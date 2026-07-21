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Slovenija

Zakaj spet občutno dražje plačujemo gorivo?

Ljubljana, 21. 07. 2026 20.12 pred 1 uro 2 min branja 84

Avtor:
Ema Čepon
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Če je cena nafte padla, zakaj ne gredo cene navzdol? 6 evrov dražji dizel za rezervoar se namreč močno pozna in šli smo po sledi podražitev. So krive marže? Zakaj vlada to dopušča?

Liter 95-oktanskega bencina bo odslej stal evro in 64 centov, za 50-litrski rezervoar bo tako treba odšteti 3 evre več. Občutno dražji bo dizel – evro in 85 centov za liter. 50-litrski rezervoar bo torej dobrih 6 evrov dražji.

Bodo v prihodnjih mesecih – če bo šlo tako naprej – padali novi cenovni rekordi, se sprašujejo vozniki? In njihovi strahovi – kot kaže – niso povsem neupravičeni.

"Mislim, da smo 2022 imeli najvišje cene takrat. Zdaj so že kar približno tu. Mi nismo imeli cene goriva prek dveh evrov, zdaj smo pa pri dizlu na 1,85, se pravi smo zelo blizu tega," pravi Karel Lipnik, analitik Dela.

A zakaj so cene na naših črpalkah tako visoke, če je cena surove nafte spet padla? "Če primerjamo april z marcem in aprilom, ko je cena nafte močno poskočila, predvsem zaradi panike, kaj bo z oskrbo zdaj? Razlika v tem, da nekje podjetja, ki nabavljajo nafto, imajo rezervne sisteme, sicer lahko pride do pomanjkanja, na trgu pa vlada vseeno panika. In ta se pri nabavi naftnih derivatov ob menjavi sezone vse močneje pozna."

V delu opozicije so odgovornost za višje cene pogonskih goriv medtem že pripisali aktualni vladi. Gospodarstvo lahko "zadiha s polnimi pljuči" – kar pomeni, da sedaj sape zmanjkuje potrošnikom in državljanom, očita Levica. V Gibanju Svoboda pa so spomnili na eno prvih potez aktualne vlade, ki je na prvi dopisni seji dvignila dovoljene marže trgovcev na rekordno raven. V kolikšni meri pa marže sploh vplivajo na končno ceno?

"Slovenija ima marže trenutno rekordne, ampak mislim, da so to še vedno najnižje marže v EU in imajo zelo majhen vpliv na ceno goriva."

Cene pogonskih goriv so sicer regulirane. Po oceni ministrstva za infrastrukturo in energetiko bi vozniki – brez regulacije – za liter bencina ali dizla morali odšteti še približno 10 centov več.

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KOMENTARJI84

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kunccix
21. 07. 2026 21.37
Morate razumeti to, da Južina mora vzdrževati jahto, svoj način življenja in ježevec potrebuje vrhunskega vinca. Vse to stane, janshari ima odprte račune do Izraelcev… vse to stane. Pišek in kmetje to razumejo, zato raja ostane raja in plačuje
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0 0
DasaizDalasa
21. 07. 2026 21.37
Ceste bodo pa polne dokler nebo dizel 5eur izgleda.
Odgovori
0 0
Trobla
21. 07. 2026 21.36
Nekak bo treba črno kocko poplačat
Odgovori
+1
1 0
Lock Down
21. 07. 2026 21.35
Hvala Janez, za lepe trenutke ob obisku bencinske črpalke.
Odgovori
+2
2 0
blue3dragon
21. 07. 2026 21.35
Pa bom spet na Hrvaškem točil, koliko, dobrih 20 centov po.litru ceneje?
Odgovori
+1
1 0
yolli
21. 07. 2026 21.29
No v začetku mandata vlade Goloba je bila cena dizla 1.848€
Odgovori
-4
0 4
BBcc
21. 07. 2026 21.34
samo takrat je bil sod nafte brent 119$ zdaj so pa 84$.
Odgovori
+2
2 0
BBcc
21. 07. 2026 21.36
Sedaj je Južna velik zaslužkar. Hvala Janši za to.
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+1
1 0
Mr.Cube6
21. 07. 2026 21.27
Če poznaš kakšnega avtoprevoznika lahko dobiš gorivo brez trošarin
Odgovori
0 0
Stojadina-sportiva
21. 07. 2026 21.26
Eni golobovci še danes nažigajo o nekih obljubah o gorivu za 1 evro...pa kako ni jasno, da to ni mogoče sprejet pod nobenim pogojem. Že ko smo imel goriva nižja za še ne pol evra, so nam tujici dobesedno okupirali pumpe z cisternami na obmejnih pumpah, kaj bi se zgodilo če bi šel na evro halo? V evropi smo alo zbudte se...odprte meje pa to...tok tok
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+0
3 3
Stojadina-sportiva
21. 07. 2026 21.31
Še jezusu če bi vodo v dizel spreminjal bi se mu država sesula oz. bi ga drugi sesuli, če bi ga za pol ceneje od ostalih prodajal...
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0 0
Anion6anion
21. 07. 2026 21.24
Kmetje bi radi še po 1 euro od turistične takse, ker ne morejo preživeti. Višja cena nafte jih pa ne moti, odkar je njihov ljubljeni vodja z njimi
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+1
5 4
Victorinox
21. 07. 2026 21.23
Zanimivo. Upam, da bo kdo pojasnil kaj se dogaja. Ali mora država napolniti prazno blagajno ali pa...?
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-2
1 3
Protikomunist
21. 07. 2026 21.29
Pred volitvami je Petrol delal usluge, ki jih je treba zdaj vrniti.
Odgovori
+4
4 0
Naiskreni
21. 07. 2026 21.22
A sem edini, ki je prepsrical tisto uro ekonomije, ko so razlagali, da ko imas ogromno povprasevanje in 250.000 tujcev v drzavi, da znizas ceno bencina, medtem ko traktorji mirujejo, pokosit in zbalirat ni taka rec, sekat drevja se poleti ne sme.. no pametno ni.. moje vprasanje je kaj bo jeseni, pozimi in spomladi, ko cene udrihajo samo po domacinih in je kurilna sezona. Ampak logika je tak prepovedana, ker ogroza ..bi rekel leve, ampak pa pocasi tudi ostale.. 🤣🤣
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+5
6 1
FailNation
21. 07. 2026 21.21
Spet bodo kmetje jamral pa sami jonni pa fendi kuk je draga nafta
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+0
4 4
Malo_sutra
21. 07. 2026 21.20
Ponesen nase ker nisem podlegel pritiskom in sem dizelaš.
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+1
2 1
Cupko
21. 07. 2026 21.19
Ko so bili v opoziciji so vpili, da je gorivo predrgo! Sedaj je pa po njihovem vse ok, ker je itak za tako podržitev kriv Iran in ne njihov prijatelj in vzornik oranžni
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+7
10 3
Delorean1973
21. 07. 2026 21.17
Janez odplačuje vložke družine Južna. Ampak obnašate se pa kot da nam prvič vlada Janez Janša. Ultra kapitalizem dragi moji. Denar in moč, potem ljudje in vse ostalo.
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+11
13 2
Victorinox
21. 07. 2026 21.30
Kaj pa sistem par-nepar, bencinski boni, pomanjkanje dobave nafte..., ultra komunizem in nepotrebna "kriza".
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0 0
Pajo_36
21. 07. 2026 21.16
Recimo enkrat že bobu bob. Kot prvo marže je vlada povečala na derivate, in sicer za dizel za 0,167 na liter ter opa, za kurilno olje 0,035 na liter. Ane. Kot drugo, lepo so vsi lobiji tiho, ko je nekaj takega pod Janšo. Kot tretje, kje je sploh Janez Janša? Goloba ste dajali na prafaktorje, samo da je spremenil vejico v kakem zakonu, gospoda Janeza Janšo ni nikjer? V ospredje se tišči en, da ne rečem kaj, Stevanović. Naslednje, kar je je, da ima cena na liter v ozadju tudi razne direktive, tudi EU. Ne more biti in nikoli ne bo več nafta po 1 evro. to so bile posebne razmere, razen če spet hočete ene epidemije in en vem kaj. Takrat se je vse ustavilo, zaloga je pa bila, kaj to pomeni po osnovni ekonomiji? Da cena pade. Zelo. In kot nazadnje, pa kdo verjame enemu Stevanoviću k na table računa ene cene nafte? To je pa to, k stokrat rečeš laž, pa postane resnica. Vlada seveda lahko drastični niža marže na gorivo, ampak JJ je naredil tako, da jih je zvišal, da so lobiji zadovoljni, pa čeprav jih prizadane in da je mir. Ceno naj pa plačuje delavec, kaj pa. Kot zmeraj. Čakam listke nalepljene na pištolah na Petrolu, koliko vzame država. Tudi davek na pogonska goriva je lahko samo začasno nižji, če se tako sprejme. Večno ne bo, ker je prihodek s te strani v proračun velik. Prevoze dajte zakonsko delavcem na 0,21 na km minimalno ter malice na 10 evrov na dan vsaj... Itak, če bo šlo takole naprej, bo spet izbruhnila inflacija. Minimalne plače itak Janša ne bo večal, mislim, da jo ni nikoli.
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+10
11 1
Rožle Patriot
21. 07. 2026 21.15
Zato, ker pač ne raziskujete nič 10% .. in ne podpirate SKOK ... !!! Evo, zato !!!
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-5
1 6
BBcc
21. 07. 2026 21.19
Sedaj še preiskuje 25% in janša sam sebi ne bo pisal zakona za zapor. Prednostno gre to.
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+6
6 0
bububu123
21. 07. 2026 21.12
Če imamo najmanjše marže v EU, zakaj pa imamo potem najdražje gorivo v primerjavo plača/gorivo???? Kje so luknjasti žepi??
Odgovori
+14
15 1
jedupančpil
21. 07. 2026 21.18
šiht zamenjaj
Odgovori
-3
0 3
Druk 89
21. 07. 2026 21.12
Vzeti tam kjer se je malo ostalo cist preprosto.kar vlada to bomo morali pac prenesti ali odstraniti.
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+0
1 1
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