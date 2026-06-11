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Slovenija

Zakaj so bila sredina neurja tako silovita?

Ljubljana, 11. 06. 2026 12.46 pred 1 uro 3 min branja 11

Avtor:
D.L.
Klanec pri Komendi jutro po neurju

Le 15 minut je bilo dovolj, da so se nekateri deli Slovenije spremenili v območje katastrofe. Uničeni pridelki, odkrite strehe, celo podrte stene. Od kod neurju takšna moč? Ozračje je bilo zelo nestabilno, je pojasnil naš hišni prognostik Aleš Satler. "Uničujočih neurij pa ne bi imeli, če v ozračju ne bi bilo prisotno izrazito vetrovno striženje," je še povedal in dodal, da je prav to ohranjalo nevihtni sistem "pri življenju".

Včeraj pozno popoldne oziroma zvečer je Slovenijo od severozahoda dosegla hladna fronta. Ob njej so nastajale nevihte, ki so jih spremljali izraziti nalivi in orkanski sunki vetra. Silovit veter je lomil drevesa in podiral električne drogove, odkrival strehe, odnašal celo strešne konstrukcije, ponekod tudi stene niso zdržale. Meteorna voda je zalivala prostore, tolkla je toča.

Komenda
Komenda
FOTO: URSZR

"Ni ene hiše, ki ne bi bila poškodovana. Nekatere hiše so neprimerne za bivanje, brez strehe in sten," je stanje v najhuje prizadeti Komendi dan po neurju opisal župan Jurij Kern. "Takega razdejanja še nisem videl, skoraj vsaka streha je poškodovana, stara ali nova. Pri nas doma smo imeli tisti tornado, pa je bilo uničenih par streh, tukaj pa je poškodovana skoraj vsaka streha," mu je pritrdil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan.

Vse se je zgodilo zelo hitro. "Najhuje je bilo v približno 15 minutah nekje okrog pol devete ure zvečer," je dejal Marjan Luskovec, predsednik Gasilske zveze Cerklje. Tudi tam je silovit veter povzročal rušenje sten in izbijanje oken ter vrat.

Burno vremensko dogajanje se je pozno zvečer pomaknilo nad vzhodni del države. Veter je odkril več objektov, ogromna škoda bo v kmetijstvu. Pridelki so uničeni od Pragerskega pa vse do Ormoža, torej celotno Ptujsko in Dravsko polje, tudi Haloze.

Razdejanje po neurju v Komendi
Razdejanje po neurju v Komendi
FOTO: Bobo

Od kod torej neurju takšna moč? "V zraku je bilo zelo veliko vlage, hkrati se je visoko nad nami že ohlajalo. Čeprav pri tleh dnevne temperature niso bile posebej visoke, je bilo popoldne in zvečer ozračje zelo nestabilno. Zaradi velike temperaturne razlike med višinami in tlemi nastane vzgon, ki toplejši in vlažen zrak dviga v višine, kjer se začne ohlajati, iz njega pa se kmalu začne izločati vlaga," je pojasnil naš hišni prognostik Aleš Satler.

"Uničujočih neurij pa včeraj ne bi imeli, če v ozračju ne bi bilo prisotno izrazito vetrovno striženje, kar je bil tudi glavni razlog za nastanek močnih in dolgoživih neviht. Vetrovno striženje pomeni, da veter po višini spreminja smer in prav tako hitrost, kar ohranja nevihtni sistem "pri življenju". Pri tleh je včeraj zvečer zapihal severni veter, v višinah pa močan jugozahodnik in predvsem v severni polovici Slovenije so tako bili izpolnjeni vsi pogoji za nastanek močnih neviht," je še dodal.

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) je največ padavin padlo na severu države, večinoma med 40 in 80 mm. Največ padavin sta izmerili merilni postaji na Voglu (121 mm) in v Bohinjski Češnjici (98 mm). Najmočnejši sunek vetra po nižinah pa je izmerila postaja na Letališču Brnik – 102 km/h.

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KOMENTARJI11

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Yon Dan
11. 06. 2026 15.25
Spomnite se žleda. Takrat se naša vlada z nečim ni strinjala. Prišla je kazen. Možno, da je to sedaj opomin vladi, da ne bo mislila, da lahko dela neposlušno.
Odgovori
0 0
Yon Dan
11. 06. 2026 15.19
Ker je umetno narejena, z geinginiringom, kot celotno globalno segrevanje. In ti ki to delajo, hočejo od nas še več denarja.
Odgovori
0 0
Rde?a pesa in hren
11. 06. 2026 15.01
Tega bo zmeraj več., kr priprvaite se.
Odgovori
+1
2 1
Pikopiko
11. 06. 2026 14.47
Vremenske spremembe so zaradi sončnih peripetij, ne pa zato, ker mi uporabljamo plastične slamice.
Odgovori
-5
1 6
MajaZzz
11. 06. 2026 14.59
S plastiko škodimo živim bitjem ne planetu. Planet bo ostal neglede kaj naredimo samo mi se bomo mogli prilagodit spremembam vseeno kakšne so.
Odgovori
+1
1 0
waga7
11. 06. 2026 14.43
z vremenom se eksperimentira
Odgovori
-4
5 9
brusilec
11. 06. 2026 14.35
in že pametujejo z nekimi črtami po zraku... dejstvo je, da se planet globalno segreva, globalno, povprečno, počasi.. 0.1 stopinje na leto, pa 0.1.. in to zelo vpliva na določinih točkah, kjer ni samo 0.1 stopinje, ampak več. tam se ustvarijo nevihte, ki potujejo počasi po svetu in jih nič ne ustavi.. energija v teh nevihtah, je gromozanska, ni ga nekega satelita ki bi lahko prenesel to energijo v nevihte.. na žalost se bliža reset planeta, vprašanje samo če bo reset uspel zbrisati glavnega krivca. smilijo se mi naši zanamci.. veliko bo trpljenja
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+6
9 3
brusilec
11. 06. 2026 14.39
veliko več bo odrekanja, amoak ne bo nič pomagalo. bolezen pride za tabo, leta po napakah... v primeru planeta pa desetletja po napakah. naftna industrija sponzorira kontra govornike, te ki brišejo dokaze o naši svinjariji.. ampak nobena grobnica ne bo zbrisala zapidane svinjarije ki bodo naredili svojim svojcim..
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+6
6 0
Normalka
11. 06. 2026 14.33
Vremenskih ekstremov in katastrof bo žal vse več, strokovnjaki že desetletja napovedujejo, a ovce poslušajo Trumpa, ki je pri Koroni svetoval piti antifiz in ne verjame v znanost. In za njim stoji cela četa naših pametnajkovičev z JJ na čelu in del naroda s sendviči in sokci v rokah.
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+2
9 7
Watcherman
11. 06. 2026 14.12
Kje ste domišljave brihte?
Odgovori
+8
10 2
Fluxx
11. 06. 2026 14.09
Kokr bi rekel naš tovariš Grims: "tudi leta 1712 je v pratiki pisalo da je kolibo prevrnilo". Klimatske spremembe ne obstajajo. Samo vsako leto nam odnese 3 vasi, 5 pa jih poplavi. Grimsujemo!
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-4
8 12
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