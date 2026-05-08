Zakaj ukinjeno ministrstvo še vedno zaposluje za nedoločen čas?

V novem zakonu o vladi, ki po predlogu SDS krči število ministrstev z 19 na 14, ni več ministrstva za solidarno prihodnost, ki ga je v tem mandatu vodil Simon Maljevac iz vrst Levice. Kljub temu pa ministrstvo še vedno zaposluje, čeprav v skladu z zakonom ministrstvo obstaja samo do zaprisege nove vlade, minister pa do takrat opravlja samo tekoče posle.

Na ministrstvu so nam pojasnili, da bo ne glede na napovedano ukinitev ministrstva za solidarno prihodnost Sektor za dostopnost stanovanj kot del Direktorata za stanovanja deloval še naprej.

V skladu z zakonom o vladi, ki ga je pripravila in sprejela novonastajajoča koalicija, bo področje stanovanjske politike pokrivalo novo Ministrstvo za okolje in prostor, dodajajo.