Zakaj toliko hrane pristane v smeteh in kako to zmanjšati?

Medtem ko zaradi lakote trpi kar 733 milijonov ljudi po svetu, skoraj tretjina vse pridelane hrane konča v smeteh. V Sloveniji vsako leto nastane okoli 165 tisoč ton odpadne hrane, kar pomeni približno 78 kilogramov odvržene hrane na prebivalca. V domačih kuhinjah nastane kar polovica odpadne hrane, gostinstvo in strežba prispevata okoli tretjino vseh količin, sledita proizvodnja hrane in trgovina z živili. Slovenska družina povprečno na leto zavrže za kar 400 do 450 evrov hrane.