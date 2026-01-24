Usoda delfinke: Zapletena v mrežo, pomoč ni bila prava rešitev

Slovensko društvo za morske sesalce Morigenos je v mednarodni reviji Diseases of Aquatic Organisms objavilo novo znanstveno študijo, ki ponuja redek in dragocen vpogled v dolgotrajne posledice zapletanja delfinov v ribiško orodje ter v zahtevne odločitve, s katerimi se raziskovalci soočajo pri razmišljanju o morebitni pomoči divjim živalim.

Več o usodi delfinke si boste lahko ogledali tudi v nocojšnji oddaji 24UR, ki se začenja ob 18.55

V središču študije je mlada delfinka iz severnega Jadrana, ki je bila že zelo zgodaj v življenju zapletena v del ribiške mreže. Raziskovalci so jo poznali iz dolgoletnega spremljanja in so ob enem od opazovanj opazili, da ji je mreža ostala ujeta okoli hrbtne plavuti. Del vrvi se je postopoma zarezal v tkivo, vendar je delfinka kljub temu plavala, se potapljala in lovila plen navidez brez večjih težav. Njeno telesno stanje je ostajalo dobro, kar je nakazovalo, da zaplet v tem primeru ni pomenil takojšnje smrtne nevarnosti, piše Morigenos. To je raziskovalce postavilo pred zahtevno odločitev. Neposreden poseg pri divjih delfinih je izjemno tvegan, živali se namreč ni mogoče varno približati, ujeti ali uspavati, vsak poskus pa lahko povzroči hud stres, poškodbe ali celo smrt. Ker je bila delfinka še mladič in tesno povezana z materjo, bi poseg lahko ogrozil obe živali. Ob upoštevanju vseh dejavnikov so strokovnjaki presodili, da je nadaljnje skrbno spremljanje brez posredovanja najbolj odgovorna izbira in da obstaja realna možnost, da se bo mreža sčasoma sama snela.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke