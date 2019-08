Zakaj skrivalnice? Vsak od novih vladnih mercedesov stal 816.000 evrov

Pa imamo državljani, ker gre za davkoplačevalski denar, sploh pa za milijonske zneske, pravico vedeti za kaj konkretno se troši? In zakaj je šla vlada v nakup preko zaupne narave in ne javnega naročila, zakaj skriva lastnosti kupljenih mrcin?

Konkretne številke se glasijo: vlada je za vsakega od dveh oklepnih mercedesov odštela dobrih 816 tisoč evrov, za vsakega od dveh terenskih vozil BMW X5 pa dobrih 192 tisoč evrov. Nakup so izpeljali potiho, po zaupnem postopku, zaupni pa sta tudi tudi pogodba in lastnosti vozil.

Martin Jazbec, direktor Uprave za policijske specialnosti podatkov, zaradi nacionalne varnosti in varnosti varovanih oseb podatkov ne želi dati. Bilo naj bi skrajno nespametno javno razkrivati kako in do katere mere je država, tudi z vozili, zmožna varovati pred morebitnim terorizmom, incidenti, sploh ker smo za varnost gostujočih državnikov na slovenskem teritoriju odgovorni izključno sami.

Premier Marjan Šarec pa obljublja:"Prav je, da se razkrije vse tisto, kar se lahko razkrije in ne ogroža varnosti varovanih oseb, ki se bodo s temi vozili vozile".

Dodaja, da se s temi vozili ne bo vozil niti on niti ministri, policija pa priznava, da so ta vozila namenjena, poleg tujim delegacijam, tudi domačim varovanim osebam, zlasti na obiskih v tujini, če tako presodijo varnostne službe.