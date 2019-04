Zakaj želi vlada na račun najšibkejših prihraniti več kot 16 milijonov?

Več kot 7600 družinam bi ministrica iz kvote stranke SMC Ksenja Klampferodrezala del socialne pomoči. Ta bi bila nižja zaradi predlagane ukinitve dodatka za delovno aktivnost, ki ga, mimogrede, že zdaj seveda dobijo le tisti, ki se delovno aktivirajo.

To pomeni, da bi jim vzeli stimulacijo za delo, čeprav menda ministrstvo želi ravno obratno. Narobe svet, ki bo v skladišče nevladne organizacije Zveze prijateljev Mladine Moste - Polje po obleke in hrano prignal še več kot 50 državljanov, ki jih že zdaj vsakodnevno prosijo za pomoč. Več kot polovica njih je zaposlena."S svojim zaslužkom ne morejo preživeti družine, sebe, otrok, ne zmorejo otrokom ponuditi zdrav razvoj, vnesti v družino mir in varnost. To je problem naše družbe. Sodimo, ne preverjamo, ne ukvarjamo se s človekom, ne slišimo ga," poudarja Anita Ogulin iz ZPM Moste – Polje. Še vedno vse prevečkrat sliši stavek, da gre za lenuhe, ki živijo od socialne pomoči.