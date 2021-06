Zakaj vse več sektorjev živilske industrije podpira Zavezo odgovornosti?

Zaveza odgovornosti je projekt živilske industrije, ki je nastal pod okriljem GZS-Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij in ga je podprl tudi Mercator. Lastne sektorske zaveze so podpisali že trije sektorji, med njimi sektor brezalkoholnih pijač, sektor mlekarstva in sektor pekarstva. Vse več živilskih podjetij želi prispevati k uresničevanju strateških ciljev prehranske strategije v Sloveniji, predvsem na področju izboljšanja hranilne sestave živil, zato se samoregulativno zavezujejo k izvajanju ukrepov z različnih področij.

icon-expand Mercator projekt Zaveza odgovornosti podpira v sklopu plaftorme Moje znamke. »Gre za pomembno platformo Mercatorjevega dolgoročnega sodelovanja z dobavitelji, ki omogoča podporo tudi tistim slovenskim živilskim podjetjem, ki vlagajo v razvoj izdelkov izboljšane hranilne sestave. Tako želimo kupcem pomagati k boljšim odločitvam na področju prehrane, slovenskim živilskim podjetjem pa olajšati pot do kupcev in prispevati k nadaljnjemu razvoju novih, še boljših izdelkov,« pojasni Branko Micić, izvršni direktor nabave v Mercatorju. Mercator želi potrošnikom približati živila izboljšane hranilne sestave ter s tem vplivati na njihovo počutje in zdravje. S promocijo tovrstnih živil je mogoče prispevati k povečanemu deležu ozaveščene populacije, ki se uravnoteženo prehranjuje. »Obenem želimo olajšati odločitve potrošnikov tam, kjer je to najbolj pomembno - v trgovini,« še doda Micić. icon-expand V Zavezo odgovornosti so že vključeni trije sektorji - sektor brezalkoholnih pijač, sektor mlekarstva in sektor pekarstva, in, kjer je viden napredek razvoja. Tako lahko danes na slovenskem trgu najdemo že številne manj sladke, nizko ali brez energijske različice brezalkoholnih pijač. Prav tako je očitna bolj pestra ponudba mlečnih izdelkov z manj dodanega sladkorja. Pričakovati je tudi, da bo v bodoče kruh na slovenskem trgu manj slan, razširila pa se bo ponudba polnozrnatih izdelkov, kruha, pekovskih izdelkov in izdelkov iz kategorij, kjer je smiselno preko dodajanja polnozrnatih sestavin povečati vsebnost prehranske vlaknine.

Naročnik oglasa je Mercator.