Zakaj ženska po porodu posteljice ne sme odnesti s seboj domov?

Posteljica je organ, ki v nosečnosti obdaja plod, ob porodu pa se odlušči od stene maternice in porodi kmalu za otrokom. Običajno se ženske, ko dobijo v roke novorojenčka, s tem ne ukvarjajo, organ pa navadno konča med medicinskimi odpadki. Si pa nekatere porodnice želijo posteljico po porodu odnesti domov, jo posaditi na vrtu, uporabiti za odtis na papir ali pa jo celo zaužiti v smutiju. Čeprav je to pri nas prepovedano, so štiri porodnišnice pod določenimi pogoji ženskam delček tkiva dovoljevale odnesti s seboj, devet pa ne. Na neskladje je po pritožbi porodnice, ki ji postelje niso želeli izročiti, opozoril varuh človekovih pravic, na zdravstvenem ministrstvu pa so še enkrat poudarili, da porodnišnica posteljice v nobenem primeru ne sme predati.