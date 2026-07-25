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Zakaj je v novem zaporu Dobrunje le 20 obsojencev?

Ljubljana, 25. 07. 2026 12.04 pred 1 uro 3 min branja 45

Avtor:
STA U.Z.
Nov moški zapor v Dobrunjah v Ljubljani

V novem moškem zaporu v Dobrunjah odpravljajo pomanjkljivosti, ki so jih ugotovili po prevzemu objekta. Po pojasnilih Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij jih odpravljajo sproti, ves čas preverjajo tudi varnostno stanje zapora. Ta sicer še vedno deluje v zelo omejenem obsegu, saj so zaprte osebe trenutno nastanjene le na odprtem oddelku.

Novi moški zapor v Dobrunjah so odprli v začetku maja, a ta še vedno ne deluje s polno zmogljivostjo. Kot so pojasnili na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij, je na odprtem oddelku trenutno nastanjenih 20 zaprtih oseb, "medtem ko zaprti oddelek še ni v uporabi". Novi zapor sicer lahko sprejme do 388 oseb.

V zaporu so se namreč po začetku njegove uporabe pojavile prve težave. V izobraževalnem centru zapora je odpadel del panelne obloge, nameščene pod stropom, sindikalist Frančišek Verk je za več medijev opozoril tudi na težave z odpadanjem lijakov in zamakanjem vode. "Zamaka skozi strop. Vse strehe so prekrite s travo in bo treba ugotoviti, kje bo pronicala voda," je Verk nedavno opozoril za Planet TV. Ta je poročala tudi, da so v zaporu nedavno zamenjali 120 varnostnih kamer.

Kot so pojasnili na upravi, so ob prevzemu novega zapora in v okviru nadaljnjega spremljanja njegovega delovanja ugotovili posamezne pomanjkljivosti oziroma odstopanja, kar je po njihovih navedbah pri tako obsežnih in tehnično zahtevnih objektih običajen del postopka prevzema. Ker se ugotovitve nanašajo tudi na nekatere tehnične rešitve in elemente varnostnih sistemov, njihovih podrobnosti zaradi varnosti objekta in vseh, ki v njem bivajo ali delajo, ne morejo razkrivati.

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Odpravljanje ugotovljenih pomanjkljivosti po navedbah uprave poteka sproti v sodelovanju z investitorjem, izvajalcem in nadzornimi službami. Del pomanjkljivosti so že odpravili, odpravljanje preostalih pa poteka v okviru pogodbenih, reklamacijskih in garancijskih obveznosti izvajalca. Glede rokov za odpravo pomanjkljivosti so dodatno pojasnili, da so ti odvisni od vrste in zahtevnosti posamezne ugotovljene pomanjkljivosti. 

Uprava je zapor prevzela v uporabo januarja letos, garancijska doba, v kateri je izvajalec dolžan odpraviti vse napake, pa je eno leto od prevzema.

Glede zamenjave varnostnih kamer so navedli, da so pri rednih pregledih pri delu kamer ugotovili proizvodno napako, ki ni vplivala na delovanje videonadzornega sistema. "Dobavitelj je zaradi specifike objekta v okviru reklamacijskega postopka odobril preventivno zamenjavo vseh kamer tega modela, pri čemer so zamenjavo izvedli na stroške izvajalca," so dodali.

Ne glede na potek odpravljanja pomanjkljivosti na upravi zagotavljajo, da novi zapor deluje ob zagotavljanju vseh predpisanih varnostnih standardov: "Vsi organizacijski in tehnični ukrepi se izvajajo tako, da je varnost zaprtih oseb, zaposlenih in obiskovalcev ves čas zagotovljena."

Glede vprašanja o varnosti objekta pa so pojasnili, da varnostno stanje zapora ves čas spremljajo in preverjajo v okviru rednih strokovnih pregledov ter internih postopkov. "Vse ugotovljene pomanjkljivosti evidentirajo in odpravljajo po ustaljenih postopkih," so dodali.

Na upravi izjav posameznih predstavnikov sindikata ne komentirajo, opozarjajo pa, da se v zadnjem času v javnosti pojavljajo številne navedbe, ki so netočne, iztrgane iz konteksta ali zavajajoče in lahko zato ustvarjajo napačno predstavo o dejanskem stanju. "Pri tem posebej opozarjamo, da posamezne informacije posegajo na področje varnostnih rešitev in organizacije delovanja zaporskega sistema. Takšni podatki niso namenjeni javni razpravi, saj bi njihovo nekritično razkrivanje lahko vplivalo na varnost objekta, zaposlenih, zaprtih oseb in drugih oseb, ki vstopajo v zavod," so zapisali na upravi.

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KOMENTARJI45

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1854475
25. 07. 2026 13.41
A ne ga lomt, a kar ni blo vse ok ob prevzemu??? Hmmmmm ,ponavad vse stima, vse urejeno.....
Odgovori
0 0
Da se mene pita..
25. 07. 2026 13.36
V ta hotel se pride po vezah.
Odgovori
+3
3 0
rbil
25. 07. 2026 13.28
ga šparajo za hude čase.
Odgovori
+2
2 0
Andrej 007
25. 07. 2026 13.22
Ker so ostale sobe rezervirane za člane prejšnje vlade...
Odgovori
+1
3 2
Vojko Kos
25. 07. 2026 13.15
Čakajo člane vlade. 😉
Odgovori
+2
4 2
JApajaDAja
25. 07. 2026 13.14
slobodan,kaj je prazno stanovanje /celica/? daj mi 13 k pa ti povem....
Odgovori
+2
2 0
Uroš
25. 07. 2026 13.08
lahko bi jih zaprli tudi na litijsko.
Odgovori
+9
9 0
JApajaDAja
25. 07. 2026 13.15
koliko njih na 1m3?
Odgovori
+1
1 0
Colgate
25. 07. 2026 13.08
Miljić, Zoki, Dominika, Janša, Kresalova...ti še pridejo.
Odgovori
+4
6 2
Uroš
25. 07. 2026 13.07
kdo ga je gradil?
Odgovori
+4
4 0
proofreader
25. 07. 2026 13.05
Medtem pa o novem študentskem kampusu niti duha in sluha.
Odgovori
+8
9 1
proofreader
25. 07. 2026 13.04
Ne boste verjeli, kdo je postavil temeljni kamen zanj. Zoki in Dominika.
Odgovori
+8
9 1
Gustibus
25. 07. 2026 13.00
Politiki so ga zgradili za sebe, sedaj pa ne glede na storjeno nihče ni obsojen.
Odgovori
+2
2 0
jedupančpil
25. 07. 2026 12.59
caka se garnitura prejsnje vlade
Odgovori
+4
8 4
boslo
25. 07. 2026 13.01
Vsi aktualni poslanci, skupaj z vsemi bivšimi spadajo tja. Seveda ne pozabit na vse aktualne in bivše funkcionarje, svetovalce,...
Odgovori
+4
5 1
boslo
25. 07. 2026 13.01
Še premali zapor so zgradili
Odgovori
+5
5 0
klempas666
25. 07. 2026 12.58
glede na velikost zgradbe je prostora za 1000+ obsojencev.
Odgovori
+6
6 0
KamGremo
25. 07. 2026 12.58
Butalci. Imamo sodoben zapor za barabe. Bolniki pa lezijo po hodnikih UKC. A smo cist ausglajzali?
Odgovori
+11
11 0
Ricinus
25. 07. 2026 12.53
Prvi gostje bi izgleda morali biti odgovorni za gradnjo, nadzor in nekateri izvajalci
Odgovori
+4
4 0
a res1
25. 07. 2026 12.53
Tu brezdomci pa kakšni iglaši izkoristite priložnost. Imaš dom in vse free.
Odgovori
+3
4 1
a res1
25. 07. 2026 12.50
Smešno. Pa kaj je to hotel z 5+ zvezdicami? Naj si pogledajo kakšen venezuelsko zapor ali pa kaj podobnega. Tu je spet samo vprašanje, ali bo izvajalec spet kaj potegnil ali je to v "garanciji" Mislim, da bo prvo.
Odgovori
+6
7 1
barjan?ek1
25. 07. 2026 12.49
Logar kaj čakaš. Dobrunje so prazne. V strankah Nsi, Lažnice sds in Svobode je kandidatov da napolnite in Dobrunje in Pavšetovo pa še za Dob bi kaj ostalo
Odgovori
+3
4 1
Pupa73
25. 07. 2026 12.47
čakajo da bo plac za politično 90lazen,zato so naredili novega
Odgovori
+1
1 0
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