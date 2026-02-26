Naslovnica
Slovenija

Zakaj zadnjo sredo v februarju zaznamujejo rožnate majice?

Ljubljana, 26. 02. 2026 09.26

Avtor:
Svet na Kanalu A
Eva Mavrič

Na prvi šolski dan, septembra 2007 sta dva kanadska srednješolca videla, kako vrstniki ustrahujejo sošolca, ker je v šolo prišel v rožnati majici. Namesto da bi se obrnila stran, sta kupila 50 rožnatih majic in jih razdelila drugim učencem. Naslednji dan so rožnate majice preplavile šolo in postale simbol ničelne tolerance do ustrahovanja in podpore žrtvam. V spomin na ta dogodek so zadnjo februarsko sredo razglasili za dan rožnatih srajc.

18 let kasneje je ustrahovanje žal še vedno del vsakdana prevelikega števila otrok. Ti niso varni niti doma, v svojih sobah, saj se ustrahovanje s šolskih hodnikov in igrišč vse bolj seli na splet. Raziskave kažejo, da 65 odstotkov deklet in 55 odstotkov fantov v zadnjih treh letih osnovne šole doživi eno od oblik spletnega nasilništva.

Tudi v naši medijski hiši smo se pridružili ozaveščanju o tej problematiki. "Mislim, da bi celotna družba morala na medvrstniško nasilje gledat z ničelno toleranco. In prepričana sem, da veliko več poguma rabi človek, da svoja čustva izrazi na miren način kot pa z nasiljem," pravi novinarka Rebeka Tomaduz

Sovražni govor in ustrahovanje je na lastni koži občutil tudi novinar Denis Malačič, ki zato pravi: "Če nimaš kaj dobrega za povedat oziroma napisat, je boljše, da si tiho, saj lahko tudi besede že precej bolijo, precej bolj kot si mogoče marsikdo predstavlja."

Dan rožnatih srajc simbolizira solidarnost. Tišina opazovalcev ohranja ustrahovanje. "S tem, ko smo tiho, dajemo samo dodatno moč tistemu, ki povzroča nasilje, posameznik, ki je pa žrtev, samo še bolj trpi," pa pravi novinarka Barbara Bašić

Ob dnevu boja proti ustrahovanju, ki je namenjen ozaveščanju o škodljivih posledicah medvrstniškega nasilja, smo se pogovarjali z Nežo Jagodic s TOM telefona. Kaj jim otroci zaupajo, ko pokličejo na njihovo številko? Se nasilje seli v zasebna sporočila, kjer ga odrasli sploh ne vidijo? In kako s pogovorom otroku na drugi strani telefonske zveze pomagajo? Pogovoru s strokovnjakinjo prisluhnite v zgoraj priloženem videu. 

