme bank, so po njegovih besedah od bank dobili le 185 milijonov evrov. Pri tem, da je število bank, ki dajejo kredit, omejeno, saj nekatere zaradi svojih zavez do zelenega prehoda nočejo dajati kredita skupini s termoproizvodnjo.

'HSE mora komisijo DZ obveščati o poslovanju'

O pol milijarde evrov težki dokapitalizaciji so danes razpravljali tudi na komisiji DZ za nadzor javnih financ. Njihov sklep je bil, da mora HSE komisijo četrtletno obveščati o poslovanju.

Boštjančič je povedal, da bo za nadzor porabe denarja v HSE skrbel posebni odposlanec, kritičen pa je bil do preteklih vodstev HSE. Ta so po njegovih besedah večinoma postavljali nerealne načrte, veliko je bilo skrivanja, predvsem težav s Tešem in glede stanja premoga v premogovniku. HSE bo imel, kot je dodal, veliko izgubo. A Štokelj pričakuje, da bo poslovanje v prihodnjem letu veliko boljše.

Boštjančič je še navedel, da država pri cenah energije zelo pomaga gospodinjstvom, sedaj bo še gospodarstvu. "Nekdo mora razliko do tržnih cen pokriti in to je proračun," je dejal. Štokelj je omenil nujnost energetske neodvisnosti. "Ključno je, da imamo v Sloveniji dovolj veliko samooskrbnost po razmeroma stabilnih cenah," je poudaril. Zapiranje Teša je tako odvisno od vzpostavitve novih enot za proizvodnjo električne energije.