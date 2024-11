Zakaj uporaba toplotnih črpalk in klimatskih naprav obstoječim imetnikom ne bo vplivala na višji obračun omrežnine?

Z začetkom oktobra 2024 je v Sloveniji začel veljati nov tarifni sistem obračunavanja omrežnine za uporabo električne energije, ki uvaja pomembne spremembe za uporabnike. Njegov prvotni cilj je, da spodbudi uporabnike k optimizaciji porabe električne energije, kar bi privedlo do razbremenitve omrežja v tistih časovnih intervalih, ko je to trenutno najbolj obremenjeno.

OGLAS

icon-expand

Omrežnina je strošek za uporabo elektroenergetskega omrežja, ki omogoča prenos električne energije do vašega doma. Novost je v tem, da se omrežnina ne bo več obračunavala zgolj glede na višino porabljene električne energije, temveč tudi glede na način in čas uporabe električnih naprav. Nova ureditev obračunavanja omrežnine po časovnih obdobjih Kaj to pomeni v praksi? Nov tarifni sistem obračunavanja omrežnine na letnem nivoju uvaja dve sezoni, višjo in nižjo. Višja sezona traja od novembra do februarja, ko je elektroenergetsko omrežje najbolj obremenjeno, in prinaša višje stroške omrežnine. Nižja sezona traja od marca do oktobra, ko je elektroenergetsko omrežje manj obremenjeno, zato so v tem času stroški omrežnine nižji. Znotraj teh dveh sezon pa nov tarifni sistem obračunavanja omrežnine razlikuje tudi med tremi različnimi časovnimi bloki znotraj posameznega dneva, pri čemer je pomembno tudi ali gre za delovnik ali dela prost dan. Skupno sistem predvideva 5 časovnih blokov, ki si jih lahko podrobneje pogledate spodaj.

Vir: "https://www.uro.si/prenova-omrežnine/novi-časovni-bloki" FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Pri vsakem od teh časovnih blokov je ključen dejavnik za izračun omrežnine dogovorjena obračunska moč, ki predstavlja najvišjo moč, ki jo gospodinjstvo doseže v določenem trenutku. Kaj je dogovorjena obračunska moč in zakaj je pomembna? Za posameznega odjemalca je dobavitelj električne energije določil dogovorjeno obračunsko moč in sicer za vsakega od 5-ih časovnih blokov. Ta je (in bo vsako leto znova) določena kot povprečje 3 najvišjih obremenitev v preteklem letu, kar pomeni, da je določena glede na Vaše pretekle navade pri uporabi električnih naprav. Zakaj je dogovorjena obračunska moč pomembna? Ker nov tarifni sistem obračunavanja omrežnine predvideva, da dogovorjene obračunske moči, ne smete prekoračiti, v nasprotnem primeru Vam bodo prekoračitve zaračunane in bodo Vaši stroški porabe električne energije višji. Mogoče se ravno zaradi tega nov tarifni sistem obračunavanja omrežnine na prvi pogled zdi zastrašujoč. V javnosti je velikokrat slišati, da bo prinesel višje stroške, če ne boste strogo nadzorovali svoje porabe. V resnici pa sistem temelji na Vaših preteklih navadah. Dogovorjena obračunska moč je določena glede na Vaše pretekle maksimalne obremenitve omrežja. Če torej ne spremenite svojih navad in nadaljujete z enakim načinom porabe energije, boste omrežje obremenjevali enako kot v preteklem letu. Teoretično to pomeni, da tudi če nadaljujete z enakimi navadami, ne boste prekoračili dogovorjene obračunske moči. Seveda je treba v obzir vzeti dejstvo, da je dogovorjena obračunska moč povprečje 3 najvišjih obremenitev. To pomeni, da je najverjetneje nekoliko nižja od Vaše najvišje obremenitve omrežja v preteklem letu. Ravno iz tega razloga je vseeno priporočljivo, da ste nekoliko bolj pozorni na to, da hkrati ne uporabljate večjega števila električno potratnih naprav, kot so na primer pralni stroj, električna pečica in sušilni stroj. S hkratno uporabo večjega števila električno potratnih naprav se namreč lahko zgodi, da presežete dogovorjeno obračunsko moč, kar Vam bo Vaš dobavitelj električne energije dodatno obračunal. V kolikor se Vam to zgodi večkrat v mesecu lahko Vaš strošek omrežnine posledično doseže visoke vrednosti. Da se izognete visokim stroškom omrežnine torej ne potrebujete drastičnih sprememb. Lahko pa se seveda odločite, da je to priložnost, da v veliki meri spremenite svoje navade. Na ta način lahko posledično znižate tudi Vašo dogovorjeno obračunsko moč v prihodnjem letu, kar bo takrat pomenilo tudi nižji strošek omrežnine. Odločitev je torej na Vas samih. Vaš račun za električno energijo namreč ni več odvisen le od porabe v kilovatnih urah (kWh), temveč tudi od tega, kako in kdaj električno energijo porabite. Če se vam zdi, da dogovorjena obračunska moč, ki jo je določil Vaš dobavitelj električne energije, ne odraža vaših potreb ali načina porabe električne energije, jo lahko na svojo željo tudi spremenite. Postopek prilagoditve se izvede v sodelovanju z Vašim dobaviteljem električne energije, možno pa je tudi, da spremembo opravite sami preko spletnega portala Moj elektro. V prehodnem obdobju od oktobra 2024 do septembra 2026 prekoračitev dogovorjene obračunske moči še ne bo prinašala dodatnih stroškov, saj boste na svojih računih za električno energijo zgolj obveščeni o prekoračitvah dogovorjene obračunske moči skupaj s prikazom omrežnine za presežno moč. Po preteku prehodnega obdobja pa se bodo te prekoračitve začele tudi zaračunavati. Prehodno obdobje Vam torej omogoča, da preizkusite nove načine rabe električnih naprav in prilagodite svojo porabo. Vendar pozor! Prehodno obdobje velja samo za tiste odjemalce, ki dogovorjene moči, ki jo je predlagal dobavitelj električne energije, v tem obdobju ne bodo spreminjali. V kolikor se odločite za spremembo dogovorjene obračunske moči, Vam bodo prekoračitve zaračunane.

icon-expand