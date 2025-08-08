Svetli način
Zaključek gradbenih del: cesta proti Sv. Joštu bo cel dan zaprta

Kranj, 08. 08. 2025 07.00

U.Z.
Konec tedna bo izvajalec del prestavitve Pševske ceste v Stražišču, ki vodi proti priljubljeni gorenjski izletniški točki Sveti Jošt nad Kranjem, položil še zadnjo plast asfalta. V soboto bo zato cesta od 5.30 do 18. ure zaprta za ves promet, vožnja proti Joštu iz smeri Stražišča in v obratni smeri pa ne bo mogoča. Gradbena dela bodo s tem končana, cesta pa bo prevozna predvidoma od nedelje naprej.

"Gre za zelo veliko in pomembno pridobitev in uresničitev obljube, ki smo jo dali stanovalcem ob Pševski cesti v Stražišču, pa tudi vsem prebivalcem vasi pod Joštom ter obiskovalcem Jošta. Vsi vemo, da je ozka stara cesta vodila mimo hiš, srečevanje avtomobilov je bilo resnično zelo težko, prihajalo je do zastojev in slabe volje tako med vozniki in kolesarji kot med bližnjimi stanovalci," je ob tem povedal župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

V soboto bo treba novo cesto zapreti, tako da vožnja proti Joštu iz smeri Stražišča in v obratni smeri ne bo mogoča. "Pa vendarle gre za tako pomembno pridobitev, ki bo mnogim močno olajšala življenje, da sem prepričan, da bodo uporabniki razumeli, da je enodnevna zapora nujnost," je še dodal.

V soboto se nikar ne odpravite na Jošta.
FOTO: Mestna občina Kranj

Nova cesta je široka šest metrov, na eni strani je 1,6 metra širok pločnik, novi so kanalizacija, odvodnjavanje, vodovod, javna razsvetljava. Poleg trikrakega križišča je bilo potrebno na novo zgraditi še 260 metrov novega dela Pševske ceste in 92 metrov ceste v Laze, skupaj torej 352 metrov nove ceste. Gradbena dela znašajo 870 tisoč evrov, opravilo jih je podjetje Gradbeništvo Prestor.

Promet na stari Pševski cesti, ki vodi mimo hišnih številk 51, 56, 58 in 60, razen za stanovalce ni več mogoč. Ta del ceste je postal slepa ulica in se konča pri hišni številki 60. Od tu naprej bodo preostanek stare ceste zatravili.

Mestna občina Kranj uporabnike prosi za razumevanje.

