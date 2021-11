Zakaj sta si Abramov in Adlešičeva premislila in priznala krivdo?

S popolnim preobratom se je končalo eno najodmevnejših in bizarnejših sojenj zaradi suma goljufije pri nas. Sebastien Abramov in Julija Adlešič sta po skoraj treh letih zanikanja priznala, da si je Julija roko odrezala sama. Zakaj sta si premislila in priznala krivdo, kaj to pomeni za sojenje Abramovu zaradi suma umora nekdanjega dekleta Sare Veber, je v oddaji 24UR ZVEČER komentiral Boris Peršak iz slovenskega zavarovalnega združenja.

