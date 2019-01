Zakaj slovenski turizem cveti, planinska dejavnost pa životari?

V sprejeti Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 so planinstvo, pohodništvo in ostale aktivne oblike doživljanja gora opredeljene kot ene izmed glavnih aktivnosti v alpskih destinacijah. V Planinski zvezi Slovenije (PZS) so zadovoljni, da je njihova dejavnost prepoznana kot pomemben del turizma in s tem vključena v načrte o nadaljnjem razvoju, a ugotavljajo, da planinske koče in poti kot temelj za izvajanje trajnostnih aktivnosti v gorah še vedno ostajajo v domeni prostovoljnega dela številnih planinskih društev oziroma njihovih članov.

PZS in gostje iz planinskih zvez Avstrije, Nemčije in Južne Tirolske so iskali rešitve, kako izboljšati planinsko infrastrukturo.

Ko je bilo leta 1893 ustanovljeno Slovensko planinsko društvo, je bil njegov glavni cilj izgradnja prve koče. Zakaj? Ker je koča simbolizirala prisotnost naroda v gorah. Drugi pomemben vidik, ki je bil tudi naloga društva, je bil razvoj turizma, povezanega z izgradnjo koč, se je v zgodovino zazrl podpredsednik PZS in vodja Komisije za koče in pota PCC Miro Eržen in dodal, da ta čas velja za začetek planinstva kot turistične dejavnosti: "S postopnim razvojem planinske infrastrukture so se izhodiščni kraji identificirali z gorami in planinstvom, s tem pa tudi s turizmom."

V Sloveniji imamo približno 350.000 planincev, od tega je 60.000 članov PZS, kar pomeni, da je vsak šesti planinec njihov član. Že ta podatek kaže, da PZS iz tega vira dobi premalo denarja, da bi se lahko hitro odzivala in prilagajala vedno večjim potrebam po vzdrževanju planinskih poti in koč. Poleg tega so prilivi omejeni zaradi kratke sezone predvsem v višje ležečih kočah, je pojasnil predsednik PZS Jože Rovan in dodal, da zato pričakujejo večjo pomoč države, turističnega gospodarstva in lokalnih skupnosti.

Danes so na mednarodnem posvetu o planinski infrastrukturi, ki je potekal v okviru sejma Alpe-Adria, skušali pojasniti in opozoriti, da bo brez sistemske ureditve podpore vzdrževanju planinskih poti in koč, prišlo do postopnega nižanja standardov urejenosti. Poleg tega se bodo v gorskem svetu povečali tudi ekološki problemi, to pa bo imelo negativne posledice tudi na razvoj turizma v nižinskih predelih.

A ne le to, koče so močno olajšale načrtovanje tur in so še danes temelj ukvarjanja z gorskimi športi – gorništvom, alpinizmom, smučanjem, gorskim kolesarjenjem. "Danes se nam zdi samoumnevno: gremo v hribe, tam je koča, bomo prespali. Načrtovanje tur in drugih dejavnosti bi bilo brez koč bistveno drugačno, kot je," je poudaril Eržen.

Koče se težko odzivajo na vse večja pričakovanja obiskovalcev

Od 179 planinskih objektov jih ima le tretjina komunalno čistilno napravo. To predstavlja veliko težavo, ki bo v prihodnosti morala biti rešena in bo zahtevala precejšnji finančni zalogaj, je izpostavil Eržen. A ne le okoljska problematika, slovensko planinstvo se zaradi neurejenega sistemskega financiranja težko prilagaja na vse večja pričakovanja obiskovalcev, da bodo v hribih dobili 'luksuz' in hodili po malo manj kot tlakovanih poteh. Mnogi primerjajo, kako imajo vse čudovito urejeno pri sosedih v Avstriji in Italiji.

Eržen je izpostavil, da se za poročanji različnih medijev, ki v poletnem času zadovoljno širijo vesti o dobri planinski sezoni in nabito polnih kočah, skrivajo problemi, ki jih niti super odlična sezona ne bi rešila. "Če ne bi bilo prostovoljnega dela, se ne bi pokrili niti tekoči stroški poslovanja," je poudaril. V družbi se tako ustvarja percepcija, da če so koče polne, je planinstvo dobičkonosna zgodba. Ta vodi do tega, da obiskovalci ne le pričakujejo vedno več, ampak so tudi bolj pogosto nezadovoljni. "Pritožujejo se: koče so polne, nisem mogel prespati, moral sem sedeti zunaj," je navedel primer Eržen. Poleg tega je izpostavil, da si ljudje napačno predstavljajo, da je delo oskrbnika sanjsko, ker so sredi hribov in lahko vsak dan 'skočijo' na bližnjo goro: "To ni res. Delo v kočah je trdo, ki zahteva resno pripravljenost, predvsem pa veliko idealizma in entuziazma."

Obiskovalci torej pričakujejo, da koče čim bolj sledijo sodobnim trendom, da imajo urejene higienske razmere, ekologijo. "Želijo, da so v koči dobro postreženi in da dobijo vse informacije. Torej pričakujejo kvalificirano osebje, ki bo znalo odgovoriti na najrazličnejša vprašanja in jim bo ustreglo pri vseh mogočih potrebah. Dobivamo razne predloge, na primer, da bi morale biti koče dlje časa odprte. Radi bi, da so odprte kar do novembra. Od postojank, ki so na izhodiščnih legah, pričakujejo ponudbo kot v restavracijah. Koče bi morale biti opremljene z vsem, da bi zadovoljile njihovo ’komunikacijsko potrebo’, ki jo nosijo s sabo – bog ne daj, da v koči ni brezžične povezave ali možnosti priklopa telefona na električno omrežje. Zdaj se pojavljajo že zahteve za polnilnice električnih koles in pralnic za kolesa," je vse možne primere nanizal Eržen.