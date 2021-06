Zakaj zapuščeno vozilo že pol leta leži v strugi Dragonje?

Kako je država, ki se rada promovira kot zelena in trajnostna, povsem pozabila na nevarnost za okolje – in to samo zato, ker ta ni na očeh širše javnosti? Že pol leta je v strugi reke Dragonje zapuščeno vozilo. In avtomobil je prav v delu reke, kjer po sredi teče meja s Hrvaško, ki se je tudi zavezala, da bo vozilo odstranila. Od decembra se ni zgodilo nič, nevarne tekočine pa so se iz vozila najverjetneje že izlile.

