Slovenija

Usoda delfinke: Zapletena v mrežo, pomoč ni bila prava rešitev

Ljubljana, 24. 01. 2026 17.17

Avtor:
L.M.
Delfinka

Društvo Morigenos je objavilo novo študijo o posledicah zapletanja delfinov v ribiško orodje ter s tem povezanih težkih odločitvah, s katerimi se raziskovalci soočajo, ko jim želijo pomagati. Leto dni se je mlada delfinka uspešno borila z ribiško mrežo okoli plavuti. Po natančnem premisleku so raziskovalci izbrali opazovanje namesto tveganega posega. Usoda pa je nanesla, da je umrla, ko se je drugič zapletla v novo mrežo.

Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos je v mednarodni reviji Diseases of Aquatic Organisms objavilo novo znanstveno študijo, ki ponuja redek in dragocen vpogled v dolgotrajne posledice zapletanja delfinov v ribiško orodje ter v zahtevne odločitve, s katerimi se raziskovalci soočajo pri razmišljanju o morebitni pomoči divjim živalim.

V središču študije je mlada delfinka iz severnega Jadrana, ki je bila že zelo zgodaj v življenju zapletena v del ribiške mreže. Raziskovalci so jo poznali iz dolgoletnega spremljanja in so ob enem od opazovanj opazili, da ji je mreža ostala ujeta okoli hrbtne plavuti. Del vrvi se je postopoma zarezal v tkivo, vendar je delfinka kljub temu plavala, se potapljala in lovila plen navidez brez večjih težav. Njeno telesno stanje je ostajalo dobro, kar je nakazovalo, da zaplet v tem primeru ni pomenil takojšnje smrtne nevarnosti, piše Morigenos.

To je raziskovalce postavilo pred zahtevno odločitev. Neposreden poseg pri divjih delfinih je izjemno tvegan, živali se namreč ni mogoče varno približati, ujeti ali uspavati, vsak poskus pa lahko povzroči hud stres, poškodbe ali celo smrt. Ker je bila delfinka še mladič in tesno povezana z materjo, bi poseg lahko ogrozil obe živali. Ob upoštevanju vseh dejavnikov so strokovnjaki presodili, da je nadaljnje skrbno spremljanje brez posredovanja najbolj odgovorna izbira in da obstaja realna možnost, da se bo mreža sčasoma sama snela.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Usoda je ubrala drugo pot. Približno leto pozneje se je delfinka znova zapletla v drugo ribiško mrežo, tokrat s smrtnim izidom. Obdukcija, opravljena v sodelovanju z Nacionalnim veterinarskim inštitutom, je pokazala, da je bila žival do drugega zapleta zdrava in v dobri kondiciji. Ugotovitve so potrdile, da je bil drugi dogodek neodvisen od prvega in da bi se prvotna zapletenost zelo verjetno razrešila sama.

Pomemben del zgodbe je tudi sodelovanje lokalnih ribičev, ki so o ujeti delfinki obvestili raziskovalce in omogočili natančno preučitev primera. Takšno sodelovanje je v svetovnem merilu redko, a izjemno dragoceno, saj znanstvenikom omogoča, da iz tragičnih dogodkov pridobijo znanje za prihodnost.

Čeprav se je zgodba končala žalostno, študija, kot sporočajo v društvu Morigenos, poudarja ključno sporočilo: pri zapletanju morskih sesalcev v ribiške mreže ni enostavnih rešitev. Vsak primer zahteva tehten premislek, včasih pa je tudi odločitev, da se ne poseže, strokovno utemeljena in pravilna.

KOMENTARJI

