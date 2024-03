Zakaj so bombažne nakupovalne vreče nepogrešljive v vsakem domu?

Kje običajno shranjujete izvensezonska oblačila? Naredite prostor v omari in oblačila pospravite v bombažne vreče, kjer bodo lahko 'dihala' do naslednje sezone. Zaradi ročajev lahko vreče obesite na obešalnike ali pa jih preprosto zložite na police.

Kot umetnina na steni

Nekatere poslikane oziroma potiskane bombažne vreče so prave umetnine, zato lahko služijo tudi kot dekoracija. Izrežite sprednjo oziroma potiskano stran vreče. Napnite jo na platno tako, da robove s spenjačem spnete na zadnji strani platna. Platno s svojo novo umetnino obesite na steno.

V Sparu vas čakajo DOBRE VREČKE!

V Sparu so se v sklopu projekta Skupaj za manj plastike zavezali, da bodo zmanjševali količino plastike, uporabljali okolju prijazne materiale in spodbujali k trajnosti. S tem namenom je Spar kot prvi trgovec z novim letom umaknil plastične vrečke na oddelku sadja in zelenjave. Namesto njih so zdaj tu DOBRE VREČKE - SPAR mrežaste vrečke za večkratno uporabo ter plačljive biorazgradljive vrečke, ki so na voljo na oddelku sadja in zelenjave. Prednosti DOBRIH VREČK sta med drugimi, da so biorazgradljive tudi na domačem kompostu ter da jih lahko ponovno uporabite, na primer za biološke odpadke. V Sparu so naredili izračun, da bodo tako skupaj prihranili kar 105 ton plastike na leto.