Zakaj so pesticide v črnem grozdju odkrili šele, ko je že bilo med potrošniki?

Kot smo že poročali, je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v vzorcih črnega grozdja, ki ga je v preteklih tednih dobavljajo podjetje Geaprodukt, ugotovila prisotnost dveh pesticidov nad dovoljeno mejno vrednostjo. Inšpekcijski postopek, v okviru katerega preverjajo, komu je bilo grozdje dobavljeno, v kakšni količini je bilo prodano ter koliko ga je še na zalogi, še poteka. So pa potrdili, da so bili med naročniki tudi javni zavodi, šole in vrtci.

Črno grozdje FOTO: Shutterstock

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je med izrednim nadzorom v eni od trgovskih verig odvzela vzorec črnega grozdja s poreklom iz Severne Makedonije. Izkazalo se je, da sta bila v vzorcih prisotna dva pesticida nad dovoljeno mejno vrednostjo. "V vzorcu je bila ugotovljena prisotnost dveh pesticidov nad dovoljeno mejno vrednostjo (kaptan – 0,33 mg/kg in propamokarb – 0,049mg/kg), katerih uporaba je v EU dovoljena, vendar v pridelavi drugih pridelkov in ne na grozdju. V ostalih živilih so dovoljene veliko višje koncentracije od izmerjenih v grozdju (npr. kaptan v jabolkih – 10 mg/kg; propamokarb v paradižniku – 4 mg/kg)," so pojasnili na UVHVVR.

Za izmerjene vrednosti pesticidov so naredili oceno tveganja, ki je pokazala, da je živilo varno in ne predstavlja nobenega tveganja za zdravje odraslih in otrok. Med naročniki tudi javni zavodi, šole in vrtci Kot so pojasnili, so po prejemu analiznega izvida še isti dan obvestili prodajalca in dobavitelja. "Dobavitelj je kot odgovorni za pošiljko sprožil postopke za umik živila iz prometa ter obveščanje prejemnikov pošiljke. Gre za dobavitelja Geaprodukt," so za 24ur.com pojasnili na UVHVVR. Še vedno pa poteka inšpekcijski postopek, v okviru katerega UVHVVR preverja, komu vse je bilo grozdje dobavljeno, v kakšni količini je bilo prodano in koliko ga je še na zalogi. "Natančni podatki bodo znani v kratkem, lahko pa potrdimo, da so bili med naročniki tudi javni zavodi, šole, vrtci," so nam odgovorili. Po podatkih UVHVVR je bilo grozdje iz Strumice v Severni Makedoniji, v Slovenijo pa je bilo dobavljeno med 13. in 26. septembrom. O presežku pesticidov je Uprava kupce obvestila šele konec minulega tedna.