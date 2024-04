Lahko šola prepove uporabo šolskega igrišča?

V ljubljanskem Savskem naselju so zadnje leto z zanimanjem opazovali, kako so potekala dela pri prenovi tamkajšnje osnovne šole in šolskega igrišča. V šolo so se otroci vrnili z letošnjim šolskim letom. Zdaj, ko se dnevi daljšajo in je vreme toplo, pa so prebivalci naselja opazili, da je novo šolsko igrišče, ki je opremljeno z novimi igrali, plezalno steno in celo mizo za namizni tenis, popoldne in med vikendi zaklenjeno.

Pred prenovo je bilo za mnoge otroke in odrasle šolsko igrišče mesto, kjer so se v prostem času srečevali, družili in igrali košarko ali nogomet. Po novem pa ga bodo lahko uporabljali izključno učenci šole in otroci iz vrtca, ki so v šolskih prostorih, poudarja vodstvo šole.

"Šolsko igrišče in igrišče vrtca je v domeni in odgovornosti šole, ki je dolžna za učence v času VID (vzgojno-izobraževalnih dejavnosti) zagotavljati varno in spodbudno šolsko okolje. Uporaba igrišča pa je v avtonomiji šolskega vodstva," je za 24ur.com pojasnila ravnateljica Osnovne šole Savsko naselje Verica Šenica Pavletič.

Dodala je, da šolsko igrišče še ni dokončano in še ni v celoti v uporabi za učence. "Ko bo zaključeno, bo v uporabi v času obratovalnega časa šole," je poudarila. To pomeni, da bo v popoldanskem času in ob vikendih zaprto.

Svojo odločitev je ravnateljica predstavila tudi svetu staršev in po njenih besedah je večina staršev to odločitev podprla, potrdil pa jo je tudi svet šole. Staršem so predstavili tudi 17 drugih igrišč, ki se nahajajo v Savskem naselju in so na voljo tamkajšnjim prebivalcem. "Pred leti je šola z učenci celo pomagala urediti bližnje otroško in košarkarsko Filipovo igrišče pri Savskem hribu, za katerega bi morali stanovalci v okviru četrtne skupnosti skrbeti. Starši so bili nagovorjeni, da se angažirajo glede urejanja in vzdrževanja vseh igrišč v naselju," je izpostavila ravnateljica.

MOL: Šola se lahko odloči za takšno prepoved

Ravnateljica je s to odločitvijo seznanila tudi Mestno občino Ljubljana (MOL). "Na MOL odločitev ravnateljice podpiramo, saj mora odločitev o obsegu uporabe šolskega igrišča popoldan in med vikendi slediti dejstvu, da mora biti igrišče primarno varno učno okolje za učence šole," so nam pojasnili na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL.

Kot so še dodali, se je ravnateljica na OŠ Savsko naselje odločila, da po prenovi igrišče v popoldanskem času zapre zaradi vandalizma, ki je bil ves čas prisoten na šolskem igrišču.

"Odločitev o dostopnosti šolskega igrišča je v pristojnosti ravnatelja šole, ki se zaradi različnih okoliščin lahko odloči, da bo igrišče po 17. uri zaprto. Zlasti je problematičen vandalizem, saj je šola odgovorna, da ponuja učencem varno in spodbudno šolsko okolje, kar pomeni tudi varnost na šolskem igrišču," so nam pojasnili.