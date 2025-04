Zakaj so telefoni Samsung Galaxy A serije letos najbolj pametna izbira

OGLAS

Sploh če v roki držite Samsung Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G ali Galaxy A26 5G. Tehnologija, ki jo najdemo v najnaprednejših modelih Galaxy, je zdaj dostopna tudi v cenovno najbolj dostopni Galaxy A seriji in uporabnikom ponuja številne funkcije, ki so bolj kot futuristične predvsem uporabne. Ko UI prepozna, kaj gledate, kaj tipkate, s kom se pogovarjate ali kaj fotografirate, lahko z enim dotikom naredite več kot prej z desetimi. In to ni reklama, to je realnost.

Intuitivna umetna inteligenca

Uporabniki A serije bodo prvič izkusili novo funkcijo Izbira UI (AI Select), ki s pomočjo umetne inteligence prepozna vsebino na zaslonu, naj bo to besedilo, fotografija ali video, in takoj ponudi smiselne možnosti za interakcijo. Ste v galeriji in na sliki opazili kodo QR? AI Select sam predlaga, da jo skenirate. Gledate zabaven video in želite GIF? En dotik in že imate animacijo. Funkcija je še posebej uporabna pri hitrem zajemu trenutkov, deljenju vsebin ali ustvarjanju kratkih digitalnih sporočil, ki so danes tako priljubljena na družbenih omrežjih. UI poskrbi, da se vam ni treba več ukvarjati z aplikacijami, kombinacijami tipk ali iskanjem funkcij, saj sama hitro prepozna kontekst in predlaga rešitve.

Vedno pripravljeni na branje

Ko morate prebrati dolgo e-sporočilo, spletni članek ali dokument PDF, a ste v časovni stiski, vam na pomoč priskoči funkcija Preberi na glas (Read Aloud). Telefon s pomočjo umetne inteligence prepozna besedilo na zaslonu in ga pretvori v zvočno obliko. To pomeni, da lahko med tem, ko nekaj počnete z rokami ali ste na poti, poslušate, kar bi sicer moral prebrati. Gre za odličen primer funkcije, ki ni zgolj cool, ampak je uporabna, še posebej za študente, mlade starše ali kogarkoli, ki usklajuje več stvari hkrati. S pomočjo UI postane vaše telefon zvočni bralnik, in to zelo naraven, celo pogovoren.

Popravi obraze, najlepše trenutke in barve

Zagotovo ste se že soočili z izzvom skupinske fotografije, kjer eden miži, drugi ima odprta usta in tretji naredi neprepoznavno grimaso. S funkcijo Najboljši obraz (Best Face), ki uporablja umetno inteligenco za analizo gibljivih fotografij, lahko zdaj izberete najboljši izraz obraza za vsakega posameznika (do pet ljudi) in jih združite v eno popolno fotografijo. Tako nihče ne mežika ali gleda stran in vsi so videti najbolje. Poleg tega funkcija Samodejno obrezovanje (Auto Trim) poskrbi, da iz daljših video posnetkov samodejno izreže najboljše trenutke in jih sestavi v dinamičen, deljiv video, ki je nemudoma pripravljen za objavo na TikTok-u ali Instagram Story-u. Funkcija Filtri pa gre še dlje: sedaj lahko iz katere koli slike izluščite barvno paleto in stil ter ustvarite lasten filter. Če imate najljubšo fotografijo z določenim vibe-om, jo enostavno uporabite kot izhodišče za vse prihodnje selfije. Tako vaši portreti dobijo unikaten, personaliziran pridih, brez obdelave s pomočjo zunanjih aplikacij.

Kamere, ki mislijo za vas

Samsung znamenita funkcija Nightography je zdaj še bolj pametna. UI v telefonih Galaxy A56 5G in Galaxy A36 5G prepozna svetlobne pogoje in samodejno prilagodi nastavitve, da so fotografije svetle, kontrastne in brez šuma, tudi če je zunaj trda tema. Hkrati z UI prepoznavo prizora telefon ve, kdaj fotografirate hrano, naravo ali osebo, in temu prilagodi obdelavo. Posledično vam ni treba razmišljati o nastavitvah, saj to telefon naredi namesto vas. S funkcijami UI za urejevanje slik lahko tudi retroaktivno izboljšate zamegljene ali slabo osvetljene posnetke. UI prepozna problematične dele in jih popravi brez vidnih sledi manipulacije. Izkušnja je skoraj taka, kot bi imel svojega grafičnega oblikovalca.

Pametni pripomočki za študij in delo

Vsestranska aplikacija za zapiske Samsung Notes je zdaj še zmogljivejša. Nadgrajena funkcija Pomoč za zapiske (Note Assist) omogoča, da UI izdela povzetke vaših zapiskov, jih oblikuje po predlogah in celo ustvari naslovne strani. To pomeni, da lahko predavanja ali srečanja beležite bolj učinkovito, hkrati pa se lažje znajdete med zapiski. UI tako ne samo izboljša videz dokumentov, ampak poskrbi za večjo organizacijo in hitrejši dostop do informacij. To je še posebej uporabno za študente, raziskovalce in vse, ki se zanašajo na digitalne zapiske.

Na koncu gre za to, da UI v Galaxy A seriji resnično služi človeku. Ne gre za futuristične zmožnosti, ki jih nihče ne uporablja, ampak gre za konkretne rešitve, ki poenostavijo vsakodnevne naloge. Branje besedila na glas, ustvarjanje GIF-ov, samodejna popravila fotografij, prevodi v realnem času, pametni zapiski, prilagoditev videza, vse to se zgodi intuitivno, brez iskanja po menijih ali dolgotrajnega učenja. In ker je Samsung Galaxy A serija znana po odličnem razmerju med ceno in kakovostjo, zdaj ni več izgovorov, da umetna inteligenca ni za vsakogar. Galaxy A56 5G, Galaxy A36 5G in Galaxy A26 5G so dokaz, da izjemna tehnologija ni več stvar prestiža, ampak stvar izbire.

Izberite svoj Galaxy in prejmite ekskluzivna darila

Samsung predstavlja Galaxy promocijo, ki poteka do 4. maja 2025 oziroma do razprodaje zalog. Kupci modelov Galaxy A36 ali A56 bodo prejeli 45 W napajalnik. Tisti, ki se bodo odločili za Galaxy S24, S24 FE, Z Flip6 ali S25, bodo poleg 45 W napajalnika prejeli še brezžične slušalke Galaxy Buds3. Medtem bodo kupci modelov Galaxy S25+, S25 Ultra ali Z Fold6 prejeli 45 W napajalnik, slušalke Galaxy Buds3 in tablični računalnik Galaxy Tab A9 LTE. Ta ekskluzivna ponudba zagotavlja, da kupci poleg vrhunskega pametnega telefona prejmejo tudi ključne dodatke za izboljšano Galaxy izkušnjo. Novi telefoni Galaxy izstopajo z naprednimi funkcijami umetne inteligence, visokokakovostnimi zasloni in dolgoročno programsko podporo, kar uporabnikom omogoča brezhibno in sodobno mobilno izkušnjo.

