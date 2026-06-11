Zakaj so bila sredina neurja tako silovita?

Včeraj pozno popoldne oziroma zvečer je Slovenijo od severozahoda dosegla hladna fronta. Ob njej so nastajale nevihte, ki so jih spremljali izraziti nalivi in orkanski sunki vetra. Silovit veter je lomil drevesa in podiral električne drogove, odkrival strehe, odnašal celo strešne konstrukcije, ponekod tudi stene niso zdržale. Meteorna voda je zalivala prostore, tolkla je toča.

"Ni ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so neprimerne za bivanje, brez strehe in sten," je stanje v najhuje prizadeti Komendi dan po neurju opisal župan Jurij Kern. "Takega razdejanja še nisem videl, skoraj vsaka streha je poškodovana, stara ali nova. Pri nas doma smo imeli tisti tornado, pa je bilo uničenih par streh, tukaj pa je poškodovana skoraj vsaka streha," mu je pritrdil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Vse se je zgodilo zelo hitro. "Najhuje je bilo v približno 15 minutah nekje okrog pol devete ure zvečer," je dejal Marjan Luskovec, predsednik Gasilske zveze Cerklje. Tudi tam je silovit veter povzročal rušenje sten in izbijanje oken ter vrat.

Burno vremensko dogajanje se je pozno zvečer pomaknilo nad vzhodni del države. Veter je odkril več objektov, ogromna škoda bo v kmetijstvu. Pridelki so uničeni od Pragerskega pa vse do Ormoža, torej celotno Ptujsko in Dravsko polje, tudi Haloze.