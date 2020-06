Zakaj so umetne trepalnice škodljive?

Dr. Farjo dodaja, da se po navadi ob poškodbi trepalnic naše telo hitro odzove in obnovi rast trepalnic. In če prenehate uporabljati izdelek, ki povzroča škodo, bodo trepalnice okrevale in rasle. »Vendar če ste naredili trajno škodo in imate predele brez trepalnic, vam pri obnovitvi trepalnic lahko pomagata le serum za rast trepalnic ali operativna presaditev trepalnic.« Nina Šurbek Fošnarič, magistrica farmacije, za rast trepalnic priporoča klinično testiran serum za rast trepalnic Lux-Factor. Strokovnjakinja pravi, da je "nad serumom za rast trepalnic Lux-Factor navdušena, saj ima vse potrebne certifikate, vsebuje preverjene naravne sestavine, je popolnoma varen, brez stranskih učinkov in izredno učinkovit." Ob redni uporabi serum za rast trepalnic trepalnice zgosti, podaljša in okrepi. Rezultat so polne in dolge trepalnice, zaradi katerih boste popolnoma pozabili umetne trepalnice.

Lepilo, ki ga uporabljate za nanos umetnih trepalnic, lahko pri odstranjevanju izpuli naravne trepalnice. Hkrati lahko povzroča tudi iritacije, če zaspite z umetnimi trepalnicami ali lepila ne odstranite dobro. Tveganje za škodo je višje pri ženskah, ki umetne trepalnice uporabljajo že leta in leta, kot tudi pri mladih dekletih. »Razlog je lahko v tem, da s staranjem trepalnice rastejo drugače in niso več tako prožne.«

Ste prišli do faze, ko so se vaše trepalnice zredčile in stanjšale, obrvi pa zaradi nepremišljenega puljenja in starosti zredčile ter izgubile svojo obliko? Ni še prepozno, obstaja naravna rešitev zanje. Tako je, ni potrebno, da posegate po podaljševanju trepalnic ali uporabljate umetne trepalnice, saj obe metodi zelo poškodujeta trepalnice. Če imate občutljive oči, lahko pride do srbečice in do pekočega občutka, trepalnice pa se lahko pričnejo lomiti in prekomerno izpadati. Raje se zatecite k naravnim alternativam, ki bodo nežno stimulirale rast vaših trepalnic in obrvi, njihovo lomljenje in izpadanje pa bosta preteklost.

Pravilna nega

Če želite, da bodo vaše trepalnice in obrvi lepe in negovane, morate najprej poskrbeti za pravilno nego. Ta se začne z izbiro kakovostnega odstranjevalca ličil, saj lahko odstranjevalci ličil oziroma maskar poškodujejo vaše trepalnice in obrvi. Bodite nežni in potrpežljivi, saj jih lahko vsakodnevno odstranjevanje ličil poškoduje. Priporočamo, da vsak večer, ko si očistite in umijete obraz, na trepalnice in obrvi nanesete serum za rast trepalnic Lux-Factor, ki jih bo zaščitil in spodbudil njihovo rast.

Čarobne sestavine

Na trepalnice in obrvi blagodejno vplivajo številne sestavine, ki jih najdete v domači kuhinji. Med njimi lahko izpostavimo zeleni čaj in olivno olje. Pri prvi metodi pomočite kos vate v zeleni čaj in si z njim namažite trepalnice. Čaj bo stimuliral rast trepalnic na naraven način, saj bo pomagal očistiti folikle. Olivno olje zaščiti, regenerira in podaljšuje trepalnice. Prav tako pa lahko z dodatkom limonine lupine povečate učinke olivnega olja. Limona je naravni antiseptik in deluje antibakterijsko.