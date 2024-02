Zakaj ustna odobritev uporabe eksploziva ni bila dovolj?

Potem ko so se v četrtek začele vrstiti kritike in obtožbe, da je ukaz o dostavi eksploziva za reševanje poškodovanega jamarja v jami pri Jelen Brdu prišel krepko prepozno, smo poskušali izvedeti, zakaj je prišlo takšnega časovnega zamika med odobritvijo uporabe dinamita in njegovo dostavo reševalcem v jami. Kje v 'verigi poveljevanja' se je zapletlo? Uprava za zaščito in reševanje bo začela preiskavo.

Reševanje jamarja FOTO: Bobo

Kakšna je bila torej kronologija dogodkov 18-urnega reševanja poškodovanega jamarja, ki je s poškodovanimi rebri in komolcem ter občasno slabostjo čakal na rešitev 150 metrov globoko v jami pri Jelen Brdu? Kot odgovarja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), je poveljnik Civilne zaščite (CZ) Srečko Šestan 21. februarja ustno potrdil možnost uporabe eksplozivnih sredstev za širjenje ožin v jamah.

Šestan nam je v pogovoru potrdil, da je izdal ustno potrdilo za uporabo ter tudi poslal SMS-sporočilo. Poudaril je, da so v urgentnih primerih dovolj ustna navodila, sicer nekaterih reševanj ne bi bilo mogoče izvesti pravočasno. Povedal je še, da postopki ki (ni)so stekli po njegovi odobritvi, niso njegov problem. Odobritev je nato Šestan podpisal naslednji dan ob 7.27. Skladno s standardnimi operativnimi postopki (SOP) so po prejemu pisne odobritve nemudoma stekli vsi postopki prevoza in prevzema, pojasnjujejo na URSZR.

- Ob 7.31 je vodja intervencije sporočil, da nujno potrebujejo eksploziv, saj naj bi ob 7.30 prišlo do poslabšanja stanja ponesrečenca. - Ob 7.34 je zadolženi za izdajo razstreliva izvedel konkretne aktivnosti za prevoz eksploziva na kraj. - Ob 7.37 je bilo na regijski center za obveščanje sporočeno, da bodo pričeli z izvlekom v roku ene ure. - Ob 9.34 so se pričele aktivnosti za premik ponesrečenca iz točke 3 na točko 2, to se je pričelo ob 10.12. - Ob 10.32 je poškodovanec prispel na točko 2, počutil se je v redu. - Ob 11.28 je bil poškodovanec po informacijah jamarske reševalne službe 15–30 minut pred izvlekom. - Ob 11.45 je bil poškodovanec zunaj jame.

Poročali smo, da je bilo reševanje poškodovanega jamarja sicer zelo naporno za reševalce in je trajalo 18 ur, saj so izhod kopali s kladivi in vrtalniki. Vodja mednarodne enote jamarske reševalne službe Maks Merela, ki je bil v prvi minerski ekipi, je v četrtek v oddaji 24UR ZVEČER povedal, da je bila jama zelo ozka in da je bilo potrebno širjenje ožine. Dejal je, da je za reševanje tovrstnih težav po navadi na voljo eksploziv, ker pa ga ni bilo na lokaciji, so se širjenja lotili ročno. Vodja jamarske reševalne službe Valter Zakrajšek je dejal, da je bila dobava eksploziva nemudoma odobrena, ko je zaradi poslabšanja stanja ponesrečenca izrecno zahteval njegovo dobavo.

Zakrajšku ni bilo jasno, kje se je zataknilo. URSZR na naše vprašanje o vzrokih za zaplete pojasnjuje, da iz navodil za uporabo eksplozivnih sredstev v primeru reševanja iz jame, jamarske reševalne službe izhaja, da zahtevo za uporabo eksplozivnih sredstev (MES) poda vodja intervencije, v kolikor z drugimi sredstvi ni mogoče izvesti reševanja ljudi. "Za uporabo MES mora biti izdelan načrt širjenja ožin oziroma uporabe MES. Na podlagi standardnih operativnih postopkov (SOP) za uporabo eksploziva za širjenje ožin v jamah, reševanju ter nudenju strokovne pomoči pri njihovi uporabi za CORS izhaja, da uporabo eksploziva odobri poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije oziroma njegov namestnik ob njegovi odsotnosti." Po pisni odobritvi so stekli vsi postopki za prevoz in prevzem eksploziva na kraju intervencije, odgovarjajo na URSZR. Na upravi so za STA poudarili, da pravilniki glede uporabe razstreliva eksplicitno navajajo pisno odobritev.