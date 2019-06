Policija se je pritožila na razveljavljen ukrep prepovedi približevanja sodnici

Predlog za ukrep prepovedi približevanja osumljenca napadeni mariborski sodnici je podala policija, potem ko so morali pred dnevi osumljenca, neuradno sodničinega partnerja, po zaslišanju izpustiti na prostost. Po ocenah tožilstva namreč ni bilo dovolj razlogov za pripor.

Z Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu so danes sporočili, da je njihova preiskovalna sodnica v torek prejela ukrep prepovedi približevanja v zadevi napada na mariborsko sodnico v presojo."Ker je bilo ugotovljeno, da niso izpolnjeni zakonski pogoji, je bil ukrep razveljavljen. Sklep o razveljavitvi še ni pravnomočen,"so navedli.

Kot je povedal vodja službe direktorja Policijske uprave (PU) Maribor Bojan Kitel, so danes vložili pritožbo na odločitev slovenjgraškega sodišča o nesprejetju ukrepa prepovedi približevanja. Kako so pritožbo utemeljili, ni izdal, mora pa izvensodni senat po njegovih besedah odločiti o tem v treh dneh.

Kriminalistična preiskava dogodka se medtem nadaljuje. Sodnica mariborskega okrožnega sodišča Daniela Ružič je bila tarča napada v nedeljo 16. junija malo po polnoči pred domačo hišo v mariborski mestni četrti Pekre. Zaradi poškodb se še vedno zdravi v bolnišnici.

Motiv za napad je osebne narave

Preiskava je najprej tekla tako v smeri sodničinega zasebnega kot službenega življenja. Izkazalo pa se je, da je motiv za napad zasebne narave. "Osumljenec je oškodovanko pričakal v temi in ji poskušal na zahrbten način vzeti življenje tako, da je pristopil do nje, jo s trdim predmetom večkrat udaril in jo s tem hudo telesno poškodoval," je v sredo povedal vodja mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl. "Z izvajanjem operativnih ukrepov smo potrdili, da motiv izhaja iz zasebnega življenja oškodovanke," je dodal.