Slovenija

Zakaj v prenovljenih sobah oddelka za nefrologijo še vedno ni pacientov?

Ljubljana, 12. 05. 2026 19.34 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
Tjaša Dugulin
Otvoritev oddelka za nefrologijo

Pet dni pred volitvami so v naši največji bolnišnici slavnostno odprli prvo osmino osmega nadstropja, a ta skoraj dva meseca kasneje še ni povsem pripravljena. Kot smo neuradno izvedeli, so prostore opremili zgolj za omenjeni dogodek, nato pa opremo ponovno umaknili. Zakaj se je tako mudilo s slovesnostjo? Je šlo za pomoč Robertu Golobu pri nabiranju političnih točk? In kdaj bodo bolnike zares vselili?

Tik pred volitvami - 17. marca - slavnostni prerez traku in obljube generalnega direktorja UKC Ljubljana Marka Juga premierju Robertu Golobu: "Do konca naslednjega mandata bo več kot zaključeno, bo tudi še nova gastro klinika, ki vam jo bomo predstavili."

Prenova prostorov nefrološkega oddelka, kjer zdravijo imunsko najbolj ranljive ljudi - med drugim dializne in paciente s presajenimi ledvicami - naj bi jim prinesla boljše pogoje za bivanje, zaposlenim pa za delo. "Vsak ima v svoji sobi tuš in kopalnico, kar je standard, sobe so prostorne, svetle, izolirane, prezračene in predvsem nudijo bistveno večji komfort," je marca dejal Jug.

"To je v bistvu ključna pridobitev, ne samo za regijo, ampak cel slovenski prostor. Ker morate vedeti, da se transplantacijska dejavnost dogaja samo v UKC Ljubljana," pa je takrat dejal prof. dr. Miha Arnol, predstojnik KO za nefrologijo.

A skoraj dva meseca po slovesnosti tam še vedno nikogar ne zdravijo.

Po naših neuradnih informacijah naj bi si postelje izposodili iz Diagnostično-terapevtskega servisa in jih po odprtju odpeljali nazaj. Prav tako naj bi za slovesnost v sobe namestili televizije, nato pa jih odmontirali in od tam odnesli.

V kliničnem centru danes izjav pred kamero niso želeli dati. Pisno so sicer potrdili, da so se z otvoritvijo 8. nadstropja celovito opremile sobe, kot je in bo sodoben standard po prenovi. Hkrati pa, da so postelje in opremo v času prenove premestili v omenjeni DTS, kjer imajo tudi sicer ohranjeno medicinsko opremo. Ter da so televizorje do uporabe shranili, da jih ne bi kdo poškodoval oziroma ukradel.

UKC smo sicer prosili za ogled oziroma snemanje prostorov, a naši prošnji niso ugodili. Navajajo še, da bo kljub sprva načrtovanim selitvam po etažah, osmo nadstropje v uporabi skupaj s celotno prvo osmino bolnišnice, ki jo trenutno prenavljajo. Pogoj za to so pozitivne meritve vodovoda, elektrike in medicinskih plinov, ki jih, kot kaže, še opravljajo. Selitve vseh etaž od druge kleti do 9. nadstropja se bodo začele predvidoma v juniju, dodajajo, ko bodo izpolnjeni vsi izjemno strogi standardi in pridobljena soglasja za varno ter kakovostno bivanje pacientov.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kr--en
12. 05. 2026 21.02
Prenova prve osmine se je začela aprila 2022. Prenova osme osmine bi se ob sedanji hitrosti prenove zaključila okrog leta 2050, vendar se bo verjetno zavlekla, ker bo pred tem potrebna ponovna prenova prve in druge osminke. Sarkazem na off.
pisarniški stol
12. 05. 2026 20.50
Bruh.
Kardinal v Kristusu
12. 05. 2026 20.48
Juga skrbi, da bi kdo poškodoval ali ukradel televizorje. Najprej naj pogleda med zdravnike, koliko tega so že pokradli.
mali.mato
12. 05. 2026 20.46
Enaka zgodba, kot vožnja z vlakom na progi 2.tira. Vse za volitve.....
Castrum
12. 05. 2026 20.41
Televizije so umaknili da ji ne bi kdo poškodoval....hahahaha, ma kdo to verjame?...... Sicer pa - Cel svet nam zavida!
Castrum
12. 05. 2026 20.40
Golobova verzija Potemkinove vasi.....hahaha, madona kakšni kljukci
zmago56
12. 05. 2026 20.37
V oddelku ni pacientov in še marsikaj drugega danes ni zato, ker nismo več v predvolilnem času.
BBcc
12. 05. 2026 20.57
Tako je. Kot je Logar govoril da bo sodeloval z levim polom ker ima dovolj delitev in Stevanović ne bo sodeloval z Janšo.
Kardinal v Kristusu
12. 05. 2026 20.34
Čaka se na podpis Dragota Kreša... Brez tega ne bo nič.
Kardinal v Kristusu
12. 05. 2026 20.13
Bo Marko Jug kaj omenil, kako je ortoped Klemen Stražar vozil paciente iz zasebne klinike in jih pregledoval na opremi UKC, v prostorih UKC in med delovnim časom v UKC?
BBcc
12. 05. 2026 20.24
Na koncu je pika in ne vprašaj.
Kardinal v Kristusu
12. 05. 2026 20.30
Ne trdim ničesar. Samo sprašujem.
BBcc
12. 05. 2026 20.54
Potem pa ti pove da se to dogajalo v sistemu dvoživk in to ne samo tam.
BBcc
12. 05. 2026 20.07
Ker se pripravljajo na dvoživkarstvo.
123soba
12. 05. 2026 20.05
Nikoli ga ne bodo odprli. Sedaj bo jajo uredil z zakonom naj zdravniki delajo pri zasebnikih, v javno zdravstvo pa naj hodijo počivat in dežurat preko vikendov, da se bodo spočili....
BBcc
12. 05. 2026 20.08
Tako je.👍
Tami69
12. 05. 2026 20.02
Vas bi moralo biti sram!
Tami69
12. 05. 2026 20.01
Sedaj se nekaj delate kot,da vsega tega niste vedeli?
paru
12. 05. 2026 20.01
Če bi se tole zgodilo v privat bolnici, bi lastnik direktorja odpustil isti dan!!!Tudi Jug bi moral odfrčati...no, JANŠA BO KAJ??? Pa sem pristaš javnega zdravstva, ne državnega...
BBcc
12. 05. 2026 20.25
Janša bo šel na jug.
Tami69
12. 05. 2026 20.01
Seveda ne..enako kot pri vaših člankih ne!
Tami69
12. 05. 2026 20.00
Je bilo sploh kaj resničnega pri tem pernatem?
numiAG
12. 05. 2026 19.52
groza. Pa kako tako zavajanje javnosti ni kaznivo...pa predvsem, kako volilno telo ne spregleda teh teličkov..
Kardinal v Kristusu
12. 05. 2026 19.51
Oddelek bo rezerviran za VIP elito, da bojo lahko mimo vrst hodili na preiskave in preglede... Razni upokojeni zdravniki in njihove žene, pacienti iz privat ambulant, znanci, družinski člani, kolegice zdravstvene inšpektorice, direktorice zasebnih klinik itd... Mislite da ta elita čaka z napotnico v roki? Pridejo mimo vrste in so na črno obravnavani, zdravnik pa za zahvalo dobi kakšno darilce, logično... Vse ustaljeno in utečeno.
Kardinal v Kristusu
12. 05. 2026 19.49
Vodstveni kader čaka kuverte, da dajo svoj podpis in dobijo uporabno dovoljenje... Brez tega v UKC ne gre...
konec_oderuških_davkov
12. 05. 2026 19.48
tako je pirnati zmagal, lažni vlaki ki se peljejo, lažne otvoritve in rezanje trakov za 30000 stanovanj vsako leto.
