'Zakasneli' ognjemet, zabava v maskah in večerja za 335 evrov

Obala bo v novo leto vstopila skoraj polno zasedena. V hotelih občine Piran so od božiča zabeležili približno 23.600 nočitev, kar je skoraj 50 odstotkov več kot lani. Izjemen obisk beležijo tudi v Izoli, kjer je zasedenost turističnih kapacitet med 80 in 90 odstotki. Med gosti prevladujejo Italijani in Avstrijci, sledijo Madžari, Nemci ter tudi številni Slovenci, ki jih privlačijo obalne destinacije. Posebej živahno bo v Portorožu, saj se bo tradicionalno dvodnevno silvestrovanje zaključilo šele 1. januarja s popoldanskim novoletnim skokom v morje in večernim ognjemetom.