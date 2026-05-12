Zakaj v prenovljenih sobah oddelka za nefrologijo še vedno ni pacientov?

Tik pred volitvami - 17. marca - slavnostni prerez traku in obljube generalnega direktorja UKC Ljubljana Marka Juga premierju Robertu Golobu: "Do konca naslednjega mandata bo več kot zaključeno, bo tudi še nova gastro klinika, ki vam jo bomo predstavili."

Prenova prostorov nefrološkega oddelka, kjer zdravijo imunsko najbolj ranljive ljudi - med drugim dializne in paciente s presajenimi ledvicami - naj bi jim prinesla boljše pogoje za bivanje, zaposlenim pa za delo. "Vsak ima v svoji sobi tuš in kopalnico, kar je standard, sobe so prostorne, svetle, izolirane, prezračene in predvsem nudijo bistveno večji komfort," je marca dejal Jug.

"To je v bistvu ključna pridobitev, ne samo za regijo, ampak cel slovenski prostor. Ker morate vedeti, da se transplantacijska dejavnost dogaja samo v UKC Ljubljana," pa je takrat dejal prof. dr. Miha Arnol, predstojnik KO za nefrologijo.

A skoraj dva meseca po slovesnosti tam še vedno nikogar ne zdravijo.

Po naših neuradnih informacijah naj bi si postelje izposodili iz Diagnostično-terapevtskega servisa in jih po odprtju odpeljali nazaj. Prav tako naj bi za slovesnost v sobe namestili televizije, nato pa jih odmontirali in od tam odnesli.

V kliničnem centru danes izjav pred kamero niso želeli dati. Pisno so sicer potrdili, da so se z otvoritvijo 8. nadstropja celovito opremile sobe, kot je in bo sodoben standard po prenovi. Hkrati pa, da so postelje in opremo v času prenove premestili v omenjeni DTS, kjer imajo tudi sicer ohranjeno medicinsko opremo. Ter da so televizorje do uporabe shranili, da jih ne bi kdo poškodoval oziroma ukradel.

UKC smo sicer prosili za ogled oziroma snemanje prostorov, a naši prošnji niso ugodili. Navajajo še, da bo kljub sprva načrtovanim selitvam po etažah, osmo nadstropje v uporabi skupaj s celotno prvo osmino bolnišnice, ki jo trenutno prenavljajo. Pogoj za to so pozitivne meritve vodovoda, elektrike in medicinskih plinov, ki jih, kot kaže, še opravljajo. Selitve vseh etaž od druge kleti do 9. nadstropja se bodo začele predvidoma v juniju, dodajajo, ko bodo izpolnjeni vsi izjemno strogi standardi in pridobljena soglasja za varno ter kakovostno bivanje pacientov.