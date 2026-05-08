Slovenija

Zakaj ukinjeno ministrstvo še vedno zaposluje za nedoločen čas?

Ljubljana, 08. 05. 2026 12.56 pred 31 minutami 1 min branja 19

Avtor:
M.V.
Simon Maljevac

Od 6. maja, z rokom prijave petih dni, na ministrstvu za solidarno prihodnost iščejo strokovnega sodelavca v Sektorju za dostopnost stanovanj v direktoratu za stanovanja. Zaposlujejo pa za nedoločen čas. Kako torej, če so ministrstvo z novim zakonom o vladi ukinili?

V novem zakonu o vladi, ki po predlogu SDS krči število ministrstev z 19 na 14, ni več ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga je v tem mandatu vodil Simon Maljevac iz vrst Levice. Kljub temu pa ministrstvo še vedno zaposluje, čeprav v skladu z zakonom ministrstvo obstaja samo do zaprisege nove vlade, minister pa do takrat opravlja samo tekoče posle.

Na ministrstvu so nam pojasnili, da bo ne glede na napovedano ukinitev ministrstva za solidarno prihodnost Sektor za dostopnost stanovanj kot del Direktorata za stanovanja deloval še naprej.

V skladu z zakonom o vladi, ki ga je pripravila in sprejela novonastajajoča koalicija, bo področje stanovanjske politike pokrivalo novo Ministrstvo za okolje in prostor, dodajajo.

Odprtje nove stanovanjske soseske v Zeleni jami
FOTO: Damjan Žibert

"Postopki potekajo v skladu z zakonodajo in ustaljenimi postopki v državni upravi. Direktorat za stanovanja je v mandatu 2022–2026 naredil velike premike na področju javne stanovanjske politike, za njeno nadaljnje izvajanje bo v prihodnjih letih potreboval tudi dodaten usposobljen kader. Dodatni kadri bodo nujno potrebni tudi za usklajeno delovanje na evropski in mednarodni ravni, saj je pomembnost razvoja stanovanjskih politik v aktualnem mandatu prepoznala tudi Evropska komisija," so še zapisali v odgovoru.

ministrstvo za solidarno prihodnost zaposlovanje ukinitev nedoločen čas

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovener
08. 05. 2026 13.28
Ta kljukec od Maljevca je pa res levi !
Smrtlevičarjem
08. 05. 2026 13.25
Potrebno je zaposliti vse ki so mu odnašali rit
nick73
08. 05. 2026 13.22
Čisto jasno, za plače in odpravnine je osebno odgovoren tisti, ki jih je nastavil. Če je zapravil 1000x več davkoplačevalskega denarja, kot je sposoben zaslužit, naj pa svoje ledvice na tržnici prodaja.
ptuj.si
08. 05. 2026 13.19
Prepričan sem da je Bbcc1 golob ali pa eden član Svobode.
Majzelj
08. 05. 2026 13.18
In taki pridigajo o poštenju, razumevanju, skrbi za ljudi. Skrbi ga točno tisto, za kar je strokovnjak!
Antena
08. 05. 2026 13.15
Levica, največji sovražnik SLO
Gašper15
08. 05. 2026 13.17
Ne govori se da so podjetniki največji sovražniki hahahh
to je kr neki
08. 05. 2026 13.14
pol pa jamrajo zarad interventnga zakona. pogoje za poslovanje so unicili in vizije nobene, ampak zaposlujemo v drzavni upravi, ki nima dodane vrednosti
osservatore
08. 05. 2026 13.11
Mallgbtjevac še zadnji trenutek namešča znance in prijatle v javno upravo.
Orisei1
08. 05. 2026 13.09
Frendom mora zrihtat izmišljene šihte. Ministrstvo bo sicer ukinjeno ampak uslužbenci bodo še zmer imeli šihte, samo v drugo bajto bodo hodili kofetkat in fikusirat
Mens sana
08. 05. 2026 13.07
..........gnilo jajce Golobove vlade v odhodu še vedno "naslavlja vse deležnike naše družbe" in hvali svoje dosežke, ki so se evidentno zreducirali edino na uspešno pobiranje prispevka za dolgotrajno oskrbo.....................
Bella Ciao1
08. 05. 2026 13.07
Nora24 bo vedela...
ptuj.si
08. 05. 2026 13.26
Pomoje bolj 24Hamas in Hamas Tv.
marre
08. 05. 2026 13.05
Ja nekam pa je treba drugače nezaposljive kadre levice, SD-ja in Svobode zaposlit.. Le kje drugje bi potrebovali toliko družboslovecev tipa FDV, kot ji potrebuje naš birokratski aparat..
BBcc
08. 05. 2026 12.58
No. Lepo vas je Janša nagnil. Kot vedno dosedaj. Število se bo samo še večalo.
varČujem
08. 05. 2026 13.04
BBcc lepo te je Taubi nadmudrio😂
