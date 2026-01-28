Zakaj večina slovenskih e-kupcev zapusti spletno trgovino, še preden zaključi nakup?

Slovenski redni e-kupci v primerjavi z evropskimi vrstniki zaznavajo celo več težav v nakupnem procesu. Najpogosteje jih zmotijo povsem osnovne stvari, kot so nepregledna spletna stran, zapleteno plačilo, razprodan izdelek ali preveč podobnih možnosti, med katerimi se je težko odločiti. Zato ne preseneča podatek, da 8 od 10 rednih e-kupcev še pred zaključkom nakupa preveri, ali je pomoč uporabnikom sploh na voljo. V svetu hitrih klikov postaja občutek varnosti enako pomemben kot cena.

Cena še vedno vodi, a udobje ji sledi tesno za petami

Čeprav se e-trgovina razvija, ostaja cena najmočnejši motivator. Kar 65 % Slovencev pravi, da je prav cena najpomembnejši dejavnik pri nakupni odločitvi, 63 % pa jih meni, da spletno nakupovanje pomeni prihranek denarja. Več kot polovica kupcev je ves čas na preži za dobrimi ponudbami in z veseljem čaka večje razprodaje in popuste, kot so Black Friday ali sezonske akcije. A hkrati se kaže zanimiv preobrat: 53 % kupcev je pripravljenih plačati več za storitve, ki jim poenostavijo življenje, hitrejšo dostavo, enostavnejše vračilo ali boljšo podporo.

Dostava ni več zadnji korak, je del odločitve

Če je bilo včasih pomembno predvsem kdaj bo paket prišel, danes kupce zanima tudi kdo ga bo dostavil. Kar 71 % rednih e-kupcev želi že pred nakupom vedeti, katera dostavna služba bo pripeljala paket. Razlogi za to so, da želijo izbrati dostavno podjetje, ki zagotavlja dobro storitev, da imajo občutek varnosti in predvsem pa vplivajo tudi slabe pretekle izkušnje. Dostava je tako postala podaljšek blagovne znamke spletne trgovine in pogosto tudi odločilen faktor za dokončanje nakupa.

Generacija Z: brez kompromisov in z jasno postavljenimi pravili

Če je katera skupina v letu 2025 narekovala tempo sprememb, je to generacija Z. Mladi slovenski e-kupci kupujejo pogosteje kot starejše generacije, širijo nabor kupljenih kategorij – tudi v dostavo sveže hrane – in pričakujejo izjemno hitro dostavo, pogosto že naslednji ali celo isti dan. Čeprav ima kar 93 % pripadnikov generacije Z reden dohodek, jih je le tretjina povsem finančno neodvisnih. Prav to pojasnjuje njihovo izrazito cenovno občutljivost. Brezplačna dostava in vračila zanje ostajajo ključni pogoj za nakup, hitrost pa je skoraj samoumevna.

Družbena omrežja: od ideje do nakupa

Spletno nakupovanje se danes vse redkeje začne v iskalniku. V Sloveniji se pogosto začne kar na družbenih omrežjih, saj jih 73 % e-kupcev uporablja za navdih pri nakupih, 55 % pa preko družbenih omrežji tudi zaključi nakup. Facebook ostaja najmočnejši kanal za dejanske nakupe, medtem ko Instagram in TikTok igrata ključno vlogo pri navdihu, zlasti pri Gen Z. Mladi se pri izbiri trgovine pogosteje zanesejo na oglase, priporočila in videe kot na samo prepoznavnost blagovne znamke.

Januar = vračila

Po koncu vrhunca sezone pride še ena realnost e-trgovine, to so vračila. 15 % rednih slovenskih e-kupcev je vrnilo zadnji spletni nakup, le 45 % kupcev pa je vračilo ocenilo kot enostavno. Top 3 razlogi, zakaj prejemniki vračila ocenjujejo kot zahtevna so: - iskanje in uporaba lastne embalaže za vračilo, če je naročilo prispelo v vrečki ali poškodovani škatli - razočaranje nad izdelkom - občutek, da vračilo zahteva preveč truda V času, ko je hitrost nakupa samoumevna, se prav enostavno vračilo vse bolj kaže kot konkurenčna prednost.

Vrhunec sezone 2025: številke, ki potrjujejo spremembe

Med novembrom in decembrom 2025 je Geopost po Evropi dostavil 392 milijonov paketov, kar predstavlja 9,1-odstotno rast glede na leto prej. Najbolj obremenjen dan je bil 1. december, ko je evropsko omrežje obdelalo več kot 12 milijonov pošiljk v enem dnevu. Rast je bila posebej izrazita tudi pri dostavi na prevzemne točke – na evropski ravni kar 29 %, kar jasno kaže na dolgoročne spremembe v vedenju potrošnikov.

Kaj bo odločalo v letu 2026?

Preteklo leto je jasno pokazalo, da kupci pričakujejo hitro, pregledno in zanesljivo izkušnjo, od prvega klika do morebitnega vračila. Za e-trgovce in dostavne službe bo leto 2026 leto optimizacije: manj zapletov, več jasnosti in predvsem več posluha za to, kar kupci danes resnično štejejo za dodano vrednost. Kaj se v resnici dogaja v ozadju spletnih nakupov in zakaj se pravila igre tako hitro spreminjajo? Več o ključnih ugotovitvah raziskave E-shopper Barometer in prihodnosti e-commerce v Sloveniji najdete na povezavi https://www.dpd.com/si/sl/trendi-in-navade-e-kupcev-v-letu-2025/.

