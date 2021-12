Zaklepajte vrata, saj lahko namesto treh dobrih mož pridejo tatovi

Zakorakali smo v december, pred nami pa je tudi čas bližajočih se božično-novoletnih praznikov, ki jih s pridom izkoriščajo tudi nepridipravi. Žal se prepogosto dogaja, da posamezniki samozaščitnemu ravnanju tudi v tem času posvečajo premalo pozornosti in lahko tako postanejo žrtve tatvin, vlomov v vozila in stanovanja, hiše, poslovne in druge gospodarske objekte ter drugih kaznivih dejanj, opozarjajo policisti.

Glede preprečevanja tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj policisti PU Nova Gorica tudi tokrat opozarjajo na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov in v primeru izvršenih tatvin in vlomov v omenjene objekte občanom in občankam svetujejo, da nemudoma pokličejo policiste najbližje policijske postaje ali znano interventno številko Policije 113 oz. anonimni telefon Policije 080 1200. Do prihoda policistov naj ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja, poudarjajo.