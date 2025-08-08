Zaključek gradbenih del: cesta proti Sv. Joštu bo cel dan zaprta

"Gre za zelo veliko in pomembno pridobitev in uresničitev obljube, ki smo jo dali stanovalcem ob Pševski cesti v Stražišču, pa tudi vsem prebivalcem vasi pod Joštom ter obiskovalcem Jošta. Vsi vemo, da je ozka stara cesta vodila mimo hiš, srečevanje avtomobilov je bilo resnično zelo težko, prihajalo je do zastojev in slabe volje tako med vozniki in kolesarji kot med bližnjimi stanovalci," je ob tem povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

V soboto bo treba novo cesto zapreti, tako da vožnja proti Joštu iz smeri Stražišča in v obratni smeri ne bo mogoča. "Pa vendarle gre za tako pomembno pridobitev, ki bo mnogim močno olajšala življenje, da sem prepričan, da bodo uporabniki razumeli, da je enodnevna zapora nujnost," je še dodal.