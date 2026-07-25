Zakaj je v novem zaporu Dobrunje le 20 obsojencev?

Novi moški zapor v Dobrunjah so odprli v začetku maja, a ta še vedno ne deluje s polno zmogljivostjo. Kot so pojasnili na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, je na odprtem oddelku trenutno nastanjenih 20 zaprtih oseb, "medtem ko zaprti oddelek še ni v uporabi". Novi zapor sicer lahko sprejme do 388 oseb.

V zaporu so se namreč po začetku njegove uporabe pojavile prve težave. V izobraževalnem centru zapora je odpadel del panelne obloge, nameščene pod stropom, sindikalist Frančišek Verk je za več medijev opozoril tudi na težave z odpadanjem lijakov in zamakanjem vode. "Zamaka skozi strop. Vse strehe so prekrite s travo in bo treba ugotoviti, kje bo pronicala voda," je Verk nedavno opozoril za Planet TV. Ta je poročala tudi, da so v zaporu nedavno zamenjali 120 varnostnih kamer.

Kot so pojasnili na upravi, so ob prevzemu novega zapora in v okviru nadaljnjega spremljanja njegovega delovanja ugotovili posamezne pomanjkljivosti oziroma odstopanja, kar je po njihovih navedbah pri tako obsežnih in tehnično zahtevnih objektih običajen del postopka prevzema. Ker se ugotovitve nanašajo tudi na nekatere tehnične rešitve in elemente varnostnih sistemov, njihovih podrobnosti zaradi varnosti objekta in vseh, ki v njem bivajo ali delajo, ne morejo razkrivati.