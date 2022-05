Zakaj smo verjetno pred novo veliko krizo?

Svetovna valutna rezerva Ameriki, tako ekonomsko kot politično, prinaša velike prednosti in privilegije pri geopolitičnih vprašanjih, ekonomski ureditvi, v gospodarstvu in seveda – pri uveljavljanju svoje politične volje pri ˝izvažanju demokracije˝.

Že več kot 100 let je Ameriški dolar svetovna valutna rezerva. To pomeni, da se je v teh zgodovinskih letih utrdil kot valuta, v kateri se obračunavajo surovine, v kateri izražamo menjalna razmerja, valuta, ki jo kupujejo in hranijo tudi tuje centralne banke (predvsem z nakupi Ameriških obveznic) in valuta, v katero se investitorji umikajo, ko iščejo ˝safe heaven˝ zatočišče.

V različnih krogih tako kroži geslo, da bo moral finančni (in še kakšen) sistem kmalu skozi ˝great reset˝ – torej popolno preoblikovanje in na novo določena pravila. Obeta se torej velika sprememba in pri spremembah vedno najbolj ˝profitirajo˝ tisti, ki se na spremembe najbolje pripravijo in jih ˝izkoristijo˝.

Rekordno visoka inflacija pa ni neki nenaden dogodek, je praktično del trenutnega sistema monetarne ureditve, v kateri smo. Rekordno visoke zadolženosti držav in neprestano tiskanje denarja signalizirajo začetek konca denarne ureditve, ki smo ji bili priča v preteklosti in prihod novega sistema.

Leta 1913 beležimo kot leto, ko se je ustanovila Ameriška centralna banka FED, ki je bila ustanovljena kot privatna institucija v lasti različnih bank (Rotschild Bank, Goldman Sachs, Chase Manhattan, JP Morgan). S tem dejanjem so tako privatni lastniki dobili pravico do izdajanja denarja in dostop do davkoplačevalskega denarja v obliki obresti itn.

Leto 1907 lahko iz borzne zgodovine prepoznamo kot leto, ko se je zgodila prva ˝večja panika˝ na borzi. Klasična zgodba – poceni denar je napihnil balonček, ki je v tistem letu tudi počil in izjemno veliko vlagateljev je takrat izgubilo vse svoje premoženje. V tem obdobju se je začelo prvič resno razmišljati o vzpostavitvi Centralne banke, ki bi lahko ˝ščitila˝ vlagatelje in gospodarstvo pred napihovanjem balončkov in posledicami nenadnih borznih vzponov.

Nobena svetovna valutna rezerva ni bila večna in tudi Ameriški dolar ne bo. Vprašanje je samo, ali nismo v tem trenutku že sredi procesa menjave položaja in kako se na to ustrezno pripraviti. A preden prispemo do trenutne situacije, moramo dobro poznati zgodovino, ki je utrdila Ameriški dolar, kot svetovno valutno rezervo pred 100-imi leti.

Po drugi svetovni vojni so se države leta 1944 sestale na zgodovinskem sestanku v Bretton Woods-u, kjer so skupaj transformirale finančni sistem. Takrat se je namreč ustanovil IMF (Mednarodni denarni sklad) in skupaj so se odločili, da Ameriški dolar postane nova svetovna valutna rezerva. Takrat sicer še z zlato podlago – cene zlata je bila takrat fiksirana na 25 dolarjev za unčo. To so bili temelji tako imenovanega zlatega standarda.

V letu 1971 pa nato dogovor iz Bretton Woods-a propade, takratni predsednik Amerike, Richard Nixon, namreč ukine vezavo dolarja na zlato in s tem so se monetarne oblasti razvezale vseh spon, od tu dalje smo namreč del sistema, kjer se lahko prosto tiska denar brez podlage. Današnje dogodke in visoko inflacijo moramo torej prioritetno razumeti predvsem iz tega pomembnega zgodovinskega dogodka, saj smo od takrat dalje del enkratnega poskusa s povsem nekritim papirnatim denarjem.

˝Šarm zgodovine in njenega enigmatičnega poduka je v dejstvu, da se iz stoletja v stoletje nič ne spremeni, pa vendarle je vse videti povsem drugače.˝ Aldous Huxley, leta 1923

Ameriški dolar, ki danes že izgublja svoj primat, je bil v obdobju od 70-ih let do danes tako valuta, ki se je najbolj uporabljala za svetovno trgovino in tudi zadolževanje, saj je več kot 40 odstotkov svetovnega dolga trenutno izdanega v dolarjih. Zanimivo je dejstvo, da smo imeli v 300-letih do ustanovitve FED-a zgolj 5 večjih globalnih finančnih kriz (pokov balončkov premoženja), v zadnjih 100 letih pa smo imeli vsaj 13 večjih globalnih dogodkov, ki jim lahko rečemo finančna kriza. Zadnjo marca 2020 ob nastopu korona krize.

Največje krize, ki so imele izvor povezan s financami oziroma monetarno ureditvijo: