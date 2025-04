Zakaj ženske spijo manj in kako to vpliva na njihova življenja?

Razlike med spoloma se pogosto začnejo doma. Neenakomerna porazdelitev starševskih in gospodinjskih nalog pomeni, da ženske pogosto prevzamejo še dodatno "izmeno" po končanem delu. Ta nenehen pritisk vodi v prekinjen spanec in kronično izčrpanost, kar jim otežuje napredovanje v karieri ter ohranjanje dobrega počutja.

Raziskava IKEA Sleep Uncovered , v kateri je sodelovalo več kot 55.000 udeležencev iz 57 držav, razkriva, da se skoraj vsaka tretja ženska sooča s slabo kakovostjo spanca. Glavni razlogi za to so stres, tesnoba in pretirano razmišljanje. Ti dejavniki so pogosto povezani s skrbmi ter usklajevanjem gospodinjskih opravil in delovnih obveznosti. Kar 44 % žensk se zbudi utrujenih, pri materah majhnih otrok pa ta številka naraste na 50 %. Čeprav strokovnjaki priporočajo osem ur spanja na noč, več kot polovica mater spi manj kot sedem ur, medtem ko ta delež pri očetih znaša 38 %.

V iskanju ravnovesja

V skladu s tem načelom so v podjetju uvedli več pobud za ustvarjanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem. Med njimi so uvedba predvidljivih urnikov in delovnega časa ter razvoj podpornih programov, kot je Prehodni mesec. V prvih 30 dneh po vrnitvi na delo imajo starši možnost, da delajo polovični delovni čas, pri tem pa prejmejo polno plačilo. Podjetje se tudi dosledno trudi prepoznavati in odpravljati razlike pri delu, kar je temeljni del njihovega poslovanja.

Pomanjkanje spanja ni zgolj zdravstveni problem, temveč tudi odraz večjih težav z neenakostjo spolov. Ko ženske spijo bolje, so bolj zdrave, produktivne in imajo večje možnosti za uspeh na vseh področjih življenja. Priznavanje spanja kot ključnega dejavnika enakosti lahko pripomore k pomembnim spremembam doma, na delovnem mestu in v celotni družbi.