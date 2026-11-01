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Zakaj Slovenci vse pogosteje iščejo storitve prek spleta?

Ljubljana, 01. 11. 2026 00.15 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
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Se spomnite časov, ko smo za dobrega mojstra vprašali soseda, telefonsko številko poiskali v imeniku ali se zanesli na priporočilo prijatelja? Danes je pot do informacij precej drugačna. Ko potrebujemo izvajalca za prenovo, servis avtomobila ali katero drugo storitev, pogosto najprej vzamemo v roke telefon in začnemo iskati po spletu.

Splet je postal eno glavnih mest za iskanje ponudnikov storitev, vse pomembnejša pa sta hitrost in preglednost informacij.

Slovenci storitve prek spleta iščejo predvsem zaradi hitrega dostopa do informacij, možnosti raziskovanja različnih ponudnikov in preprostejšega vzpostavljanja stika s podjetji. Na teh prednostih temelji tudi portal 1818.si, ki na enem mestu združuje preverjene ponudnike različnih dejavnosti in omogoča brezplačno pošiljanje povpraševanj.

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Spletno iskanje storitev je postalo del vsakdana

Da ljudje informacije o storitvah pogosto iščejo na spletu, potrjujejo tudi uradni podatki. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je v prvem četrtletju 2025 79 % prebivalcev, starih od 16 do 74 let, prek spleta iskalo informacije o izdelkih ali storitvah.

Podatek kaže, kako pomembno vlogo ima internet pri vsakodnevnem odločanju. Ne glede na to, ali iščemo izdelek, lokalno podjetje ali izvajalca za zahtevnejše delo, želimo do uporabnih informacij priti brez dolgotrajnega poizvedovanja.

Pri storitvah je to še posebej pomembno. Preden naročimo izvajalca, nas običajno zanima:

-       s katerimi dejavnostmi se ponudnik ukvarja,

-       kakšno je njegovo območje opravljanja storitev,

-       kakšne so možnosti sodelovanja in

-       izkušnje preteklih strank.

Zato postajajo priročni spletni imeniki, kot je 1818.si, kjer lahko uporabniki ponudnike iščejo po posameznih dejavnostih in pregledajo informacije o podjetjih, vedno bolj pomembni.

Od ključnih besed do vprašanj, ki jih zastavimo po svoje

Spletno iskanje se spreminja tudi zaradi umetne inteligence in glasovnih asistentov.

Nekoč smo v iskalnik najpogosteje vpisali nekaj besed, na primer "vodovodar Ljubljana" ali "servis avtomobila Maribor". Danes lahko vprašanje zastavimo precej bolj naravno:

- Kje v moji bližini najdem dobrega mojstra za prenovo kopalnice?

- Kdo izdeluje pohištvo po meri na Gorenjskem?

- Kje lahko poiščem preverjenega ponudnika za urejanje okolice?

- Kje lahko najdem zanesljivo podjetje za čiščenje poslovnih prostorov?

Takšna vprašanja lahko uporabniki zastavijo spletnim iskalnikom, glasovnim asistentom ali AI orodjem, ki jim pomagajo raziskovati možnosti.

Sprememba je predvsem v pričakovanjih. Uporabnika ne zanima dolg seznam nepovezanih rezultatov. Želi razumeti, katere možnosti so primerne zanj in kje lahko preveri dodatne informacije.

1818.si je zasnovan kot pregledno izhodišče za iskanje podjetij in storitev. Namesto da bi morali poznati ime izvajalca, lahko začnete pri dejavnosti, ki jo potrebujete, in poiščete ustrezne preverjene ponudnike.

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Zakaj ni dovolj, da podjetje samo najdemo?

Predstavljajte si, da na spletu odkrijete podjetje, ki ponuja storitev, ki jo iščete. Ime vam ni znano, ponudbe še ne poznate, zato želite pred prvim stikom izvedeti nekoliko več. V takem primeru vam pri izbiri lahko pomaga opis dejavnosti, lokacija, informacije o storitvah ter ocene in komentarji strank ogledanega podjetja.

Na portalu 1818.si lahko raziskujete predstavitve ponudnikov različnih dejavnosti, preverite razpoložljive informacije o njihovih storitvah in poiščete kontakte za nadaljnje dogovarjanje.

Poleg tega se portal predstavlja kot imenik preverjenih mojstrov in ponudnikov. Takšna usmeritev je posebej zanimiva za uporabnike, ki pri iskanju ne želijo zgolj kontakta, temveč čim boljši pregled nad možnostmi, ki obstajajo.

Tako splet postane uporaben tudi za naslednji korak: od začetnega iskanja do izbire podjetja, na katero se boste obrnili.

Vse več različnih potreb, eno mesto za iskanje

Ena največjih prednosti spleta je, da lahko na njem raziskujemo praktično katero koli dejavnost. Toda ko iščemo več različnih storitev, se hitro znajdemo med številnimi spletnimi stranmi, oglasi in družbenimi omrežji.

Portal 1818.si zato namesto vas združuje ponudnike s številnih področij, med drugim:

- gradbeništva in prenov,

- doma in vrta,

- avto-moto storitev,

- turizma,

- gostinstva,

- čiščenja,

- poslovnih storitev

- in mnogih drugih.

Prednost portala je med drugim v pregledni razdelitvi po kategorijah. Tako se lahko vračate na isto spletno mesto, kadar koli potrebujete mojstra za kar koli, ne da bi morali vsakič znova ugotavljati, kje začeti.

Ko najdete ustreznega ponudnika, lahko na 1818.si brezplačno oddate povpraševanje in mu predstavite svoj projekt. Dogovarjanje se tako nadaljuje s konkretnim pogovorom o storitvi, ne le s pregledovanjem informacij, ki so na voljo.

Prihodnost iskanja je v uporabnih in dostopnih informacijah

Spletni iskalniki, AI orodja in glasovni asistenti spreminjajo način, kako pridemo do informacij. Toda ne glede na to, ali vprašanje vtipkamo v telefon ali ga zastavimo na glas, ostaja cilj enak: najti ponudnika, ki ustreza našim potrebam in željam. Zato so pregledne informacije o podjetjih, njihovih storitvah in možnostih vzpostavitve stika tako pomembne.

1818.si povezuje sodobno spletno iskanje s praktičnimi potrebami uporabnikov. Omogoča raziskovanje preverjenih ponudnikov, pregledovanje predstavitev podjetij in brezplačno oddajo povpraševanj za različne storitve. Zakaj bi izgubljali čas z nepreglednim iskanjem, če lahko začnete pri portalu, namenjenem prav odkrivanju ponudnikov?

Obiščite portal 1818.si, odkrijte podjetja iz številnih različnih dejavnosti in poiščite ustreznega ponudnika za svojo naslednjo storitev še danes.

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