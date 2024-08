Petletnica z ognjenim znamenjem: edina možnost dragi zasebniki ali tujina

Mija, Taja, Jan, Gaja in Loti – imajo na obrazu ognjeno znamenje. Petletna Loti je začela zdravljenje pri zasebniku, ki edini v Sloveniji opravlja te posege s primernim laserjem, razlaga njena mama Polona Košuta . Kot pove, so stroški približno 1000 evrov na posamezno terapijo: "Tudi za naju to predstavlja zelo velik finančni zalogaj. Starš naredi vse, da otroku omogoči zdravljenje, ampak, kako priti do tega denarja, je pa drugo vprašanje."

Na ZZZS so oddali vlogo za povračilo stroškov pri zasebniku, a neuspešno. Kot pojasnjujejo starši, je znamenje treba odstraniti čim prej, zato poseg v Gradcu, kamor bi lahko odšli na stroške javne zdravstvene blagajne, ne pridejo v poštev. Tam namreč opravijo le en tretma letno, Loti pa jih bo potrebovala bistveno več. Pri zasebniku lahko opravlja tretmaje na 4 do 5 tednov. In to pomeni, da bi lahko naša deklica zdravljenje končala že v letu, letu in pol, kar pa je v Gradcu nemogoče, izpostavi Košuta.

Zdravnik z ljubljanske Kirurške klinike staršem pritrjuje in dodaja: "Ti otroci imajo lahko pridružene žilne malo informacij na možganskih ovojnicah in očesnem ozadju, sčasoma lahko znamenje postane mehurjasto, krhko, večkrat lahko zakrvavi, pojavljajo se rane, ki se težko celijo, pride lahko tudi do povešanja obraza, vek, ustnic." Zato zagovarja čim prejšnje zdravljenje. Na društvo Viljem Julijan so se obrnili še starši desetih otrok z ognjenim znamenjem, ki pravijo, da na področju odstranjevanja teh znamenj vlada kaos. Kot pove Nejc Jelen, razpolagajo z informacijo, da so nekaterim bolnikom zdravljenje odobrili: "ZZS jim je odobril poseg pri zasebniku, nekaterim se, nekaterim se ne."

Na ZZZS odgovarjajo, da veljavna zakonodaja vračila stroškov posega pri zasebniku ne omogoča ter da so vse vloge v zadnjem letu zavrnili. Vsi vpleteni se sicer strinjajo, da bi najmlajšim zdravljenje morali olajšati tako, da bi poseg s tako imenovanim PD-laserjem ponudili v okviru javnozdravstvene mreže. A se za zdaj na tem področju ni premaknilo nič.