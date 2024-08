Zakaj v davčni reformi ni večkrat obljubljene razbremenitve dela?

"Ponujeni obliži ne zdravijo padca slovenskega gospodarstva" in "Hvala, ne," so odzivi podjetnikov na prvi paket davčnih sprememb, ki jih je vlada prestavila v sredo. Obstaja tudi možnost, da predloga lastne vlade ne bo podprl tudi gospodarski minister Matjaž Han? Socialni demokrati namreč s paketom niso zadovoljni in pričakujejo popravke, je v sredo poudaril predsednik stranke."Teh pripomb ne bi razpravljal s širšo publiko, vedno zagovarjam, da se najprej pogovorimo znotraj pisarn in gremo potem ven. Nič nam ne bo pomagalo, da kažemo mišice pred kamerami," je povedal Han in dodal, da bi bilo dobro, da bi zakonodajo še enkrat pregledal Ekonomsko socialni svet, čeprav je bil s pripravo izhodišč seznanjen.

Očitki delodajalcev pa so se zgrnili tudi zaradi diskriminacije do izobraženih domačih kadrov, ker bodo olajšave veljale le za tuje. Je pa na to temo spregovoril tudi Boštjančič, ki odgovarja, da so v mislih imeli možno neenakost, a da je predlog pripravljen tako, da ni ustavno sporen.

So pa sindikati bolj zadovoljni od delodajalcev, prepričani so, da so bila pričakovanja od davčne reforme prevelika. "Tudi mi smo imeli predloge, ki niso bili sprejeti, lahko si predstavljate, da so bili ravno nasprotni kot delodajalski. Mi mislimo, da bi bilo treba dodatno obdavčiti dobičke," pa je povedala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Lidija Jerkič.

Med drugim pa nova pravila za normirance in ugodnosti za startup podjetja pozdravlja Levica. "Mi načeloma ta paket podpiramo, seveda smo kar je bilo potrebno uskladili. V drugem paketu pa pričakujemo tudi, da se bomo pogovarjali o obdavčitvi premoženja," je povedala ob tem pa trenj v koaliciji ne komentirajo.

Mnogi so sicer spremembe na tem področju pričakovali že tokrat, je pa minister povedal, da se bodo drugih sprememb, med drugim tudi obdavčitve premoženja in razbremenitve dela lotili naslednjič. Da bosta to dve ključni rešitvi reforme pa je predsednik vlade poudari že večkrat. Marca 2023 je v oddaji Preverjeno Robert Golob povedal: "Mi moramo pripravit tako reformo, ki bo izključno zmanjšala obremenitev iz plač, iz dela." Prav tako je v istem mesecu v oddaji 24ur zvečer povedal, da so cilji znižati obremenitev dela in povišati obremenitev premoženja.

"Davkov iz naslova premoženja v Sloveniji poberemo 10 milijonov in ne 10 milijard, to se pravi nek marginalni znesek, verjetno je tukaj še kar precej prostora," je poudarila Jerkič. Po podatkih mednarodne Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj pa so slovenske plače z dohodnino in socialnimi prispevki po obremenjenosti na sedmem mestu od 38 držav članic.