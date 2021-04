Zakaj so spomladanske pozebe vse pogostejše?

Je že res, da je april znan po svoji muhavosti, ampak letos je prekosil samega sebe. Še v nobenem aprilu v zgodovini meteoroloških meritev se namreč ni zgodilo, da bi razlika med uradno najnižjo in najvišjo izmerjeno temperaturo znašala skoraj 50 stopinj Celzija, kar se je zgodilo letos. Še bolj ekstremno je to, da je med maksimumom in minimumom minilo le šest dni. Zaradi nenadnega vremenskega preobrata marsikje tudi letos ne bo pridelka. Na tem mestu se postavlja vprašanje, zakaj so izrazite spomladanske ohladitve v zadnjih letih tako pogoste in kaj nas čaka v prihodnosti.

Zaradi snežne odeje so se temperature marsikje spustile še nižje, kot bi se sicer.

Letošnji april si bomo zapomnili po ekstremno velikih temperaturnih nihanjih. Po rekordno toplem začetku meseca smo v tem tednu v večjem delu Slovenije izmerili najnižje aprilske temperature v zgodovini meteoroloških meritev in prehitro prebujajočo naravo je marsikje že petič v zadnjih šestih letih prizadela pozeba. V najhladnejših krajih je temperatura v tem tednu pod ničlo vztrajala več kot 60 ur.

Vzrok za tako občutno ohladitev je spust mrzle zračne mase iznad polarnih predelov. Svoje je ponekod dodala še debela snežna odeja in izmerili smo zelo nizke temperature zraka. Poljščine, ki jih je prekril sneg, so sicer preživele zadnje dneve, saj se temperature pod snežno odejo ne spustijo pod ničlo, je pa zato toliko slabše odneslo sadno drevje, ki je zacvetelo v zadnjih tednih. Snežna odeja namreč ob jasnih nočeh brez vetra prevzame vlogo izolatorja, ki preprečuje uhajanje toplote iz tal v ozračje. Zgornja plast snežne odeje se ob tem močno ohladi in s tem tudi zrak nad njo. Temperature so tako v krajih s snežno odejo lahko tudi do 10 stopinj Celzija nižje kot v krajih brez nje.

V času nabrekanja brstov se kritična temperatura za pozebo pri večini sadnega drevja giblje med –8 in –5, v času cvetenja oziroma po cvetenju pa je ta temperatura precej višja, le okoli –1.

Ker se zrak s sevanjem ohlaja od tal navzgor, je najbolj mrzlo pri tleh. Mrzel zrak, ki je težji od toplejšega, se začne po sončnem zahodu pretakati v najnižje dele dolin in kotlin, ki jih imenujemo tudi pozebne lege. Manjša nevarnost pozebe pa je na pobočnih, grebenskih in bolj prevetrenih legah. Nizke temperature v tem času sicer ne predstavljajo posebne težave, če ne sovpadajo s prezgodnjim začetkom vegetacijske sezone. Zaradi podnebnih sprememb so tako v zadnjih letih vse pogostejša daljša obdobja nadpovprečno toplega vremena, ki jih prekinjajo kratke, a izrazite ohladitve. Ob visokih temperaturah v februarju in marcu, se narava začne prebujati tudi mesec prezgodaj, zato so poznejše ohladitve toliko bolj usodne.

Na pozebo so najbolj občutljivi do konca razviti cvetovi, za katere je lahko usodna že ena stopinja pod ničlo.

Ne le v aprilu in maju, izrazita ohladitev z nizko mejo sneženja nas lahko doseže celo v juniju. Najpoznejše sneženje v krajih pod 500 metrov nadmorske višine je Agencija RS za okolje zabeležila desetega junija 1974 v naselju Nomenj v Bohinjski dolini.

Najmočnejše spomladanske ohladitve so tudi v preteklosti sledile zelo toplim zimam in začetkom pomladi. To je posledica dogajanja visoko na severu poloble, kjer se pozimi izoblikuje polarni vrtinec. Če je polarni vrtinec močan, se mrzel zrak pozimi le redko spušča proti jugu, kar je vzrok za nadpovprečno toplo zimo pri nas. Vsako leto pa se v drugi polovici zime ali šele spomladi zgodi, da polarni vrtinec razpade, in takrat se mrzel polarni zrak v valovih začne spuščati proti našim krajem. Močnejši kot je polarni vrtinec v zimskih mesecih, kasneje pride do njegovega razpada in hujše so lahko spomladanske pozebe.

Ker se zrak s sevanjem ohlaja od tal navzgor, je najbolj mrzlo pri tleh, zato cvetovi, ki so bližje tlom pozebejo, višje pa jo lahko odnesejo brez poškodb.